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Депутат Терюшков: «Роналду где будет играть? В Азии. Давайте попробуем»

сегодня, 12:52

Депутат Государственной Думы РФ Роман Терюшков считает, что РФС стоит попробовать перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Как сообщили в службе коммуникаций РФС, перенос голосования по переходу российского футбола из УЕФА в АФК связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций. Планируется, что голосование пройдёт до 31 декабря 2022 года. Ранее появилась информация о том, что заседание исполкома РФС по вопросу перехода в АФК может пройти 30 декабря.

Мы здесь обсуждаем, где играть. В мире 200 стран, в НАТО всего 30. Мы хотим играть с ними? В Азии будут единицы против нашего участия. Геополитически нам важно играть в Азии, там три четверти мира. Роналду где будет играть? В Азии. Давайте попробуем.
Начнём обращать внимание на наших ребят. Не будем тратить миллиарды на иностранцев. Что в последний раз мы выиграли в Европе? «Зенит» тратит, «Спартак» тратит, ЦСКА тратит. Интересно там играть и по пять отхватывать? Мне нет. Если нас примут в Азию, то мечтать о чемпионате мира не нужно, нас туда не пустят. Давайте хоть клубами будем играть.

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 15:54
- В голове моей опилки, не беда!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:38
Да давайте уже куда нибуть!
evymf3epb55n
evymf3epb55n
сегодня в 14:02
Через два года Роналду совсем закончит играть. Мы тоже?
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 13:53
Бред какой-то. Причем здесь Роналду и НАТО? США и Канада в альянсе состоят, но мы с ними не играли.
andromend
andromend
сегодня в 13:35
А подумать никак, прежде чем пробовать?На своих ошибках только дураки учатся.
memphis
memphis
сегодня в 13:35
Всё смешалось: кони, люди, Роналду...
memphis
memphis
сегодня в 13:34
На всю голову депутат
Igo0rek
Igo0rek ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 13:32
Волеизъявлением таких же как и он, а у нас в стране таких большинство.
Elliada
Elliada
сегодня в 13:18
Как такие становятся депутатами?
Futurista
Futurista
сегодня в 12:55
По сравнению со Спартаком и ЦСКА Зенит тратит тратит тратит...
Гость
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