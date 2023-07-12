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Полузащитник ЦСКА Карраскаль может перейти в «Атлетико Паранаэнсе»

вчера, 11:55

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль может продолжить карьеру в Бразилии.

По данным источника, «Атлетико Паранаэнсе» хочет арендовать футболиста с обязательной опцией выкупа.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:34
Видимо,Федот не зря выпускал на второй матч с "Динамо" состав,миру не известный. С ним и пойдёт в бой.
Naherger
Naherger ответ CSKA2012 (раскрыть)
вчера в 17:11
А что в этом плохого? Посмотрим на молодежь. По мне так даже интересней наблюдать как появляются новые талантливые парни из школы,готовые биться в первую очередь за цвета... Их главное воспитывать правильно нужно...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:00, ред.
Селезнем, согласен, а по сути , в ЦСКА он не заиграл, видно не его клуб,
хоть он и абсолютный чемпион мира по дриблингу. Удачи ему в ЛЮБОМ клубе ( кроме Зенит и СпаМ ).
Будь здрав Олег.
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 14:06
По тесту вообще непонятно какой источник это сообщает и вообще на сколько он компетентен...
Сп62
Сп62
вчера в 13:26, ред.
По мне, так лучше б Хорхе перешёл в Спартак, нежели Медина. На мой взгляд, он креативнее, а это спартаковская черта.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:56
А конкретно можно?
Что то селезнем запахло)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 12:45
Злой ещё злее..).
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:40
Что то не понятное происходит у соседей и приходом федотова...злой наверное человек вот и уходят люди от него
CSKA2012
CSKA2012 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:26
Ему не дают играть, даже на братском кубке вместо него выпустили молодого...
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 12:25
Убегают, потому что не хотят выполнять тренерские установки, люди разбегаются, а новых не подвозят, мы будем играть молодежкой?!!
drug01
drug01
вчера в 12:18
Все бегут из ЦСКА, за Кубок получили и решили что они звезды
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:02
Спартаку не предлагали?
csjq76nvpezf
csjq76nvpezf ответ 8c88g2d4fdw6 (раскрыть)
вчера в 12:01
Родина колумбийца - Бразилия?)
8c88g2d4fdw6
8c88g2d4fdw6
вчера в 12:00
Потянуло его на родину
alex2612
alex2612
вчера в 12:00
Источник - поверь мне, брат
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:59
Здесь два ключевых слова. Это "источник" и "может перейти". Осталось спросить, а кто источник и если может перейти, значит может и не перейти ?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:57
Похоже ЦСКА сознательно выпихивает южноамериканцев из клуба.
Гость
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