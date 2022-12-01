Мартинес: «Золотое поколение успешно воспитывает следующее поколение»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о своей команде после матча с Хорватией (0:0).
Напомним, что Бельгия заняла 3-е место в своей группе на чемпионате мира в Катаре, не сумев пробиться в плей-офф турнира.
Сегодня мы были хорошо готовы к игре, мы создали множество возможностей. У меня нет никаких сожалений. Мы ушли с высоко поднятой головой.
Посмотрите на наших молодых игроков. Золотое поколение успешно воспитывает следующее поколение. И дело не в том, какие имена появляются на поле. Наследие можно оставить по-разному.
Куртуа,КДБ,Азары,Вертонген,Мертенс,Лукаку-игроки основы топ клубов и ничего не добились,а тут еще и с группы не вышли… Плохо очень.’
Куртуа,КДБ,Азары,Вертонген,Мертенс,Лукаку-игроки основы топ клубов и ничего не добились,а тут еще и с группы не вышли… Плохо очень.’