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Стал известен состав судейской бригады на ретро-матч в Волгограде

вчера, 15:35

РФС назвал состав судейской бригады на ретро-матч, посвящённый 80-летию победы в Сталинградской битве.

Главным арбитром будет Алексей Николаев. Помощниками станут Виталий Жолобов и Богдан Головко. Резервный судья — Рафаэль Шафеев. Инспектором назначен Виктор Филиппов.

Встреча состоится 1 мая на «Волгоград Арене». В ней примут участие легендарные футболисты «Ротора», московского «Динамо» и «Спартака».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:44
А где родной, доморощенный Эдуард Малый?!
Почему ему не доверили хотя бы бровку или резерного?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:00
Ретро матч должны судить ретро судьи !😜
Гость
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