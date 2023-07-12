В ЦСКА подтвердили интерес к Карраскалю со стороны «Атлетико Паранаэнсе»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что к полузащитнику команды проявляет интерес «Атлетико Паранаэнсе».

Ранее появилась информация, что бразильский клуб хочет арендовать игрока с обязательной опцией выкупа.

Интерес к игроку есть, но на данном этапе мы бы предпочли обойтись без деталей.