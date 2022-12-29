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Гаджиев назвал лучших футболистов РПЛ в 2022 году

сегодня, 13:59

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев назвал лучших игроков в российском футболе в 2022 году.

Лучший игрок года должен быть из тех клубов, которые лидируют в РПЛ и играют лучше других, это «Зенит» или «Спартак», именно их игроки должны быть признаны лучшими. Наверное, выделю Малкома из питерцев или опорного полузащитника Барриоса, а если из «Спартака», то Промес.

Промес — молодец, мне кажется, он в раздевалке такой игрок, что может объединить всех, настроить и мотивировать команду, это очень важно. Он на поле играет с самоотдачей, у него всегда было высокое мастерство, поэтому назову лучшими игроками Малкома и Промеса.

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Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 16:13
Малком,Промес и Дзюба!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:08
Уважаю Муслимыча но тут он сплоховал особенно с нидерландским бандитом.
протон
протон ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 14:15
ГМГ один из лучших тренеров страны
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 14:13
Ну прям в десятку....
Devjatiy
Devjatiy
сегодня в 14:12
Какой тренер, такой и эксперт.
Гость
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