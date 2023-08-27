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Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Аугсбург»

вчера, 20:24
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)3 : 1Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбургМатч завершен

«Бавария» обыграла «Аугсбург» (3:1) в матче 2-го тура Бундеслиги.

На 32-й минуте автогол забил защитник «Аугсбурга» Феликс Удуохай. На 40-й минуте нападающий «Баварии» Харри Кейн реализовал пенальти, а на 69-й минуте Кейн оформил дубль. На 86-й минуте нападающий «Аугсбурга» Дион Бельо забил гол престижа.

В следующем туре «Бавария» сыграет против «Боруссии» Менхенгладбах, а «Аугсбург» — против «Бохума».

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Бавария»
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Все комментарии
Karkaz
Karkaz ответ agentSmith. (раскрыть)
сегодня в 14:38
Так некоторые писали что не заиграет...англичанин...
112910415
112910415
сегодня в 09:46
тихо радуемся за него
agentSmith.
agentSmith.
сегодня в 03:13
После АПЛ играть за Баварию в Бундеслиге это как на тренировке.
ДСА
ДСА
сегодня в 03:11
Кейн должен за сезон забить не менее 50 мячей.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 00:41
Кейна,с удачным началом,а Баварии надо исправлять прошлогодние косяки,в прошлом сезоне,в бундес лиги, им забивали практически все команды!!!
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
вчера в 22:56
Приветствую, Алексей!
Однозначно- победа на классе. И все-таки, ошибки в игре Баварии присутствуют, а если учесть, что соперник не самый топовый, то задуматься следует. Много позволяет Бавария команде ниже классом. Уже совсем скоро ЛЧ и неизвестно какая по силе попадется группа. Но, я даже не думаю о том, что такой клуб может не выйти из группы. Я конечно еще новичок в немецком футболе (забавно звучит для жителя Германии), и мне трудно судить о немецком футболе в целом, но исключительно, как болельщик, хотел бы видеть более цельный футбол, агрессивный в исполнении Баварии. Но, одно, уже радует- похоже, Кейн обретает себя в Баварии, а это значит, что в атаке Мюнхена появляется грозная атакующая сила!!!

Очень мне хочется увидеть Т.Тухеля ТРИУМФАТОРОМ- именно в Баварии!!!
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:34
Добрый вечер, Виктор! Заострять внимание на игре Баварии нет смысла, все и всё уже сказали . Но если в двух словах, то игра практически в одни ворота, класс несопоставим, могли выйграть крупнее. А вот гол Кейна, это гол мастера, высочайшего класса, сходу в косание с носка. Потрясающе!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:36
Харри без раскачки принялся за дело)))
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:28
Классному игроку никакой адаптации не нужно, сразу начал тащить....
протон
протон
вчера в 21:20
Гарри именно тот игрок, которого так не хватало после ухода Левандовски. Пока что влился в команду как родной
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:19
Избежали крупного счёта - уже хорошо...
salleeh
salleeh
вчера в 20:53
Пропустили не обязательный гол, который сместил Баварцев на второе место турнирной таблицы. Кейн хорошо двигается, ассистирует, оформил дубль, особенно понравился второй мяч, забитый в касание. Ким конечно чудит в защите, пару «острых передач» игрокам Аусбурга сделал точнёхонько…
Capral
Capral
вчера в 20:43
Бавария конечно играла с большим запасом. Преимущество в классе чувствовалось. Ну и Кейн, конечно- красава, технично, как и подобает большому мастеру забил эффектно!!! Дай БОГ- впишется в доктрину Тухеля и ему попрёт!!! Если конкретно об игре, то хотелось бы видеть более быстрый и живой футбол от Баварии. Первый тайм, фактически, играли "сидя на заднице", как любил говорить О.Кан. Во втором- разбегались, обострили игру и добились победы. Многовато брака в передачах -надо исправлять это дело. Ну и в защите, конечно, пропущенный гол из серии прошлого сезона... В защите, несколько раз мюнхенцы ошибались. В ЛЧ, с такой игрой будет проблематично, но надеюсь из группы точно выйдут, а к весне игру поставят в полной мере. Первый гол Баварии конечно курьёзный, но комбинашку хозяева розыграли симпатичную- с пасом за спину. Вобщем, Баварию- с победой!!! Ну, а я, постепенно приобщаюсь к немецкому футболу. Правда, с единственной целью- болею за Тухеля, а значит- за его команду, и моих добрых Друзей на Соккере- болельщиков Баварии!!!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 20:31
Ай, да Харри..
DXTK
DXTK
вчера в 20:27
Тоттенхэм без Кейна не плохо справляется и Кейн без Тоттенхэма не потерялся забивает важные голы, хоть и с пенки один

PS Ну вот и нашли наконец замену на место Левандовского
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:25, ред.
У Кейна неплохо все идет в Баварии !
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