Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Аугсбург»

«Бавария» обыграла «Аугсбург» (3:1) в матче 2-го тура Бундеслиги.
На 32-й минуте автогол забил защитник «Аугсбурга» Феликс Удуохай. На 40-й минуте нападающий «Баварии» Харри Кейн реализовал пенальти, а на 69-й минуте Кейн оформил дубль. На 86-й минуте нападающий «Аугсбурга» Дион Бельо забил гол престижа.
В следующем туре «Бавария» сыграет против «Боруссии» Менхенгладбах, а «Аугсбург» — против «Бохума».
Однозначно- победа на классе. И все-таки, ошибки в игре Баварии присутствуют, а если учесть, что соперник не самый топовый, то задуматься следует. Много позволяет Бавария команде ниже классом. Уже совсем скоро ЛЧ и неизвестно какая по силе попадется группа. Но, я даже не думаю о том, что такой клуб может не выйти из группы. Я конечно еще новичок в немецком футболе (забавно звучит для жителя Германии), и мне трудно судить о немецком футболе в целом, но исключительно, как болельщик, хотел бы видеть более цельный футбол, агрессивный в исполнении Баварии. Но, одно, уже радует- похоже, Кейн обретает себя в Баварии, а это значит, что в атаке Мюнхена появляется грозная атакующая сила!!!
Очень мне хочется увидеть Т.Тухеля ТРИУМФАТОРОМ- именно в Баварии!!!
Однозначно- победа на классе. И все-таки, ошибки в игре Баварии присутствуют, а если учесть, что соперник не самый топовый, то задуматься следует. Много позволяет Бавария команде ниже классом. Уже совсем скоро ЛЧ и неизвестно какая по силе попадется группа. Но, я даже не думаю о том, что такой клуб может не выйти из группы. Я конечно еще новичок в немецком футболе (забавно звучит для жителя Германии), и мне трудно судить о немецком футболе в целом, но исключительно, как болельщик, хотел бы видеть более цельный футбол, агрессивный в исполнении Баварии. Но, одно, уже радует- похоже, Кейн обретает себя в Баварии, а это значит, что в атаке Мюнхена появляется грозная атакующая сила!!!
Очень мне хочется увидеть Т.Тухеля ТРИУМФАТОРОМ- именно в Баварии!!!