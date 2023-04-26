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ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Левников рассудит «Спартак» и «Ростов». Назначения судей на 25-й тур РПЛ

вчера, 12:37

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

28 апреля (пятница)

«Динамо» – «Факел»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Василий Казарцев; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Рустам Мухтаров; инспектор – Анатолий Цветнов.

29 апреля (суббота)

«Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Евгекний Буланов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Эдуард Малый.

«Ахмат» – ЦСКА: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владимир Миневич; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Варанцо Петросян; инспектор – Александр Колобаев.

«Краснодар» – «Урал»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Андрей Образко; инспектор – Александр Гвардис.

«Спартак» – «Ростов»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Егор Болховитин; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Виктор Кулагин.

30 апреля (воскресенье)

«Оренбург» – «Пари НН»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Юрий Чеботарёв.

«Сочи» – «Торпедо»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Сергей Каруненко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Сергей Мацюра.

«Локомотив» – «Химки»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Юрий Баскаков.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:55
Почитал комментарии. "Бедные" арбитры, клеймо на вас некуда ставить...
pomor45
pomor45
вчера в 20:43
Ставки сделаны, господа.Футбол, как гусарская рулетка, - жестокая игра. Крупье - судья на поле - решала, как всегда.
протон
протон
вчера в 18:27
Два дельфина , кто больше нырнет . Делайте ставки господа
Futurista
Futurista ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 17:01
Это до матча...после битвы будет так...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 15:44
Левников и скандал - братья навек! О футболе потом поговорим).
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:33
Чё-то Моськалёва давно не видать. Не иначе, берегут на матч Зенит-Спартак через тур...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 14:53
Карасёва я считаю сильнейшим арбитром в РПЛ. На мой взгляд он старается судить объективно и не предвзято
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:50, ред.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 14:38
    Бедный Казарцев. Шаг в лево, шаг в право и даже ошибка .Главное по понятиям; Если можешь, показывай; Но без ошибок в "нашу" сторону)
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 14:21, ред.
      stanichnik
      stanichnik
      вчера в 14:06
      Иванов снова допущен к работе в РПЛ
      drug01
      drug01
      вчера в 13:51
      Левников судит жди скандал
      makkie
      makkie
      вчера в 13:49
      Очередной тур, который пройдёт под знаком судейских ошибок
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      вчера в 13:38
      Извините, не удержался))
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      вчера в 13:37
      Спартак - Ростов будет битва на текущее 2 место
      Giovanny
      Giovanny
      вчера в 13:13, ред.
      Насчет Левникова можно даже не сомневаться. Спартак его любимая команда. Да и Иванов опять поможет.
      TheBoLt
      TheBoLt
      вчера в 13:06
      Карасёв главный и Шадыханов на ВАРе. КОМБО блин! они тупо собрали элиту, Безбородова еще резервным сделайте и это будет матч года
      Гость
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