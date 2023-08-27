Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Аугсбург»

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вчера, 20:24

«Бавария» обыграла «Аугсбург» (3:1) в матче 2-го тура Бундеслиги.

На 32-й минуте автогол забил защитник «Аугсбурга» Феликс Удуохай. На 40-й минуте нападающий «Баварии» Харри Кейн реализовал пенальти, а на 69-й минуте Кейн оформил дубль. На 86-й минуте нападающий «Аугсбурга» Дион Бельо забил гол престижа.

В следующем туре «Бавария» сыграет против «Боруссии» Менхенгладбах, а «Аугсбург» — против «Бохума».