В ЦСКА подтвердили интерес к Карраскалю со стороны «Атлетико Паранаэнсе»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что к полузащитнику команды Хорхе Карраскалю проявляет интерес «Атлетико Паранаэнсе».
Ранее появилась информация, что бразильский клуб хочет арендовать игрока с обязательной опцией выкупа.
Интерес к игроку есть, но на данном этапе мы бы предпочли обойтись без деталей.
Летим на дно, как батискаф Титан
Летим на дно, как батискаф Титан
Удачи Хорхе в Атлетико П.
Удачи Хорхе в Атлетико П.
Ещё в это окно Спартак выкупит Карраскаля у Аргентинцев....
Ещё в это окно Спартак выкупит Карраскаля у Аргентинцев....