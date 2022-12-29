Депутат Терюшков: «Роналду где будет играть? В Азии. Давайте попробуем»

Депутат Государственной Думы РФ Роман Терюшков считает, что РФС стоит попробовать перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
Как сообщили в службе коммуникаций РФС, перенос голосования по переходу российского футбола из УЕФА в АФК связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций. Планируется, что голосование пройдёт до 31 декабря 2022 года. Ранее появилась информация о том, что заседание исполкома РФС по вопросу перехода в АФК может пройти 30 декабря.
Мы здесь обсуждаем, где играть. В мире 200 стран, в НАТО всего 30. Мы хотим играть с ними? В Азии будут единицы против нашего участия. Геополитически нам важно играть в Азии, там три четверти мира. Роналду где будет играть? В Азии. Давайте попробуем.
Начнём обращать внимание на наших ребят. Не будем тратить миллиарды на иностранцев. Что в последний раз мы выиграли в Европе? «Зенит» тратит, «Спартак» тратит, ЦСКА тратит. Интересно там играть и по пять отхватывать? Мне нет. Если нас примут в Азию, то мечтать о чемпионате мира не нужно, нас туда не пустят. Давайте хоть клубами будем играть.