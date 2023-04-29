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Федун: «Карпина радуют только те пенальти, которые бьёт „Ростов“»

вчера, 23:23
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался об удалении главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в матче 25-го тура РПЛ против «красно-белых».

Валера очень эмоциональный человек. Его радуют только те пенальти, которые бьет «Ростов», остальное считает неправильным. Но это нормально. Принципиальный ли для Карпина матч против «Спартака»? Абсолютно. Для него это два самых важных матча в сезоне. Для него важно дважды за сезон обыграть «Спартак». Для всех бывший «спартаковцев» кровь из носу хочется обыграть «Спартак».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:21
Всё по делу...
Было бы удивительно если бы Карпина радовали пенальти Спартака или ЦСКА...))))

Ну а противостояния Ростов - Спартак с приходом в "Ростов" Карпина явно не в пользу москвичей....

10 матчей в РПЛ за 5 лет
6 побед "Ростова"
1 победа "Спартака"
3 ничьи..

Учитывая что Ростов намного скромнее бюджетно и инфраструктурно - результат в этом противостоянии просто однокалиточный.....
За что Карпину - респектище......
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:10, ред.
Вообще - то жалкое зрелище: гл.тренер "Ростова", после матча, в подтрибунном помещении, в присутствии телекамеры, игнорируя все нормы приличия, выругался матом. Понятно, что хотелось одержать победу над своим бывшим клубом, но во всём надо знать меру. Плохо, Валерий Георгиевич, очень плохо. Никаких вам оправданий.
Zak11
Zak11
сегодня в 10:24
А в чем Федун не прав? Реально пенки каждый матч Ростов бьет и ничего. Спартак минимум на ничью наиграл
Сп62
Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:03
А Федун и подчёркивает, что это нормально. Примером правильности выводов являются постоянные комментарии Червиченко.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 09:54
Кто обидел человека,(по его мнению),того он и хочет наказать.Толстовцев в реальной жизни совсем немного.
cska1948
cska1948
сегодня в 09:28
А что в этом плохого? Футболист всегда по особому настраивается на игру против своего бывшего клуба, так и Карпин хочет доказать СпаМу, что он не сбитый лётчик.
adekvat
adekvat
сегодня в 07:58
Судя по таблице он не только спартак выиграть хочет, посмотрим скоро кто выше в таблице будет.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:25
Все лаконично и четко, так на самом деле и есть.
Аксинья
Аксинья ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 05:13, ред.
Все спартаковцы становятся великими экспертами и муж Заремы не исключение...
zooveterinar
zooveterinar ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 00:02
Кто там квакает?
112910415
112910415
вчера в 23:35
Есть такое дело
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:31
Ой ,а кто это заговорил))
161регион
161регион
вчера в 23:30
Сказал как пукнул....
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