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Назначены арбитры на финалы Кубка России

вчера, 11:42

Назначены арбитры на второй матч финала Пути РПЛ и матч 1-го этапа финала Пути регионов Кубка России.

Путь РПЛ. Финал. 2-й матч.

3 мая (среда)

«Урал» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Алексей Лунёв; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Юрий Баскаков; комиссар – Сергей Змиевский.

Путь регионов. Финал. 1-й этап.

3 мая (среда)

«Краснодар» – «Акрон»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья – Павел Кукуян; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Сергей Зуев; комиссар – Филипп Яковлев.

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Все комментарии
trtu99
trtu99
вчера в 23:23
Супер финал ЦСКА - Краснодар. Кубок возьмёт Краснодар
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ qzan9d9w7zaj (раскрыть)
вчера в 21:03, ред.
Совет любителя: смотрите все игры на Кубок и проч. спокойно и не заморачивайтесь ни названием, ни кто с кем играет, даже кто будет победителем. Не тратьте понапрасну нервы. Спокойной ночи и трудовых свершений на этой рабочей неделе !
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 19:35
Я правильно понимаю, что если ЦСКА выиграет, Урал будет играть с победителем Краснодар-Акрон, а потом этот победитель будет играть с ЦСКА?
lotsman
lotsman
вчера в 19:11
Супер финал ЦСКА - Краснодар. Кубок возьмёт ЦСКА.
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:19
В чём вопрос? Финал Пути РПЛ, финал Пути Регионов, Финал КР. В КХЛ: финал Западной конференции, финал Восточной конференции, Финал КХЛ - Кубок Гагарина. Примерно так же всюду, где есть подобные подразделы единого соревнования. Только в заросшем мхом футболе всё это воспринимают в штыки.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:07
4 финала Кубка....
А как будет называться последняя игра турнира???
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 15:30
Пожелаю арбитрам зоркости, как у сокола и меньше косяков
qzan9d9w7zaj
qzan9d9w7zaj
вчера в 13:04
Назначены арбитры на финалы Кубка России

Звучит как абсурд.
Всю жизнь был один финал, ну ладно если бы финал состоял из двух матчей двух команд, а тут тебе и финал путь РПЛ 1 и 2 матч и финал путь регионов 1 этап, а потом ещё круче будет этап 2 где будет играть проигравшая команда в финале пути РПЛ.

В РФС хоть сами понимают какой маразм они устроили из кубка России?
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:23, ред.
Иванов так Иванов.Да хоть Петров!!! Просто надо голы забивать такие,чтобы нечего было опровергнуть судейскими решениями. А то "решал" скоро сделают по числу футболистов команды на поле.Пока всего лишь 8,отстают от решений ФИФ-УЕФ.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:14
Тут выбора Иванову не оставляют..). После экзекуции. На этой фамилии вся страна держится и ещё один прилип возможно). Ну, что же..посмотрим, схему путешествия трофея.
shlomo
shlomo
вчера в 12:14
Ну как говориться не косяка и не предвзятости... лучше обсуждать футбол после матча, чем ляпы судейства.
nubom
nubom
вчера в 12:09
"... ибо каким судом су́дите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будет отмерено..."
[Библия Мф. 7:1–2]
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:45
По "осени" будем цыплят считать...)
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:44
Вот она , гордость российского судейского корпуса !)
Ждём новых подвохов !))
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