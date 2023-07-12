Марио Фернандес проходит медобследование для «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес близок к переходу в «Зенит».
Он проходит медицинское обследование.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес близок к переходу в «Зенит».
Он проходит медицинское обследование.
- Одну для Медины на матчах со Спартаком,
- Вторую для Фернандеса для матчей с Зенитом.
А может еще кто-нибудь из РПЛ подсуетится и купит условного Зайнутдинова )))
- Одну для Медины на матчах со Спартаком,
- Вторую для Фернандеса для матчей с Зенитом.
А может еще кто-нибудь из РПЛ подсуетится и купит условного Зайнутдинова )))
А то что Медведева он называет Евгений Леннорович....а Семака Леонидом Викторовичем....а Мишку Кержакова Игорем - списали на акклиматизацию....
А то что Медведева он называет Евгений Леннорович....а Семака Леонидом Викторовичем....а Мишку Кержакова Игорем - списали на акклиматизацию....
Всем на слуху бразильские пираньи и амазонский разные червяки, что поселяются в человеческом организме и вредят.
Например есть гад внедряющийся в глаз... и начинает там шевелиться и мешает читать соккер...)
Всем на слуху бразильские пираньи и амазонский разные червяки, что поселяются в человеческом организме и вредят.
Например есть гад внедряющийся в глаз... и начинает там шевелиться и мешает читать соккер...)
Всё как-то двояко .
Деньги 💰 Газпрома 💲 рулят !(
Всё как-то двояко .
Деньги 💰 Газпрома 💲 рулят !(