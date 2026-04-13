Женщина впервые в истории возглавила клуб топ-5. «Унион» доверился победительнице Лиги чемпионов

1776081792

вчера, 15:03

Важное решение.

Задача Эта – вернуть победы в Бундеслиге

Берлинский клуб назначил до конца сезона тренером 34-летнюю Мари-Луизу Эта, в девичестве – Багехорн. Экс-футболистка стала первой в истории наставницей мужской футбольной команды из топ-5. Мари-Луиза Багехорн рано раскрылась как футболистка. Она была хавбеком, выигрывала Лигу чемпионов и Бундеслигу с «Турбиной» из Потсдама, а также стала чемпионкой мира на молодежном уровне со сборной Германии. В 27 лет Мари-Луизе наскучило пинать мяч, она сменила работу.

Эта получила первую тренерскую лицензию. Надо отдать должное последовательности женщины. Многие экс-футболисты ленятся серьезно учиться, а Мари-Луиза Эта прошла отбор в одну из самых сильных тренерских школ планеты. Немцы умеют готовить молодых наставников, а в этой профессии пол не имеет особого значения. У Клоппа, Флика, Нагельсманна, Тухеля и Эта были одни преподаватели. Теперь немка вошла в историю большого футбола как пионерка в Бундеслиге.

Руководство «Униона» в лице директора Хорста Хельдта любит тренеров с характером. Уволенный ими Баумгарт – невероятно колоритный дядька. Штеффен ходит в кепке, словно ирландский хулиган. Немец хотел стать полицейским, играл за разные клубы, в том числе за «Унион». О Баумгарте вспомнили в 2025-м, когда прошел эффект от выхода в Лигу чемпионов. Два с половиной года назад «Унион» играл против «Реала», а теперь Баумгарт победил лишь два раза в четырнадцати турах.

Только у «Вольфсбурга» свежие результаты хуже, чем у «Униона». Хотя клуб из Берлина пока на одиннадцатом месте, зона переходных матчей стала ближе. Хельдт мог выбрать одного из тренеров-мужчин, но остановился на уникальной кандидатке. Мари-Луиза Эта заслужила уважение в клубе, быстро поднялась на вершину в иерархии. Улыбчивая девушка обошла мужчин-кандидатов, но здесь доверие с подвохом. От успехов Эта зависят перспективы других женщин-тренеров.

Жаль лишь, что муж Мари-Луизы ушел из женского клуба в Берлине. Семейка могла тренировать в одном городе, причем муж – девушек, а его жена – мужчин. В прошлом, пока Бенжамин Эта как тренер побеждал с девушками из Бремена, Мари-Луиза трудилась в разных женских сборных Германии. А потом её заметил «Унион». Наставники первой мужской команды охотно работали с Эта как помощницей, она прекрасно знает коллектив и подменяла босса после дисквалификации.

У женского футбола есть преимущество

Между женским и мужским футболом три ключевых отличия. Первая разница – физиология. Тут всё понятно. Нельзя организовать общую лигу, мужчины нанесут женщинам увечья. Вторая причина – выборка. Мужским клубам доступны миллиарды мальчиков, которые хотят стать футболистами «Реала» и ПСЖ . А девочек родители отговаривают серьезно играть в футбол, видя удары и падения, риск тяжелых и дорогих в лечении травм. Речь о контактном, изнурительном спорте.

Родители школьницы не могут позволить операции на связках коленей. Женские клубы беднее мужских, они не оплатят лечение детей. У мальчишек выше конкуренция и тренерам проще не упустить будущую легенду. А третья, ключевая разница – в женском футболе больше командной дисциплины. Тренеры-мужчины разрешают парням симуляции, затяжку времени и провокации. Футболисты чаще публично проявляют неуважение к наставникам, чем заведено у девушек.

В женском футболе другой подход. Девушки не падают, если могут устоять на ногах. По желанию драться за каждый мяч женский футбол похож на аргентинскую лигу. Девушки любят доказывать, что они крутые на поле. В этом причина, почему тренеров-женщин иногда зовут в мужские команды. Спортивным директорам нравится, когда наставницы умеют наладить железную дисциплину. При этом доверие к женщинам в элитном мужском футболе – очень большая редкость.

