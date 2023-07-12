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Марио Фернандес проходит медобследование для «Зенита»

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112910415
112910415
сегодня в 05:11
и ведь пройдёт, вероятно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:23
Он со страху заговорил по-русски. 10 лет молчал и вдруг, с чего бы это?
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 19:36
Однозначно!
морозз
морозз
вчера в 18:29
Когда народных газовых денег ШКВАЛ, то можно покупать хоть плюшевых бразильских медвежат…хоть панд и Фернандесов, вывод один и он сокрушителен для футбола РОССИИ! Дно мы уже пробили и стремительно несёмся в космос!
makkie
makkie
вчера в 18:17
Что ж, армейским фанатам придётся две кричалки сочинять:

- Одну для Медины на матчах со Спартаком,
- Вторую для Фернандеса для матчей с Зенитом.

А может еще кто-нибудь из РПЛ подсуетится и купит условного Зайнутдинова )))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:17
Медосмотр пройден...
А то что Медведева он называет Евгений Леннорович....а Семака Леонидом Викторовичем....а Мишку Кержакова Игорем - списали на акклиматизацию....
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:19
Деньги Гинера закончились у посона.
ZenCh1
ZenCh1
вчера в 14:25
Что то руководство Зенита заигралось в трансферной политике. Пожилой футболист, не игравший год, да ещё и с ЦСКА и их болельщиками портят отношения...Как говорится - такое себе
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:11
Интересно в какой свяке будет играть этот парень.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:09
Хоть бы чихнул пару раз и его не взяли.
Ванечка
Ванечка
вчера в 14:03
А если не пройдет мед комиссию, то что тогда будет?
Сп62
Сп62 ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 13:21
Этак любой профессионал предатель. Пора менять взгляды на современную реальность.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:57
Предатель
нечитайло
нечитайло
вчера в 12:56
Явно засланный казачек
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:54
И повнимательнее там пожалуйста...
Всем на слуху бразильские пираньи и амазонский разные червяки, что поселяются в человеческом организме и вредят.
Например есть гад внедряющийся в глаз... и начинает там шевелиться и мешает читать соккер...)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:53
Готовьте Медведев громоотвод. Надеюсь полушарий хватит.
lotsman
lotsman
вчера в 12:41
Не знаю как к этому отнестись. Не нравится мне всё это.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 12:26
Пусть не забудет причёсочку поправить . ))
sova147
sova147
вчера в 12:20
Пусть играет, желаем здоровья но поступок подлый!!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:19
Незнаю как даже к этом отнестись .
Всё как-то двояко .
Деньги 💰 Газпрома 💲 рулят !(
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