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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиШотландия. Премьер-лига 2022/2023

Молодой игрок из Шотландии может стать одноклубником Головина

вчера, 19:15

Защитник «Мазервелла» Макс Джонстон, вероятно, покинет клуб ближайшим летом.

Футболист попал в сферу интересов «Монако», «Аугсбурга» и «Удинезе».

В текущем сезоне чемпионата Шотландии игрок забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи в 10 матчах.

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Все комментарии
minai
minai
вчера в 22:14, ред.
И Головин снисходительно примет его в свой клуб - "Монако" Головина .
Мля, мурашки по коже.
shlomo
shlomo
вчера в 19:39
Ну что сказать... Головин уже стал ассоциироваться с Монако...:)))...говорим Монако, подразумеваем Головин....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:27
Для защитника вполне неплохая статистика...
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