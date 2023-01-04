Эстонские фанаты раскритиковали игроков сборной за фото с Карпиным

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вчера, 12:18

Произошёл скандал с участием главного тренера сборной России .

Специалист вместе со своей семьёй встретил Новый год в Эстонии (Карпин родился в Нарве). В ресторане тренер встретился с бывшими футболистами сборной Эстонии Андреем Степановым, Сергеем Парейко, Артуром Котенко, Дмитрием Кругловым, Евгением Новиковым, Александром Дмитриевым, Игорем Морозовым, действующими игроками Константином Васильевым, Сергеем Зеневым, а также с тренером Андресом Опером.

Степанов выложил в соцсетях совместную фотографию, что вызвало недовольство со стороны эстонских болельщиков из объединения «MTÜ Jalgpallihaigla». В их заявлении говорится: