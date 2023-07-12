Стали известны трансферные цели ЦСКА на это лето

ЦСКА намерен приобрести левого и правого латералей, инсайда и нападающего этим летом.
«Армейцы» ведут переговоры с двумя футболистами, которые могут усилить позицию левого латераля. Их фамилии пока остаются неизвестными.
ЦСКА намерен приобрести левого и правого латералей, инсайда и нападающего этим летом.
«Армейцы» ведут переговоры с двумя футболистами, которые могут усилить позицию левого латераля. Их фамилии пока остаются неизвестными.
Удачи, иначе нам медалей не видать.
Удачи, иначе нам медалей не видать.