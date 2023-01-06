Роналду зарегистрировали в «Аль-Насре», несмотря на долги клуба

Переход нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср» помог клубу «погасить» долги.
Сообщается, что ФИФА закрыла глаза на задолженности, которые есть у саудовского клуба, для облегчения регистрации португальца.
«Аль-Наср» не мог зарегистрировать новых футболистов до недавних пор, поскольку ФИФА наложила запрет из-за многочисленных долгов. Однако теперь организация, по слухам, не обратила внимание на долги клуба, поэтому Роналду смогли зарегистрировать официально. По крайней мере, одна из версий такова.
Ранее стало известно, что в контракте Роналду есть опция, согласно которой он может вернуться в Европу.
Кинут в итоге, или кинут других футболистов?
Веселый сериал намечается))
Кинут в итоге, или кинут других футболистов?
Веселый сериал намечается))
П. С. Автор, разберись, как пишется: Аль-Наср или Аль-Насср
П. С. Автор, разберись, как пишется: Аль-Наср или Аль-Насср