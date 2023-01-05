Эстонский футбольный союз извинился за фото игроков с Карпиным

Эстонский футбольный союз извинился за появление фотографии, на которой несколько членов сборной страны сидят с главным тренером сборной России .

Уважаемые любители футбола! Мы сожалеем о данной ситуации и приносим извинения всем, чьи чувства были задеты нашим ужином и публикацией этой фотографии в социальных сетях. Наш разговор вращался только вокруг футбола, мы не говорили о политике.