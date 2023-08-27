«Ливерпуль» в меньшинстве обыграл «Ньюкасл» благодаря дублю Дарвина Нуньеса

«Ньюкасл» проиграл «Ливерпулю» (1:2) в матче 3-го тура АПЛ.
На 25-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Ньюкасла» Энтони Гордон. На 28-й минуте красную карточку получил защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. На 81-й минуте форвард «красных» Дарвин Нуньес сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время Нуньес оформил дубль, чем принёс победу своей команде.
«Ньюкасл» идёт на 13-м месте (3 очка), «Ливерпуль» занимает 4-е место (7 очков).
Игрок Ливерпуля во втором матче получает красную карточку. В прошлом матче её получил МакАллистер, а теперь Ван Дейк. Интересно, отменят красную Ван Дейку или нет.
Игрок Ливерпуля во втором матче получает красную карточку. В прошлом матче её получил МакАллистер, а теперь Ван Дейк. Интересно, отменят красную Ван Дейку или нет.
ЗЫ второй тайм Ливерпуль провел просто топово, особенно в защите, учитывая какой резонанс между таймами был в матче с Челси, немного напрягает - там были много лучше в первом, короче от расколбас надо избавляться и принять уже Нуния как основного форварда, у него уже давно все получается, только, такое чувство, что одного Клоппа и перекрывает
ЗЫ второй тайм Ливерпуль провел просто топово, особенно в защите, учитывая какой резонанс между таймами был в матче с Челси, немного напрягает - там были много лучше в первом, короче от расколбас надо избавляться и принять уже Нуния как основного форварда, у него уже давно все получается, только, такое чувство, что одного Клоппа и перекрывает