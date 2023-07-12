Вратарь «Сочи» может перейти в «Зенит»

Вратарь «Сочи» Денис Адамов может перейти в «Зенит».
По данным источника, питерский клуб ведёт переговоры о трансфере голкипера.
Вратарь «Сочи» Денис Адамов может перейти в «Зенит».
По данным источника, питерский клуб ведёт переговоры о трансфере голкипера.
Все чётыре бездаря ничего по ТМ не стоят и двух из них он только недавно официально купил - Васютина в 2020 году у "Сапсборга", куда он его за девять месяцев до этого отдал бесплатно и Гойло полторы недели назад у "Пари НН" (не удивляйтесь, зайдите на ТМ - реально "Зенит" сначала из своего дубля продал Гойло в "Пари НН" 2го июля и 3го июля выкупил обратно в 2.5 раза дороже).
Ладно, оставим эту распилочную схему Медведева, если он пилит на вратарях, его дело, его вотчина же. Надо же дворцы строить на какие-то деньги.
Но он ещё одного вратаря такого же уровня собирается купить? Поистине, "Зенит" собирается поставить мировой рекорд по частоте покупки бездарных вратарей, других предположений нет))
Все чётыре бездаря ничего по ТМ не стоят и двух из них он только недавно официально купил - Васютина в 2020 году у "Сапсборга", куда он его за девять месяцев до этого отдал бесплатно и Гойло полторы недели назад у "Пари НН" (не удивляйтесь, зайдите на ТМ - реально "Зенит" сначала из своего дубля продал Гойло в "Пари НН" 2го июля и 3го июля выкупил обратно в 2.5 раза дороже).
Ладно, оставим эту распилочную схему Медведева, если он пилит на вратарях, его дело, его вотчина же. Надо же дворцы строить на какие-то деньги.
Но он ещё одного вратаря такого же уровня собирается купить? Поистине, "Зенит" собирается поставить мировой рекорд по частоте покупки бездарных вратарей, других предположений нет))