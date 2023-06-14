В планах России проведение домашнего матча с африканской сборной

Генеральный секретарь Российского футбольного союза сообщил, что сборная России планирует сыграть домашний матч с африканской командой.

Ранее у россиян сорвался матч с Камеруном.

Кто должен был быть, если не Камерун? Были два партнера, но я бы не хотел их озвучивать. С ними еще возможны матчи в будущем. Игра была бы как раз в России. Откуда соперник? Африка: команда, которая не принимала участия в чемпионате мира.