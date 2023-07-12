Стали известны трансферные цели ЦСКА на это лето

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вчера, 16:47

ЦСКА намерен приобрести левого и правого латералей, инсайда и нападающего этим летом.

«Армейцы» ведут переговоры с двумя футболистами, которые могут усилить позицию левого латераля. Их фамилии пока остаются неизвестными.