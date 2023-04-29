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«Много претензий к арбитрам». Карпин рассказал, о чём говорил с судьями

вчера, 22:17
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, который был удалён после матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1), высказался о судействе в этой встрече.

Доволен ли действиями команды? Если не брать результат, то доволен. Горжусь. Счастлив. Горжусь игроками, которые вышли сегодня на поле. Равные две команды абсолютно. Горжусь игроками прежде всего.

О чем разговаривал с судьями? Про футбол. Много претензий было. Главная претензия — что человек бежит к мячу, ему не дают к мячу подобраться, а на наши ворота идет атака. Вы спрашиваете хрень какую-то, сами не видите? Ну так вы про это говорите, а не я. Почему вы нас про это спрашиваете? Я сейчас про них буду говорить и еще красную получу.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 10:04
Если бы закончили этот афоризм, было бы вообще здорово. Но и за его первую часть вам плюс.
adekvat
adekvat
сегодня в 05:35
Да Ростов без пенальти в этом матче, не порядок.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 02:24
Спасибо за ничью )
2ehjfmg393a5
2ehjfmg393a5
вчера в 23:33
К судьям много вопросов! А игры все важные....
Напрасный труд
Напрасный труд ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:20
Блин,и вечный рекорд обновить не смогли,подняв на недостижимую высоту! Это самое обидное...Вот у "Зенита" с этим делом всё ровно.А тут у обеих сторон 1-1,по одному несостоявшемуся рекорду.Вон какой грустный с поля уходил наш нидерландский кандидат в уголовники...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:17
"Много претензий к арбитрам".Хм,умеет же без мата и лаконично формулировать мысль,когда припечёт!!!
Ничего противоправного ,с точки зрения судейства,я не увидел,а межкомандные склоки на тему "Сам дурак"! уже обрыдли.Сами с шестка у кромки поля нихрена не видят(объективно),а ...всё видят! Тут с десятка камер у экрана ТВ картинка не видна,пришлось дорогостоящих клоунов посадить кинУ смотреть,и то не справляются...
Нет,раньше было проще,интереснее и честнее :"Судью на мыло!"-и всё...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:56
Тренеру сборной можно...
NYJ
NYJ
вчера в 22:44
Я не совсем его понял, в чем претензия то
pomor45
pomor45
вчера в 22:41
Левников, где три пенальти Ростову? Эдак и продуть матч могли. Ну, не три, так два-то пеналя на Комличенко точно можно было подтянуть. Что же, перед каждым туром встречу с судьями собирать? Сколько можно, вроде бы обо всём уже на прошлой встрече договорились.
112910415
112910415
вчера в 22:33
Юпитер, ты сердишься...
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:22
Зениту ухи оторвали уже давно...в спину толкают...
Futurista
Futurista
вчера в 22:21
Стареет Валера...нервишки ни к чёрту, хотя его можно понять и простить)...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:20
Спартак тянут за ухи...
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