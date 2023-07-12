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Бывший нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз может перейти в «Торпедо»

вчера, 15:43

Бывший нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз может продолжить карьеру в «Торпедо».

По данным источника, московский клуб уже сделал предложение футболисту.

На данный момент Полоз находится в статусе свободного агента.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:33
Полозу нужен хороший плеймейкер. А будет ли такой в Торпедо?
Владимир Кульгав
Владимир Кульгав
вчера в 20:19
Зенит загубил многих.
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 17:03
Ну пару годков может поиграть за Торпедо. Удачи ему!
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:43
Полоз точно обедни не испортит в Торпедо.
sova147
sova147
вчера в 16:40
Если он романтик то пойдёт и будет может счастлив, не весь футбол стоит на деньгах!
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:35
И не он один- и вероятно не последний...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:27
Талант загубленный зенитом....)))
Capral
Capral
вчера в 16:04
Когдато в Торпедо играли- Храбростин, Васильев, Сахаров!!! Сейчас, Полоз... Времена меняются. Но, что-то не очень верится в этот переход. Полоз еще может пошуметь в ПЛ.

Даже страшно себе представить дилемму- переходить в Торпедо или нет? В былые времена- считалось за счастье играть в этом клубе, сейчас еще думают.
Дожились, называется...
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:48
Димон уж точно "погоду" в Торпедо не испортит.
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