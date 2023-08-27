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«Крылья Советов» одержали победу над «Балтикой»

вчера, 19:26
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 1Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

«Крылья Советов» обыграли «Балтику» (2:1) в матче 6-го тура РПЛ.

Первый гол в игре на 52-й минуте забил полузащитник самарского клуба Сергей Бабкин. На 89-й минуте нападающий «Балтики» Тамерлан Мусаев сравнял счёт, однако в дополнительное ко второму тайму время защитник Георгий Зотов принёс победу «Крыльям».

«Крылья Советов» идут на 4-м месте (11 очков), «Балтика» занимает 15-е место (3 очка).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:41
фортуна помогает достойному
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:59, ред.
Любезный, победа- всегда сладкая. Но слаже, она, вдвойне, когда тренер команды- вдумчивый и мудрый человек, и не плачется каждый раз по поводу количества фолов, и нарушений...
Сп62
Сп62
вчера в 20:54, ред.
Если бы Балтика счёт не сравняла, такой бы сладкой болельщикам Крыльев победа не показалась.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:24
25процентный клоун25процентный клоун 33 / 325
Тренерская рука, уважаемый "эксперт" видна не только в количестве ударов по воротам (кстати их было больше, чем вы увидели, есть статистика матча,), но и в игре. Не в пример названным мною трем тренерам, в том числе и челу с остановки, Осинькин игру умеет ставить и поставил. Это так, к слову.
memphis
memphis
вчера в 20:22
Нервно, но очки добыли без состава
1viking17
1viking17
вчера в 20:18
С ПОБЕДОЙ!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:05
Толя, ты конечно прав- Осинькин замечательный тренер, особенно, если вспомнить, как показательно, он, трижды ставил в позу- основателя вертикального, горизонтального, сидячего и лежачего футбола- непревзойденного и неповторимого- Шварца Александра Соплежуевича!!!

А усиления, он не просит, только по одной причине- его команда не борется за медали и высокие места, и он, Осинькин- не несет такой ответственности, как перечисленные тобой тренеры... В определенном смысле- ему легче.
lotsman
lotsman
вчера в 19:53
С трудом, но выиграли. Трудовая победа над не сильной командой. Но счёт на табло и продвижение по таблице вверх. Даже ЦСКА обошли. А в следующем туре домашняя встреча с Факелом и есть возможность улучшить своё положение в турнирной таблице.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:46
Три удара в створ у крылышек, тренерской руки тут не увидел
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:46
Сравните состав КС с составами тех, кто ниже в таблице (Динамо, ЦСКА, Спартак), можно воскликнуть " Стыдоба г-да Личка, Федотов м Абаскаль. Провинциал с очень скромным составом вас всех на место поставил!"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:41
На мой взгляд И. Осинькин один из лучших, если не лучший тренер РПЛ. При таких кадровых проблемах (потери , травмы), он не ноет и не требует усиления, как Фелотов, Абаскаль, да и Семак порой. Молодчина Игроь.!!! КС - красавцы.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 19:35
Вот в этом сезоне КС занимают свое место, а не как в прошлом, когда могли незаслуженно вылететь. А Балтику отчасти жаль, если честно, но у них состав слабоват - руководству стоило бы задуматься.
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:34, ред.
а так же для болельщиков ЦСКА и Спартака )...и Динамо...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:34
А Балтика СНИ оказывается крепким орешком, КС с трудом разгрызли его)).
Поражения не заслужили.
North West
North West
вчера в 19:32
Если Игнашевич ещё пару игр проиграет, его могут уволить... Но его вины нет, в команде нет техничного и забивного нападающего.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:30
Очень обидная концовка для Балтики и её болельщиков.
nubom
nubom
вчера в 19:29
Осинькин оказывается может и вторым составом выигрывать...
протон
протон
вчера в 19:29
С победой КС, 4 место норм.
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:27
Развязка на последних минутах....
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