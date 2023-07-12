Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

В ЦСКА подтвердили интерес к Карраскалю со стороны «Атлетико Паранаэнсе»

вчера, 18:52

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что к полузащитнику команды Хорхе Карраскалю проявляет интерес «Атлетико Паранаэнсе».

Ранее появилась информация, что бразильский клуб хочет арендовать игрока с обязательной опцией выкупа.

Интерес к игроку есть, но на данном этапе мы бы предпочли обойтись без деталей.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Берковский перейдёт в «Химки»
Сегодня, 16:36
Агент Амарти заявил, что игрок не перейдёт в «Спартак»
Сегодня, 14:41
СлухиБывший защитник «Лестера» Амарти готов перейти в «Спартак»
Сегодня, 14:24
У Мирзова есть предложения из-за границы
Сегодня, 13:49
СлухиНаир Тикнизян может перейти в «Вольфсбург»
Сегодня, 13:38
Слухи«Галатасарай» хочет подписать защитника «Динамо»
Сегодня, 12:55
Сортировать
Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 00:19
Возможно у него конфликт с руководством, а не только с игроками.
протон
протон
вчера в 22:20
Эх, продавать так продавать! Забирайте всю полузащиту
Летим на дно, как батискаф Титан
Сп62
Сп62 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:24
Начал то он лихо и это сыграло против него. Самоуверенность расслабила, а потом появилась уже неуверенность, что и привело к скамейке. А потенциал у Хорхе, конечно, есть. Мог бы и в Спартаке заиграть.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:50
Что-то с Федотовым в ЦСКА не так . Так всех распугает . )))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:28
В ЦСКА Хорхе не заиграл, очевидно не его клуб. Продавать, пока есть покупатель.
Удачи Хорхе в Атлетико П.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:16
Не надо деталей....и так ясно...
Ещё в это окно Спартак выкупит Карраскаля у Аргентинцев....
Сварожич
Сварожич
вчера в 19:15
А когда коняшки начнут кого то покупать... а то уже играть некому.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:04
Разбирают цска по частям .
sova147
sova147
вчера в 18:55
Надо получить хорошею сумму и тогда он будет Ваш!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 