Депутат Терюшков: «Роналду где будет играть? В Азии. Давайте попробуем»

Депутат Государственной Думы РФ считает, что РФС стоит попробовать перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Как сообщили в службе коммуникаций РФС , перенос голосования по переходу российского футбола из УЕФА в АФК связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций. Планируется, что голосование пройдёт до 31 декабря 2022 года. Ранее появилась информация о том, что заседание исполкома РФС по вопросу перехода в АФК может пройти 30 декабря.