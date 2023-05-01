Назначены арбитры на финалы Кубка России

Назначены арбитры на второй матч финала Пути РПЛ и матч 1-го этапа финала Пути регионов Кубка России.
Путь РПЛ. Финал. 2-й матч.
3 мая (среда)
«Урал» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Алексей Лунёв; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Юрий Баскаков; комиссар – Сергей Змиевский.
Путь регионов. Финал. 1-й этап.
3 мая (среда)
«Краснодар» – «Акрон»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья – Павел Кукуян; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Сергей Зуев; комиссар – Филипп Яковлев.
Звучит как абсурд.
Всю жизнь был один финал, ну ладно если бы финал состоял из двух матчей двух команд, а тут тебе и финал путь РПЛ 1 и 2 матч и финал путь регионов 1 этап, а потом ещё круче будет этап 2 где будет играть проигравшая команда в финале пути РПЛ.
В РФС хоть сами понимают какой маразм они устроили из кубка России?
Звучит как абсурд.
Всю жизнь был один финал, ну ладно если бы финал состоял из двух матчей двух команд, а тут тебе и финал путь РПЛ 1 и 2 матч и финал путь регионов 1 этап, а потом ещё круче будет этап 2 где будет играть проигравшая команда в финале пути РПЛ.
В РФС хоть сами понимают какой маразм они устроили из кубка России?