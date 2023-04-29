Федун: «Карпина радуют только те пенальти, которые бьёт „Ростов“»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался об удалении главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в матче 25-го тура РПЛ против «красно-белых».
Валера очень эмоциональный человек. Его радуют только те пенальти, которые бьет «Ростов», остальное считает неправильным. Но это нормально. Принципиальный ли для Карпина матч против «Спартака»? Абсолютно. Для него это два самых важных матча в сезоне. Для него важно дважды за сезон обыграть «Спартак». Для всех бывший «спартаковцев» кровь из носу хочется обыграть «Спартак».
Было бы удивительно если бы Карпина радовали пенальти Спартака или ЦСКА...))))
Ну а противостояния Ростов - Спартак с приходом в "Ростов" Карпина явно не в пользу москвичей....
10 матчей в РПЛ за 5 лет
6 побед "Ростова"
1 победа "Спартака"
3 ничьи..
Учитывая что Ростов намного скромнее бюджетно и инфраструктурно - результат в этом противостоянии просто однокалиточный.....
За что Карпину - респектище......
Было бы удивительно если бы Карпина радовали пенальти Спартака или ЦСКА...))))
Ну а противостояния Ростов - Спартак с приходом в "Ростов" Карпина явно не в пользу москвичей....
10 матчей в РПЛ за 5 лет
6 побед "Ростова"
1 победа "Спартака"
3 ничьи..
Учитывая что Ростов намного скромнее бюджетно и инфраструктурно - результат в этом противостоянии просто однокалиточный.....
За что Карпину - респектище......