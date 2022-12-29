Гаджиев назвал лучших футболистов РПЛ в 2022 году

Заслуженный тренер России назвал лучших игроков в российском футболе в 2022 году.

Лучший игрок года должен быть из тех клубов, которые лидируют в РПЛ и играют лучше других, это «Зенит» или «Спартак», именно их игроки должны быть признаны лучшими. Наверное, выделю Малкома из питерцев или опорного полузащитника Барриоса, а если из «Спартака», то Промес.

Промес — молодец, мне кажется, он в раздевалке такой игрок, что может объединить всех, настроить и мотивировать команду, это очень важно. Он на поле играет с самоотдачей, у него всегда было высокое мастерство, поэтому назову лучшими игроками Малкома и Промеса.