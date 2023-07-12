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Стали известны трансферные цели ЦСКА на это лето

вчера, 16:47

ЦСКА намерен приобрести левого и правого латералей, инсайда и нападающего этим летом.

«Армейцы» ведут переговоры с двумя футболистами, которые могут усилить позицию левого латераля. Их фамилии пока остаются неизвестными.

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Все комментарии
bratskij1
bratskij1
сегодня в 08:27
Главное чтоб опять бревен не набрали, а то в последнее время для вас это норма.
112910415
112910415
сегодня в 08:14
за работу, товарищи !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:20
Что касается Фернандеса, то ЦСКА реликвиями не интересуется. А Медина не стоит тех денег по контракту, что ему дал Спартак.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:34
По ходу мы потеряли этот клуб
lotsman
lotsman
вчера в 18:53
А заберите у нас своего Марио, обратно. Я бы бесплатно отдал.)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:43
Если нужны Марио и Медина наверняка Зенит и Спартак готовы к переговорам......
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:34
Цели поставлены, задачи ясны, ждём результатов в это трансферное окно.
Удачи, иначе нам медалей не видать.
makkie
makkie
вчера в 18:15
Почему-то кажется, что будет Макарчук из Сочи.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:45
Цели , цели...главное что бы прицел не сбился и не набрали новых заболотных
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:38
Звучит, как будто болельщики ёжики в тумане).
Роман Романов 3
Роман Романов 3
вчера в 17:19
По последним новостям цель одна-продать всех,за кого платят хотя бы… печально
alex2612
alex2612
вчера в 17:14
Кейна подпишут ))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:04
Будут кого-нибудь переманивать из Спартака гыгы
hаrut
hаrut
вчера в 16:58
Цели понятны, когда уже фактически будет усиление... пока все очень плохо...
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