Мартинес: «Золотое поколение успешно воспитывает следующее поколение»

Главный тренер сборной Бельгии поделился мнением о своей команде после матча с Хорватией (0:0).

Напомним, что Бельгия заняла 3-е место в своей группе на чемпионате мира в Катаре, не сумев пробиться в плей-офф турнира.

Сегодня мы были хорошо готовы к игре, мы создали множество возможностей. У меня нет никаких сожалений. Мы ушли с высоко поднятой головой.

Посмотрите на наших молодых игроков. Золотое поколение успешно воспитывает следующее поколение. И дело не в том, какие имена появляются на поле. Наследие можно оставить по-разному.