Игрок «Аль-Насра» опроверг слухи о том, что Роналду забрал у него 7-й номер

Узбекистанский нападающий «Аль-Насра» в соцсетях прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что форвард отобрал у него 7-й номер.

Это не соответствует действительности. Во вчерашнем эфире я сказал, что Роналду отбирает у меня седьмой номер? К этому надо относиться с юмором! Те, кто меня хорошо знает, сразу это поняли. Планы? Внимательно следить за Роналду в «Аль-Насре». Он один из лучших игроков своего времени. Есть очень много вещей, которым можно научиться у Криштиану.