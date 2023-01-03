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Игрок «Аль-Насра» опроверг слухи о том, что Роналду забрал у него 7-й номер

вчера, 14:18

Узбекистанский нападающий «Аль-Насра» Джалолиддин Машарипов в соцсетях прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что форвард Криштиану Роналду отобрал у него 7-й номер.

Это не соответствует действительности. Во вчерашнем эфире я сказал, что Роналду отбирает у меня седьмой номер? К этому надо относиться с юмором! Те, кто меня хорошо знает, сразу это поняли. Планы? Внимательно следить за Роналду в «Аль-Насре». Он один из лучших игроков своего времени. Есть очень много вещей, которым можно научиться у Криштиану.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:58
Узбеки – они такие. Правды не скажут.
salleeh
salleeh
вчера в 19:32
Левандовский сразу позаботился за девятку в Барсе, с Депаем особо и не церемонились, как будто поляк лучше чем голландец. Здесь, если игрок сам подарит семерку Рону, будет как благородный жест и думаю Рон оценит такой жест должным образом. Так или иначе саудит войдет в историю, с той лишь разницей, как друг Роналду или как чувак, зажавший номер для Роналду…)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:07

Что тут поделаешь - 7 номер надо отдать!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:02
И это он ещё не перешёл.
Дай любимый номер, купи друга в партнёры, дай состав самому выбрать...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:00
Машарипов Джалолиддин: "Есть очень много вещей, которым можно научиться у Криштиану".

Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:28
На ровном месте изобретаются скандалы.
Elliada
Elliada
вчера в 14:22
Заставили сказать эти слова. Кавани тоже был не рад
Гость
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