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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Роналду зарегистрировали в «Аль-Насре», несмотря на долги клуба

вчера, 10:51

Переход нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср» помог клубу «погасить» долги.

Сообщается, что ФИФА закрыла глаза на задолженности, которые есть у саудовского клуба, для облегчения регистрации португальца.

«Аль-Наср» не мог зарегистрировать новых футболистов до недавних пор, поскольку ФИФА наложила запрет из-за многочисленных долгов. Однако теперь организация, по слухам, не обратила внимание на долги клуба, поэтому Роналду смогли зарегистрировать официально. По крайней мере, одна из версий такова.

Ранее стало известно, что в контракте Роналду есть опция, согласно которой он может вернуться в Европу.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ faneng (раскрыть)
вчера в 14:56
99.9 % любителей футбола это не интересно.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:54, ред.
Будет как в Ювентусе-спустя время нагрянет прокуратура, финансовые махинации, все дела. А всё ради того, чтобы удовлетворить кое-чьи ненасытные аппетиты ради сомнительного повышенного интереса.
протон
протон
вчера в 13:38
А как же они тогда собираются башлять Рону 200 лямов?
Кинут в итоге, или кинут других футболистов?
Веселый сериал намечается))
equipolocal
equipolocal ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:29
Исправили, спасибо.
Futurista
Futurista ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:28, ред.
Аль- НаСССР)...
faneng
faneng
вчера в 11:59
Я чувствую, все начинаем болеть за "АльНаср", следить за чемпионатом Саудовской Аравии. Всё, Европа в стороне. В Европе уже неинтересно.
7fptubaj5k5v
7fptubaj5k5v
вчера в 11:55
Значит всё решили очень хорошо, ждём на поле
Elliada
Elliada
вчера в 11:48, ред.
Клуб в долгах, но подписали игрока с зарплатой в полмиллиарда. Смысл?

П. С. Автор, разберись, как пишется: Аль-Наср или Аль-Насср
Elliada
Elliada ответ GOR TER-ARISTAKESSIAN (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 11:46
Как? Он помог заработать МЮ и Ювентусу?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:40
Поставили на довольствие, так сказать.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:28
ФИФА вместе с УЕФА в последнее время превратились в глухие, слепые и очень дурно пахнущие организации. Обоняние у них осталось - запах денег чуют из далека.
lotsman
lotsman
вчера в 11:16
Теперь, что бы не произошло при участии идола, на всё будут закрывать глаза. Спорт, в целом, и футбол, в частности превращаются в балаган.
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