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«Динамо» не устраивает предложение «Фейеноорда» по трансферу Захаряна

вчера, 14:52

«Фейеноорд» ведёт переговоры по трансферу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

По данным источника, голландский клуб предлагает за переход игрока 8 млн евро. «Динамо» хочет выручить с продажи футболиста 15 млн евро.

В контракте Захаряна прописана сумма отступных, которая составляет 25 млн евро.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:50
На 10-12 млн. должны договориться
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:21
Захаряну нужно бежать из Динамо. Это бесперспективный клуб, который уже ничем не поможет в карьере Захаряна.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:10
Сейчас трудно ориентироваться в стоимости футболистов
Naherger
Naherger
вчера в 17:06
Вот и я о чем) фейенорду проще будет шиманьски выкупить😂
Сварожич
Сварожич
вчера в 17:05
Ну тут палка о двух концах или продавать или через год вообще уйдет за бесплатно.
lotsman
lotsman
вчера в 16:46
В Динамо выдимо не хотят с ним расставаться, поскольку 8 млн. это очень хорошая цена. Он не стоит таких денег и если дают 8, то это хороший вариант.
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:44
До закрытия трансферного окна в Европе ещё далеко и новости о возможной покупке Захаряна тем или иным клубом старого света появятся неоднократно. Думаю, что голландцы тоже не сказали своё последнее слово и восемь миллионов это только стартовая сумма, следовательно торг ещё продолжится, только не по голландской системе, а по английской.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:43
красная цена 5 лямов
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:11
Ну 8 лямов это просто унижение какоето,пошли они лесом!
Capral
Capral
вчера в 15:41, ред.
Нет, не тянет он- ни на 8, ни, на тем более 15.
Если останется в ДИНАМО буду счастлив- нам он нужнее!!! Только, чтобы не получилось как с Челси- расстроится парень и окончательно бросит играть. В этом случае- и даром не нужен. Надо, хоть иногда вспоминать- за какой Клуб играешь!!!

Была бы сейчас достойная замена Арсену- можно было продать и за 8. Но, увы- равноценной замены нет, значит- он в ДИНАМО.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:26
В общем динамо 25 млн. Крест поставила на переход Захаряна
Giallorossi
Giallorossi
вчера в 15:04
Хотят больше, получат ещё меньше.
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 14:57
Такими темпами бесплатно уйдет
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