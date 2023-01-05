«Капитан Америка» шантажировал тренера сборной США. В центре скандала футбольные семьи

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вчера, 11:36

Наставника отстранили на время расследования.

Фигуранты скандала знакомы с юности

История началась в Южной Каролине. При местном институте числились сильные футбольные команды. Девушки были вечными чемпионками. Не удивляет, что Розалинда и Дэниэлл мечтали попасть в этот состав. Представляли вместе университет, жили в одной комнате в общежитии. Как и все студентки, заводили первые романы.

Розалинда встречалась с футболистом Греггом. Он ей нравился, но влюбленным было по 18 лет, ума палата. Однажды напились в баре и сцепились. В результате Берхальтер – будущий футболист и нынешний тренер сборной США , пнул девушку ногой по ноге. Уже и не вспомнят, наверное, из-за чего началась пьяная потасовка.

Свидетели вызвали полицию, составили протокол. Домашнее насилие – страшная вещь. Любой случай нужно воспринимать серьезно. Тупой студент ударил девушку, «красный флаг» для отношений. Надеемся, Грегг больше не бил Розалинду. Нельзя бить женщин и любого, кто слабее. Хочется драться – есть психологи и единоборства.

Пару сеансов с хорошим боксером могут отрезвить. Но понятно, что домашние насильники слабые и трусливые, они трогают тех, кто не даст сдачи. Розалинда, наверное, как-то отплатила парню за ту историю, но простила. Закинула футбольную карьеру, чтобы рожать нынешнему мужу детей. У Грегга и Розалинды четверо наследников.

Семьи поссорились из-за поведения сына

Берхальтер отправился в Нидерланды после колледжа играть в футбол. Розалинда последовала за ним. В это же время её подружка Дэниэлл пыталась стать футболисткой, играла немножко за сборную США . Дальше познакомилась с Клаудио Рейной, который в представлениях не нуждается. Поженились в 1997-м, воспитывали четырех детей.

Их сына Джованни все знают. Парень, названный в честь ван Бронкхорста, неплохо играет в футбол. Именно из-за Рейны-младшего начался скандал. Берхальтер не видел его в основе сборной США , посчитал неготовым. Вспыльчивый молодой человек начал капризничать, плохо тренировался. Тренерский штаб думал отправить его домой.

Игроки проголосовали 13:12 в пользу того, чтобы Рейна остался. Ветераны поговорили с футболистом о его поведении, ведь когда Джованни не выпустили на замену в первой игре с Уэльсом, то хавбек бросил со злости щитки в сторону. Берхальтер попросил, чтобы Рейна извинился перед напарниками и включился в работу.

Тренер выпустил Джованни в плей-офф, но футболист, потерявший до этого стабильное место в основе «Боруссии» Дортмунд, сыграл бледно. А теперь оказалось, что по ходу дела Клаудио Рейна с женой забрасывали знакомых из сборной сообщениями, что расскажут правду о прошлом тренера, если сына будут «обижать».

Неадекватные родители – часть футбола. В этом случае также нельзя исключать гиперопеку. Клаудио и Дэниэлл потеряли в 2012-м другого сына – 13-летний мальчик умер от рака. Плюс они тоже вспыльчивые, как и наследник. Рейна-старший может считать, что разбирается в футболе лучше бывшего напарника по сборной.

Футболистам остро не хватает пресс-атташе

Зарабатывают миллионы долларов, а информационные провалы через день. Вот разве Роналду красиво ушел из МЮ ? Разве ему не вредят слухи о том, что он держит в рекламном рабстве невесту, не хочет расставаться с матерью двух его детей во время переезда в Саудовскую Аравию? Футболистам нужны мастера пиара.

Возможно, Роналду симулирует отношения, ведь не хочет, чтобы сорвались общие с невестой многомиллионные рекламные контракты. У тебя миллиард, а ты не можешь нормально расстаться с подругой. Вот и здесь ситуация глупая, ведь Берхальтеру не хватило адекватного пиарщика и личного пресс-атташе.

Тренер прекрасно знал, как отреагируют на информацию, что бил будущую жену. Вместе с тем, контекст важен. Ссорились два подростка, спортсмены, парень и девушка были нетрезвыми. У любого полицейского в жизни тысячи таких выездов. Грегг не избил девушку до полусмерти, его не посадили в тюрьму.

Ужасный случай, но стоило о нём давно рассказать. Если бы эту историю предала огласке жена тренера, объяснив детали, то это тема для шоу Опры. Повод обсудить домашнее насилие в парах именно подростков, у которых кора головного мозга не сформирована до конца и гормоны – социальная польза для общества.

В этой истории много неадекватных людей

Зато весело. Инцидент скрывали годами. А всплыл благодаря тому, что разозленная подружка обиделась на мужа Розалинды за отношение к сыну и подала официальную жалобу. Ни Берхальтеры, ни Рейны не поступили как взрослые люди, а пострадает младший. Представьте, как Джованни стыдно.

Папа и мама шантажировали менеджеров сборной, угрожая вывесить грязное белье тренера, если игрока не начнут выпускать на поле. Как на парня будут смотреть напарники по сборной США ? Ему и младшему Веа и так сложнее, чем остальным, «блатных» в футболе не любят практически всегда.

Родители юных звезд «Реала» сейчас косо смотрят на Роналду-младшего, которого Перес взял в академию «сливочных». Игру Рейны скептически оценивали родители его конкурентов в сборной. Берхальтер в отличных отношениях со многими папами и мамами игроков, но разозлил «Капитана Америку».

Давний случай, серьезный – домашнее насилие, но может быть банальным – пьяный подросток пнул ногой девушку, а потом помирились. Надеемся, Розалинда дала сдачи на месте. Если Греггу до сих пор стыдно за то поведение и больше пальцем не тронул жену, то нет повода выгонять из сборной.

С другой стороны, впереди у США домашний ЧМ . Нужен ли им тренер, который не разрешает конфликты мудрее? Да и другой вопрос волнует. Рейна вернулся в основу потому, что исправил поведение, или тренера испугал шантаж давних знакомых? Правда – защита от клеветы, золотое правило, а его забыли.

Розалинде и Греггу стоило рассказать историю давным-давно на каком-то шоу, взявшись за руки, а не ждать, пока Рейна с женой забросают всех гневными угрозами раскрыть правду. Все сразу нафантазировали, что же страшное скрывают в семье Берхальтеров, вымысел заменил реальность.

«Кто убил Лору Палмер?» Вот так создаются детективы, уничтожается репутация. Шантаж, давние друзья, отцы за детей, все ведут себя неадекватно. Большой скандал. Пока Берхальтера отстранили, ведется расследование, будут последствия.