«Реал» попрощается с Лигой чемпионов. Олисе и Диас растопчут фланги мадридцев

вчера, 15:00

Превью ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом».

«Бавария» считается фаворитом на победу сегодня, ведь команда ранее одержала триумф в Мадриде. Но это ведь «Реал», а Лунин уже творил чудеса, когда подменял Куртуа.

Статистика

Харри Кейн забивал в своих последних четырех матчах Лиги чемпионов (шесть голов), это самое грозное оружие мюнхенцев. «Реал» же не проигрывал в последних четырех выездных матчах против «Баварии» (3 победы, 1 ничья). Но ранее он и дома мюнхенцам очень долго не проигрывал, так что серия может прекратиться.

«Бавария» уже забила 105 голов в Бундеслиге, побив рекорд по количеству голов за один сезон в этом турнире, при этом чемпионат еще не закончен.

Венсан Компани провел 101 матч у руля мюнхенцев, за это время «Бавария» забила больше голов (307), чем любая другая команда в пяти ведущих европейских лигах во всех соревнованиях.

На прошлой неделе «Бавария» продемонстрировала впечатляющую игру на «Бернабеу», одержав победу со счетом 2:1. Однако гол Килиана Мбаппе дал «Реалу» шанс в ответном матче. Обе команды нанесли по 20 ударов по воротам в Мадриде, что-то подобное будет и в Мюнхене.

«Бавария» практически всегда выходит дальше, если побеждает в первой игре плей-офф. Вспоминается лишь один неудачный случай при таких условиях, когда потерпели поражение от «Интера» в сезоне 2010/11 (победа 1:0 на выезде, поражение 2:3 дома).

9 из 14 голов Мбаппе в Лиге чемпионов в этом сезоне были забиты на выезде. Если он забьет в этом матче, мадридский нападающий станет первым игроком в истории, забившим 10 и более голов на выезде в одном розыгрыше Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов. Мбаппе осталось забить всего три гола до того, чтобы сравняться с рекордом Криштиану Роналду по количеству голов в одном сезоне Лиги чемпионов (17, установлен в сезоне 2013/14). Роберт Левандовски (15 в сезоне 2019/20) и Карим Бензема (15 в сезоне 2021/22) — единственные игроки, помимо Роналду, забившие 15 и более голов за один сезон. Но сейчас матчей больше стало в турнире, стоит отметить этот фактор. Скоро прошлые подобные рекорды падут.

Ещё три гола позволят ему обогнать легендарного Рауля и войти в пятёрку лучших бомбардиров Лиги чемпионов за всю историю. Имея на своем счету 25 результативных передач в Лиге чемпионов, Винисиусу нужно еще всего две, чтобы сравняться с клубным рекордом Роналду, у которого 27 передач в этом турнире за «Реал».

Харри Кейн забил 30 голов в 35 матчах Лиги чемпионов за мюнхенскую «Баварию». Может получить солидную награду по итогам сезона. В этом сезоне Майкл Олисе отдал шесть голевых передач в Лиге чемпионов. Это лучший результат среди игроков «Баварии» за один сезон (такая статистика была у Лероя Сане в сезоне 2021/22 и Хасана Салихамиджича в сезоне 2001/02). Вингер лидирует по количеству голевых передач во всех соревнованиях среди игроков пяти ведущих европейских лиг в этом сезоне (25). Есть также Диас, на счету которого восемь результативных действий в Лиге чемпионов в этом сезоне (пять голов, три голевые передачи), что является лучшим результатом среди колумбийцев за один сезон в этом турнире. Многие считают, что битва будет среди атакующих футболистов сегодня. Мбаппе и Винисиус против Кейна, Олисе и Диаса.

Формы команд

После триумфа в Мадриде подопечные Компани одержали убедительную победу со счетом 5:0 над «Санкт-Паули» в Бундеслиге в прошлую субботу. Действующие чемпионы Бундеслиги оторвались от ближайшего преследователя на 12 очков благодаря поражению идущей на втором месте дортмундской «Боруссии» от «Байера», они могут завоевать еще один титул уже в эти выходные.

