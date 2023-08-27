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«Ливерпуль» в меньшинстве обыграл «Ньюкасл» благодаря дублю Дарвина Нуньеса

вчера, 20:27
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)1 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ньюкасл» проиграл «Ливерпулю» (1:2) в матче 3-го тура АПЛ.

На 25-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Ньюкасла» Энтони Гордон. На 28-й минуте красную карточку получил защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. На 81-й минуте форвард «красных» Дарвин Нуньес сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время Нуньес оформил дубль, чем принёс победу своей команде.

«Ньюкасл» идёт на 13-м месте (3 очка), «Ливерпуль» занимает 4-е место (7 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Ливерпуль»
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Все комментарии
ilia77707
ilia77707
сегодня в 09:36
Ливерпуль в АПЛ сила , но той командной скорости и силы которая была у команды в начале цикла Клопа конечно уже нет и близко
112910415
112910415
сегодня в 09:01
вот это было сильно !
labasy
labasy
сегодня в 06:52
Если Салаха оставят и Трента будет играть правого защитника, то все соперники будут атаковать с этого фланга, Салах не играет оборону, а Трента не умеет обороняться, а если опорники уйдут туда спасать, то гол придёт с опорной зоной))), так что надо продать Салаха и в качестве бонуса, туда надо добавить Трента и Матип))) если в защите играет Трента, Матип, Дейк, то смело можно сказать у Алиссона будет много работы)))
gg4fyavsuyam
gg4fyavsuyam
вчера в 23:20
Красных с победой над грозным соперником!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 23:08
Ну вот, посрамили букмекеров, ставивших на Ньюкасл.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:27, ред.
Поздравляю Ливерпуль с победой!!! Сегодня была дествительнодля команды своего рода проверка,команду покинули старожилы,тут Салах лыжи навострил,команде непросто будет. Первая игра,против Челси,там не все понятно,команда лондонцев только строится,там все еще сыро,хотя был момент,когда ливерпульцы поплыли,ну против Борнмута,чуть по лучше,все-таки,это Борнмут,не в обиду сказано,ну и облегчил немного игру Эндо. Против Ньюкасла можно сказать проверку прошли,да еще и в меньшинстве!!
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:46, ред.
Потрясающий матч по своей драматургии. Ньюкасл, игравший в большинстве и ведя в счете, проигрывает благодаря прекрасной игре Нуньеса, вышедшего на замену.

Ставлю пятерку. Лучший матч августа.

Стоит отметить, что Ньюкаслу немного не повезло. Альмирон мог удвоить преимущество, но попал в штангу, а где-то на 78-й Барнс откровенно пожадничал и не отдал пас на партнера, который мог забить в пустые ворота. 
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 21:45
Ньюкаслу надо над реализацией работать, моментов было предостаточно
протон
протон
вчера в 21:21
Важнейшая победа, так команда приобретает уверенность. Команда терпела и не развалилась, даже с учетом кошмарного судейства в первых трех играх. Как же уверенно, без сомнений судьи удаляют игроков Ливерпуля и дают желтые - даже секунды раздумий нет. Трента в больницу выталкивал Гордон, через минуту такое же действие - фол, на Тренте НИЧЕГО. Жоэлинтон так и не получил карточку, хотя очень хотел.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 21:06
У красных в этом сезоне новая фишка - удаляется игрок и команда начинает играть!))) В прошлом туре с вишнями прокатило и сейчас с сороками тоже!))
Сороки тормоза те ещё - в выигрышном матче умудрились проиграть!
Ливерпуль с волевой победой, молодцы!!!!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:44, ред.
Если по-честному, то обе команды показали дворовой футбол. Комбинаций практически не было, а порой матч превращался бей-беги- куда глаза глядят и это было до удаления. После того,как ВВД отправили в Голландию, Ливерпуль стал более сконцентрирован и играть плотнее. Но и кроме Дарвина,лучшим был Бекер именно он оставил в игре Красных. после парочки сейвов. Сороки поверили в победу,ведь играя в большинстве с 30 минуты и ведя со счётом 1-0, ну как тут не расслабиться. Худший игрок у Красных №66, заработал на ровном месте ЖК и едва не получил вторую спустя несколько минут.да и к тому же две игры подряд привозит мячи в свои ворота, с Вишенками не удачно принял и отскок, а тут вообще под ногой пропустил - расхлябанность. Да и вообще пользы от него было мизер, даже ущерба больше. Необходимо Юргену встряхнуть Арнольда и выбить из головы всякую мечтательность, может тоже подумывает об аравийском эльдорадо.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:39, ред.
Съел годовой запас Валидола. Дарвин, ты ли это?) Шучу, по моему мнению Дарвин окончательно реабилитировался как форвард в АПЛ ещё в феврале этого года, тут больше вопросов к дяде Юре - почему так мало времени ему даёшь? На мой взгляд у него есть все задатки для того, чтобы стать топ-форвардом в АПЛ, так что, может, надо Юрасику попить лекарства, а не мне и избавиться от загонов

ЗЫ второй тайм Ливерпуль провел просто топово, особенно в защите, учитывая какой резонанс между таймами был в матче с Челси, немного напрягает - там были много лучше в первом, короче от расколбас надо избавляться и принять уже Нуния как основного форварда, у него уже давно все получается, только, такое чувство, что одного Клоппа и перекрывает
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:37
Вот это был футбол вот это матч вменьшинстве Ливерпуль гасит их. Может Ливерпулю в десятером выходить на поле?
azkan
azkan
вчера в 20:36
Действительно супер волевая победа Ливерпуля!
Поздравляю! Судья в первом так разозлил Клоппа и красных и вот результат))
Молодцы! Красивая игра!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 20:32
Не злите красных.. 👍..
DXTK
DXTK
вчера в 20:32, ред.
Ньюкасл похоже на Астон вилле разрядил свою обойму, на МС а теперь и Ливерпуль не осталось везения, еще и проиграли в большинстве, теперь понятно что сороки не претенденты на ТОП 4, ну в общем ожидаемо.

PS Ливер победил всегд обладали магией вырывать победы в подобных матча особенно против ньюкасла. Салах не забил но победил в прошальном матче, отдав пас, жаль что деньги более аргументный для него фактор, хотя с красными выиграл все.
Elliada
Elliada
вчера в 20:29, ред.
Дарвин похоже побывал у окулиста. В прошлом сезоне такие бы не забил. У Салаха в последнем матче голевая, причем на победный гол. С победой "красных". Я, если честно, не верил в победу Ливерпуля.

Игрок Ливерпуля во втором матче получает красную карточку. В прошлом матче её получил МакАллистер, а теперь Ван Дейк. Интересно, отменят красную Ван Дейку или нет.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:29
Молодцы, вытащили такую игру. С победой
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:28
вот так развязочка)) шикарный матч получился. С победой ливер! а сороки сами виноваты
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