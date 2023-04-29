«Много претензий к арбитрам». Карпин рассказал, о чём говорил с судьями

Главный тренер «Ростова» , который был удалён после матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1), высказался о судействе в этой встрече.

Доволен ли действиями команды? Если не брать результат, то доволен. Горжусь. Счастлив. Горжусь игроками, которые вышли сегодня на поле. Равные две команды абсолютно. Горжусь игроками прежде всего.

О чем разговаривал с судьями? Про футбол. Много претензий было. Главная претензия — что человек бежит к мячу, ему не дают к мячу подобраться, а на наши ворота идет атака. Вы спрашиваете хрень какую-то, сами не видите? Ну так вы про это говорите, а не я. Почему вы нас про это спрашиваете? Я сейчас про них буду говорить и еще красную получу.