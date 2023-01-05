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Главный тренер сборной США рассказал, что в 1991-м пнул свою будущую жену

вчера, 08:06

Главный тренер сборной США Грегг Берхальтер рассказал о случае насилия в адрес своей будущей жены. Эпизод случился в 1991 году.

Во время чемпионата мира 2022 кто-то анонимно заявил Федерации футбола США о наличии информации, которая способна испортить репутацию специалиста. В ответ на это тренер и его жена Розалинда опубликовали совместное заявление.

Осенью 1991 года я встретил свою возлюбленную. Мне только исполнилось 18 лет. Я учился на первом курсе колледжа, когда встретил Розалинду. Однажды вечером, когда мы выпивали в местном баре, у нас с Розалиндой произошел жаркий спор, он продолжился на улице. И я пнул ее по ногам.

Уроки, извлеченные из того вечера, стали опорой для любящих и преданных отношений, в честь которых мы отпраздновали 25-ю годовщину свадьбы в прошедшие выходные.

Берхальтер отметил, что после этого обратился к специалисту, они помирились с женой, у них четверо детей. Грегг и Розалинд сотрудничают с Федерацией футбола США, которая обратилась за помощью в юридическую фирму для расследования инцидента.

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