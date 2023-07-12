Полузащитник ЦСКА Карраскаль может перейти в «Атлетико Паранаэнсе»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль может продолжить карьеру в Бразилии.
По данным источника, «Атлетико Паранаэнсе» хочет арендовать футболиста с обязательной опцией выкупа.
Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль может продолжить карьеру в Бразилии.
По данным источника, «Атлетико Паранаэнсе» хочет арендовать футболиста с обязательной опцией выкупа.
хоть он и абсолютный чемпион мира по дриблингу. Удачи ему в ЛЮБОМ клубе ( кроме Зенит и СпаМ ).
Будь здрав Олег.
хоть он и абсолютный чемпион мира по дриблингу. Удачи ему в ЛЮБОМ клубе ( кроме Зенит и СпаМ ).
Будь здрав Олег.
Что то селезнем запахло)
Что то селезнем запахло)