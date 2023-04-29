«Много претензий к арбитрам». Карпин рассказал, о чём говорил с судьями

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, который был удалён после матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1), высказался о судействе в этой встрече.
Доволен ли действиями команды? Если не брать результат, то доволен. Горжусь. Счастлив. Горжусь игроками, которые вышли сегодня на поле. Равные две команды абсолютно. Горжусь игроками прежде всего.
О чем разговаривал с судьями? Про футбол. Много претензий было. Главная претензия — что человек бежит к мячу, ему не дают к мячу подобраться, а на наши ворота идет атака. Вы спрашиваете хрень какую-то, сами не видите? Ну так вы про это говорите, а не я. Почему вы нас про это спрашиваете? Я сейчас про них буду говорить и еще красную получу.
Ничего противоправного ,с точки зрения судейства,я не увидел,а межкомандные склоки на тему "Сам дурак"! уже обрыдли.Сами с шестка у кромки поля нихрена не видят(объективно),а ...всё видят! Тут с десятка камер у экрана ТВ картинка не видна,пришлось дорогостоящих клоунов посадить кинУ смотреть,и то не справляются...
Нет,раньше было проще,интереснее и честнее :"Судью на мыло!"-и всё...
Ничего противоправного ,с точки зрения судейства,я не увидел,а межкомандные склоки на тему "Сам дурак"! уже обрыдли.Сами с шестка у кромки поля нихрена не видят(объективно),а ...всё видят! Тут с десятка камер у экрана ТВ картинка не видна,пришлось дорогостоящих клоунов посадить кинУ смотреть,и то не справляются...
Нет,раньше было проще,интереснее и честнее :"Судью на мыло!"-и всё...