Бывший нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз может перейти в «Торпедо»

Бывший нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз может продолжить карьеру в «Торпедо».
По данным источника, московский клуб уже сделал предложение футболисту.
На данный момент Полоз находится в статусе свободного агента.
Бывший нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз может продолжить карьеру в «Торпедо».
По данным источника, московский клуб уже сделал предложение футболисту.
На данный момент Полоз находится в статусе свободного агента.
Даже страшно себе представить дилемму- переходить в Торпедо или нет? В былые времена- считалось за счастье играть в этом клубе, сейчас еще думают.
Дожились, называется...
Даже страшно себе представить дилемму- переходить в Торпедо или нет? В былые времена- считалось за счастье играть в этом клубе, сейчас еще думают.
Дожились, называется...