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Мартинес: «Золотое поколение успешно воспитывает следующее поколение»

вчера, 22:26
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия0 : 0Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о своей команде после матча с Хорватией (0:0).

Напомним, что Бельгия заняла 3-е место в своей группе на чемпионате мира в Катаре, не сумев пробиться в плей-офф турнира.

Сегодня мы были хорошо готовы к игре, мы создали множество возможностей. У меня нет никаких сожалений. Мы ушли с высоко поднятой головой.

Посмотрите на наших молодых игроков. Золотое поколение успешно воспитывает следующее поколение. И дело не в том, какие имена появляются на поле. Наследие можно оставить по-разному.

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:04
Неудачники воспитывают таких же неудачников
SAMURАI
SAMURАI
вчера в 22:38
О какой высоко поднятой голове он говорит? Вы ушли с позором с группы где нет топ сборной.Хорватия отличная команда, но она не первая тройка ФИФА.

Куртуа,КДБ,Азары,Вертонген,Мертенс,Лукаку-игроки основы топ клубов и ничего не добились,а тут еще и с группы не вышли… Плохо очень.’
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