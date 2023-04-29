Федун: «Карпина радуют только те пенальти, которые бьёт „Ростов“»

Бывший владелец «Спартака» высказался об удалении главного тренера «Ростова» в матче 25-го тура РПЛ против «красно-белых».

Валера очень эмоциональный человек. Его радуют только те пенальти, которые бьет «Ростов», остальное считает неправильным. Но это нормально. Принципиальный ли для Карпина матч против «Спартака»? Абсолютно. Для него это два самых важных матча в сезоне. Для него важно дважды за сезон обыграть «Спартак». Для всех бывший «спартаковцев» кровь из носу хочется обыграть «Спартак».