Была пиар-акция во Франции. Женщина поняла, что её использовали для бесплатной рекламы и уволилась. На низком уровне женщины возглавляют команды взрослых мужчин, но Эта будет работать в топ-5. У наставниц пока хуже выбор на рынке труда. В женском футболе в командах много мужчин-тренеров, порой из-за этого возникают скандалы. Лишь в начале года в ФИФА ввели логичную квоту – нужны женщины в тренерском штабе. В клубах по-прежнему ищут мужчин.

Остались долги перед женским футболом

Зачем поддерживать женский футбол и женщин в футболе? Есть историческая причина – девушкам запрещали играть, украв полвека развития. Когда мужчины пошли на Первую мировую войну, женщины пошли на заводы и фабрики. Там они увидели футбол и влюбились. Во многих странах Европы появились популярные женские команды. Девушки использовали растущую славу ради благотворительности. Англичанки собирали миллионы фунтов в пересчете на современные деньги.

А когда война закончилась, в 1921 году в Англии запретили матчи женских команд на всех полях клубов ассоциации. В те времена чиновники заявляли, что «футбол вреден для здоровья». Но почему его разрешали мужчинам и маленьким мальчикам, если он вреден? Вторая «причина»: «Футбол не подходит женщинам». Так раньше говорили об образовании для девушек. Угадаете с первой попытки, когда был снят запрет в Англии? Если поставили на 1940-е, то промахнулись.

Если поставили на снятие запрета в 1960-е, когда по миру прокатилась волна борьбы за права, то снова ошиблись. Запрет был снят лишь в 1971 году, причем из-за угроз УЕФА . Лишь в 1993 году Ассоциация футбола Англии начала помогать женскому футболу. А в начале 20-го века, когда мужчинам-футболистам не хватало дисциплины, девушки могли догнать их по мастерству. Футболистки всерьез испугали чиновников, когда собрали 53 000 зрителей на одном из матчей в Англии.

Кроме сексизма, баны пошли из-за нежелания отдавать славу и деньги. Во время Первой мировой в Англии появились футболистки, у которых были очень богатые фанаты и фанатки, из-за чего женщины собирали деньги на благотворительность на матчах. Повлияла ревность. Вдруг женский футбол стал бы явлением и приносил большие деньги? Немцы тоже ревновали, они запретили в 1955-м мужчинам-арбитрам обслуживать матчи девушек. Где взять судью-женщину в 50-х?

В Бразилии диктаторы ненавидели женский футбол, запрет сняли лишь в 1979 году. Муссолини и Франко запрещали девушкам пинать мяч. Как видите, накопились исторические долги перед футболистками. За последние годы поддержка женского вида немного выросла, но причина очень банальная. В ФИФА и УЕФА увидели, что растет аудитория, теперь можно заработать. Но это центральная история, а локально у любой наставницы будут проблемы в мужской команде.

Футболисты капризнее футболисток. Они миллионеры, а девушки пока скромнее. Женщины-тренеры бывают жесткими, но Мари-Луиза Эта знает разницу в психологии спортсменов. Футболистки намного послушнее. Они молча выполняют приказ с первого раза. Футболисту надо трижды повторить, и он забудет подсказку. Девушки тоже убегают в ночные клубы, но парни хулиганят чаще. Мари-Луизе важно показать, что она не допустит косого взгляда, не говоря о кривом слове.

Эта – коммуникабельная женщина. Она работает на телевидении, имеет иммунитет к глупым вопросам. Наставницу зачем-то спрашивали, не смущается ли она в мужской раздевалке? Чего она там не видела? Взрослых женщин не пугают мужчины в полотенцах после душа. Среди персонала в мужских командах есть девушки, на дворе не 1920-е. В «Унионе» не доверились бы женщине, не будь Эта самой умной в клубе с бюджетом около 100 млн евро. Желаем Мари-Луизе побед.