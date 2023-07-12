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Вратарь «Сочи» может перейти в «Зенит»

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:39
Нечего было Ивана Куарежму в Бразилию отправлять.....коль 98% команды на португальском говорит...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:25
пилорамщики...)))
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 14:03
очередная утка тупых инсайдеров
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:50, ред.
Чем дальше, тем смешнее. У "Зенита" сейчас четыре вратаря-воспитанника, которыми он "гордится" - Гойло, Васютин, Одоевский, Кержаков.

Все чётыре бездаря ничего по ТМ не стоят и двух из них он только недавно официально купил - Васютина в 2020 году у "Сапсборга", куда он его за девять месяцев до этого отдал бесплатно и Гойло полторы недели назад у "Пари НН" (не удивляйтесь, зайдите на ТМ - реально "Зенит" сначала из своего дубля продал Гойло в "Пари НН" 2го июля и 3го июля выкупил обратно в 2.5 раза дороже).

Ладно, оставим эту распилочную схему Медведева, если он пилит на вратарях, его дело, его вотчина же. Надо же дворцы строить на какие-то деньги.

Но он ещё одного вратаря такого же уровня собирается купить? Поистине, "Зенит" собирается поставить мировой рекорд по частоте покупки бездарных вратарей, других предположений нет))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 12:22
Зенит гробит наш футбол
112910415
112910415
вчера в 12:19
нормальный маршрут, естественный
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:00, ред.
Вратарь «Сочи» Денис Адамов может перейти в «Сочи».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1355769/adamov-denis-zenit 12.07.2023
Так может перейти в Сочи, или в Зенит?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:44
К своим поедет...)
Naherger
Naherger
вчера в 11:35
Тогда верните Гойло где взяли!
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 11:34
Было бы удивительно если бы он подался в московские клубы, а так дорога в Питер с Сочи налажена.
Гость
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