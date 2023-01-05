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Эстонский футбольный союз извинился за фото игроков с Карпиным

сегодня, 00:12

Эстонский футбольный союз извинился за появление фотографии, на которой несколько членов сборной страны сидят с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

Уважаемые любители футбола! Мы сожалеем о данной ситуации и приносим извинения всем, чьи чувства были задеты нашим ужином и публикацией этой фотографии в социальных сетях. Наш разговор вращался только вокруг футбола, мы не говорили о политике.

Заявление подписали помощник главного тренера сборной Эстонии Андрес Опер и футболисты Константин Васильев и Сергей Зенев.

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