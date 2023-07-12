«Динамо» не устраивает предложение «Фейеноорда» по трансферу Захаряна

«Фейеноорд» ведёт переговоры по трансферу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
По данным источника, голландский клуб предлагает за переход игрока 8 млн евро. «Динамо» хочет выручить с продажи футболиста 15 млн евро.
В контракте Захаряна прописана сумма отступных, которая составляет 25 млн евро.
Если останется в ДИНАМО буду счастлив- нам он нужнее!!! Только, чтобы не получилось как с Челси- расстроится парень и окончательно бросит играть. В этом случае- и даром не нужен. Надо, хоть иногда вспоминать- за какой Клуб играешь!!!
Была бы сейчас достойная замена Арсену- можно было продать и за 8. Но, увы- равноценной замены нет, значит- он в ДИНАМО.
Если останется в ДИНАМО буду счастлив- нам он нужнее!!! Только, чтобы не получилось как с Челси- расстроится парень и окончательно бросит играть. В этом случае- и даром не нужен. Надо, хоть иногда вспоминать- за какой Клуб играешь!!!
Была бы сейчас достойная замена Арсену- можно было продать и за 8. Но, увы- равноценной замены нет, значит- он в ДИНАМО.