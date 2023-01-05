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Сборная США назначила временного тренера вместо Берхальтера из-за насилия

вчера, 08:20

Главный тренер сборной США Грегг Берхальтер временно отстранен от работы с командой, его место занял помощник наставника Энтони Хадсон.

Ранее Берхальтер рассказал о том, что кто-то анонимно передал Федерации футбола США информацию, согласно которой он в 1991 году совершил насилие в адрес своей будущей жены: пнул ее, когда был первокурсником колледжа. Федерация обратилась в юридическую фирму для расследования эпизода.

К предстоящим матчам команду будет готовить Хадсон, специалист год работал со сборной США U-20, с 2021-го он работает в главной команде. До того Хадсон трудился в сборных Новой Зеландии и Бахрейна.

Ближайший матч сборная США проведёт 25 января против команды Сербии, через три дня им предстоит игра с Колумбией.

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