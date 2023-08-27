«Крылья Советов» одержали победу над «Балтикой»

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вчера, 19:26

«Крылья Советов» обыграли «Балтику» (2:1) в матче 6-го тура РПЛ .

Первый гол в игре на 52-й минуте забил полузащитник самарского клуба Сергей Бабкин. На 89-й минуте нападающий «Балтики» Тамерлан Мусаев сравнял счёт, однако в дополнительное ко второму тайму время защитник Георгий Зотов принёс победу «Крыльям».

«Крылья Советов» идут на 4-м месте (11 очков), «Балтика» занимает 15-е место (3 очка).