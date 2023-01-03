Игрок «Аль-Насра» опроверг слухи о том, что Роналду забрал у него 7-й номер

Узбекистанский нападающий «Аль-Насра» Джалолиддин Машарипов в соцсетях прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что форвард Криштиану Роналду отобрал у него 7-й номер.
Это не соответствует действительности. Во вчерашнем эфире я сказал, что Роналду отбирает у меня седьмой номер? К этому надо относиться с юмором! Те, кто меня хорошо знает, сразу это поняли. Планы? Внимательно следить за Роналду в «Аль-Насре». Он один из лучших игроков своего времени. Есть очень много вещей, которым можно научиться у Криштиану.
Что тут поделаешь - 7 номер надо отдать!
Что тут поделаешь - 7 номер надо отдать!
Дай любимый номер, купи друга в партнёры, дай состав самому выбрать...
Дай любимый номер, купи друга в партнёры, дай состав самому выбрать...
https://youtu.be/pJEGkde1GXM