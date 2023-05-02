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Кукуян рассудит «Зенит» и «Спартак». Назначения арбитров на 26-й тур РПЛ

сегодня, 14:44

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

6 мая (суббота)

«Химки» – «Динамо»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Хамид Талаев; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Торпедо» – «Ахмат»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Артём Смолин; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Алексей Тюмин.

«Ростов» – «Факел»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Сергей Мартынов.

7 мая (воскресенье)

«Пари НН» – «Урал»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Александр Гончар.

ЦСКА – «Оренбург»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Алексей Лунёв; инспектор – Алексей Резников.

«Зенит» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Варанцо Петросян; резервный судья – Артём Чистяков; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Андрей Образко; инспектор – Александр Гвардис.

«Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Артём Любимов; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Вячеслав Харламов.

8 мая (понедельник)

«Локомотив» – «Сочи»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Игорь Синер.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 18:49
Игра будет очень интересной. Лишь бы Кукуян не накукуянил.
альсато
альсато ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 18:46
именно так!..а если еще и ЦСКА выиграл-то хрен с этими удочками в клеточку))))
Александр V
Александр V ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 18:37, ред.
    Ironigor
    Ironigor ответ альсато (раскрыть)
    сегодня в 18:20
    Вот именно, время на рыбалке ничто ... !))
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 18:19
    У Иванова 3-го полуфинал Кубка Урал-ЦСКА, 7-го Зенит-Спартак. Хорошие чаевые! Коллеги с завистью наверно смотрят).
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ TheBoLt (раскрыть)
    сегодня в 17:50
    А можно и так : Судейский корпус ждёт дефолт,и мы кладём на них TheBoLt .
    TheBoLt
    TheBoLt ответ Напрасный труд (раскрыть)
    сегодня в 17:43
    лучшим ответом на мой комментарий был бы ваш ник)))
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    сегодня в 17:41
    Есть традиция в Петербурге: напихать Спартаку 5-7 мячей, чтобы Спартак потом о судьях неделю не говорил)
    альсато
    альсато ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 17:39
    кстати Игорь..на " рыбалке"-время в зачет не идет)))))
    Ironigor
    Ironigor ответ альсато (раскрыть)
    сегодня в 17:15, ред.
    И приятно, и полезно ! Всё могём .
    Знай наших !)))
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ TheBoLt (раскрыть)
    сегодня в 17:11
    Есть опция "отменить всех",её успешно применили(за наши взносы,причём!) ФИФЫ-УЕФЫ в отношении наших клубов и сборных.
    nubom
    nubom
    сегодня в 17:05
    Судьи идут!!!
    sova147
    sova147 ответ Никром (раскрыть)
    сегодня в 17:01
    Значит результат уже известен...
    альсато
    альсато ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 16:56
    а по нечетным-рыбу ловлю)))))
    Ironigor
    Ironigor ответ альсато (раскрыть)
    сегодня в 16:45
    Глупо отказываться ✨️🎉🍾🥂🎉✨️ когда ты ещё и почётный гость !))
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 16:42
    Attention-getting, Achtung - vorsichting , Внимание - осторожно !
    Ростов - Факел, на арене весь вечер 🌙 играет Виталий Мешкоов !)
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 16:37
    Спартаку не подаваться на провокации. Посмотрим, что решит ещё ЭСК по Абаскалю и Карпину.
    альсато
    альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
    сегодня в 16:32
    я точно буду))))))
    Nasdfgtrec3333333
    Nasdfgtrec3333333
    сегодня в 16:29
    КУ ку и Ваня явно будут против Зенита!
    leonidspb1958a
    leonidspb1958a
    сегодня в 16:10
    Опять спартачам подсуживать будет!Фу,как стыдно!
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 15:57
    Надо играть!
    Здесь вот статья была с предположением, что если Ростов неудачно сыграет с Факелом, то ... На игру с КБ подвезут "чемпионский трофей РПЛ"... Так и хочется "прогнусавить":
    - А ответственными за торжественную часть матча года назначены, часом, не Кукуян с Ивановым...?
    Не зря же Кубок будут вести, а к нему надо полагать и шампанское с закуской...
    Да и почётные гости наверняка подтянутся к Moet & Chandon, "Nectar Imperial" Semi-Sweet, gift box (Моет и Шандон, "Нектар Империал", полусладкое)...
    adekvat
    adekvat
    сегодня в 15:25
    Кукуяну не позавидуешь Спартак после проигрыша неделю будет грязью поливать.
    TheBoLt
    TheBoLt
    сегодня в 15:09
    А есть опция заменить всех?
    собакин6762
    собакин6762
    сегодня в 15:00
    Кукуян уже озолотился !
    альсато
    альсато
    сегодня в 14:51
    Вот Паша Кукуян вам покажет..кто где нас...рал)))))
    Никром
    Никром
    сегодня в 14:50
    Кукуян в поле, Иванов на варе. Такой сильной пары в атаке у питерцев не было со времён Дзюбы и Азмуна.
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    сегодня в 14:50
    Тут каждый размышленьем занят: Кто и кого откукуянит???
    Гость
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