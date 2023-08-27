«Ливерпуль» в меньшинстве обыграл «Ньюкасл» благодаря дублю Дарвина Нуньеса

1693157246

вчера, 20:27

«Ньюкасл» проиграл «Ливерпулю» (1:2) в матче 3-го тура АПЛ .

На 25-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Ньюкасла» Энтони Гордон. На 28-й минуте красную карточку получил защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. На 81-й минуте форвард «красных» Дарвин Нуньес сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время Нуньес оформил дубль, чем принёс победу своей команде.

«Ньюкасл» идёт на 13-м месте (3 очка), «Ливерпуль» занимает 4-е место (7 очков).