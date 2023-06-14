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В планах России проведение домашнего матча с африканской сборной

вчера, 18:25

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил, что сборная России планирует сыграть домашний матч с африканской командой.

Ранее у россиян сорвался матч с Камеруном.

Кто должен был быть, если не Камерун? Были два партнера, но я бы не хотел их озвучивать. С ними еще возможны матчи в будущем. Игра была бы как раз в России. Откуда соперник? Африка: команда, которая не принимала участия в чемпионате мира.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 12:35
а зачем?
будто бы без этих САНКЦИЙ у нас была сборная
в это просто хочется верить нашему люду...можно понять)
FenixSL
FenixSL ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 12:33
ну ладно уж
за квартиру на окраине Перми племена могут и проиграть)
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 11:03
как насчёт матча с Гренландией? народ там есть на станциях, 22 человека найдётся, по-моему очень даже ничего
альсато
альсато ответ Erk Chunkeleev (раскрыть)
сегодня в 10:10
ну я же играю!!!))))
Erk Chunkeleev
Erk Chunkeleev ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 09:53
Уверен что не надо....?
Palex
Palex
сегодня в 08:38
Грандиозные планы.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 08:35, ред.
В ЦАР всё золото РФ вывезли..., на сохранение от российских негров- налогоплательщиков.
Поэтому со страной - экономическим партнёром, грех не сыграть. )
альсато
альсато
сегодня в 08:34
и. что это за навязчивая идея, сыграть (обязательно) с одной из команд представляющих Африку?))))..да играйте хоть каждую неделю со Сборной Северной Кореей!...и договариваться не надо!!!)))
Николай Жунин
Николай Жунин
сегодня в 07:16
Можно с Эритреей.
Erk Chunkeleev
Erk Chunkeleev ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 07:12
    Amiralla
    Amiralla
    сегодня в 06:36
    Становится смешно...
    tfpmt2498t87
    tfpmt2498t87
    вчера в 23:45, ред.
    Сейчас любые матчи,с любым соперником пойдут на пользу
    ABir
    ABir
    вчера в 23:33
    Будущая Команда-соперница сборной Росси, чтобы никого не подставить, буде называться просто - сборная Африки.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 22:04
    Ну Африка будет лучше чем Туркменистан!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 21:44
    Да сыграйте уже хоть с кем нибудь !))
    Сп62
    Сп62
    вчера в 21:44
    Озвучивать страну никак нельзя. Вдруг тоже в последний момент откажется и прийдётся её включать в реестр недружественных стран. А так никто ничего знать не будет.
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 21:16
    Видимо, это будут какие-то совсем дикие племена людоедов, что ММ даже постеснялся озвучить.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 21:13
    Мну стал переживать за здоровье наших функционеров)
    zooveterinar
    zooveterinar ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 21:12
    Почему?!! Маниакально-колониальная идея,покорение Африки!!!
    zooveterinar
    zooveterinar ответ FenixSL (раскрыть)
    вчера в 20:56
    С Пигмеями,так и тем проиграют😂😂🤣!!
    zooveterinar
    zooveterinar ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 20:55
    Лучше ЦАР!!как-то ближе нашему уху,почти,как царь!!!
    zooveterinar
    zooveterinar ответ Максим Горелов (раскрыть)
    вчера в 20:53
    Да ну!! сборная Чада круче!!!
    lotsman
    lotsman
    вчера в 20:37
    Африканская сборная? А конкретно?
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 20:37
    Это уже какая то навязчивая идея....
    Kolenok
    Kolenok
    вчера в 20:35
    Лучше бы фануйди занялись(отменой),а то при пустых стадионах играть будем и так уже крохи уходят. Отучить от стадиона легко,а вот приучить будет очень сложно.
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ Максим Горелов (раскрыть)
    вчера в 20:16
    )
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 20:05, ред.
    Кажется, я всё понял. Вся дозированная информация РФС о наших "будущих" соперниках вбрасывается ( навешивается на уши ) доверчивым болельщикам с одной целью: чтобы попытаться убедить их, что око РФС не дремлет, что футбольный союз денно и нощно, включая выходные и праздничные дни, не покладая рук занят поиском возможных спарринг - партнёров для мифической сборной России. Лет так через 20 - 30 российский читатель наряду с "Мифами Древней Греции и Древнего Рима" узнает о мифе под названием " Поиски соперника российской сборной, осуществляемых РФС в 2022 - ...годах 21 столетия ".
    Всероссийский День футбола - из той же оперы.
    drug01
    drug01
    вчера в 19:35
    Это всё планы хочется видеть игру!!!
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 19:29
    Даже Митрофанов постеснялся назвать африканского соперника нашей сборной...
    112910415
    112910415
    вчера в 19:26
    найдём, кого-нибудь всё равно подберём ... достойного ! )
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