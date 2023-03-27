Молодой игрок из Шотландии может стать одноклубником Головина

Защитник «Мазервелла» Макс Джонстон, вероятно, покинет клуб ближайшим летом.
Футболист попал в сферу интересов «Монако», «Аугсбурга» и «Удинезе».
В текущем сезоне чемпионата Шотландии игрок забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи в 10 матчах.
Защитник «Мазервелла» Макс Джонстон, вероятно, покинет клуб ближайшим летом.
Футболист попал в сферу интересов «Монако», «Аугсбурга» и «Удинезе».
В текущем сезоне чемпионата Шотландии игрок забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи в 10 матчах.
Мля, мурашки по коже.
Мля, мурашки по коже.