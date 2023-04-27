Стал известен состав судейской бригады на ретро-матч в Волгограде

РФС назвал состав судейской бригады на ретро-матч, посвящённый 80-летию победы в Сталинградской битве.
Главным арбитром будет Алексей Николаев. Помощниками станут Виталий Жолобов и Богдан Головко. Резервный судья — Рафаэль Шафеев. Инспектором назначен Виктор Филиппов.
Встреча состоится 1 мая на «Волгоград Арене». В ней примут участие легендарные футболисты «Ротора», московского «Динамо» и «Спартака».
Почему ему не доверили хотя бы бровку или резерного?
Почему ему не доверили хотя бы бровку или резерного?