Но первоочередной задачей «Баварии» является Лига чемпионов, могут выйти в первый полуфинал с момента шестой победы в этом турнире в сезоне 2019/20. «Бавария» проиграла семь из последних восьми двухматчевых противостояний в рамках УЕФА против испанских команд и четыре из последних пяти четвертьфиналов. Однако «Альянц Арена» стала неприступной крепостью для «Баварии», которая выиграла все пять домашних матчей в ЛЧ в этом сезоне, забивая в среднем 3,2 гола за игру, и проиграла всего один из последних 28 домашних матчей Лиги чемпионов (22 победы, 5 ничьих). Кроме того, они потерпели поражение всего дважды в 44 матчах во всех соревнованиях перед своими болельщиками.

«Реалу» грозит мрачная перспектива провести второй сезон подряд без крупных трофеев. Кубок Испании потерян. Чемпионство, наверное, упущено. Остается Лига чемпионов, но спустя шесть дней после поражения от «Мальорки» со счетом 1:2, «Реал» в пятницу сыграл вничью 1:1 дома с «Жироной», что вызвало свист болельщиков на «Бернабеу». Жизнь после ухода Хаби Алонсо для Арбелоа оказалась не очень счастливой. Летом придет новый тренер при таком раскладе. Так что для испанца победа в ЛЧ – единственный шанс сохранить работу. Пятнадцатикратные победители ЛЧ одержали победу лишь в одном из семи предыдущих двухматчевых противостояний в турнире, когда проигрывали первый матч на домашнем поле. Однако «Реал» выиграл все семь последних четвертьфинальных противостояний КЕЧ / ЛЧ против немецких команд.

Потери

«Бавария» не сможет рассчитывать на юного вингера Леннарта Карла (травма бедра) и вратаря Свена Ульрайха (мышечная травма), в то время как Кейн, скорее всего, будет готов к игре, его специально берегли к этой встрече, оставили на скамейке с «Санкт-Паули». Серж Гнабри надеется оправиться от небольшой травмы колена и выйти в стартовом составе вместе с Диасом и Майклом Олисе в атаке. Джонатан Та, совершивший больше фолов (21), чем любой другой игрок в Лиге чемпионов в этом сезоне, Дайо Упамекано и Йосип Станишич отдыхали в прошлые выходные и, как ожидается, вернутся в защиту, чтобы выйти на поле вместе с Конрадом Лаймером, прикрывая 40-летнего Мануэля Нойера.

Что касается «Реала», то Тибо Куртуа (травма бедра) и Родриго (травма передней крестообразной связки) по-прежнему вне игры, а Орельен Тчуамени дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек. Участие Мбаппе под вопросом после травмы лица, полученной на последних минутах матча с «Жироной». Но уверены, что Килиан сыграет. В отсутствие Тчуамени в полузащите рядом с Федерико Вальверде и Джудом Беллингемом могут выйти Эдуардо Камавинга или 18-летний Тьяго Питарч, а в линию защиты могут составить Трент Александер-Арнольд, Антонио Рюдигер, Дин Хейсен и Альваро Каррерас. Впрочем, Каррераса может заменить Менди, ведь у испанца не получилось остановить Олисе на фланге в первой игре.

Предполагаемые составы:

«Бавария»: Нойер, Лаймер, Та, Упамекано, Станишич, Павлович, Киммих, Диас, Гнабри, Олисе, Кейн.

«Реал»: Лунин, Каррерас, Хейсен, Рюдигер, Александер-Арнольд, Гюлер, Камавинга, Беллингем, Вальверде, Винисиус, Мбаппе.

Прогноз: победа «Баварии». «Реалу» придется идти вперед, чем воспользуются быстрые Олисе и Диас, они сыграют решающую роль сегодня, поймают мадридцев на контратаках. Кейн будет ждать их передач.