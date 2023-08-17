Гвардиола вышел на 2-е место по числу трофеев среди тренеров

Хосеп Гвардиола стал вторым тренером по количеству трофеев в истории профессионального футбола.
Победа в Суперкубке УЕФА 2023 года принесла испанцу 36-й титул за 15-летнюю тренерскую карьеру. Он обошёл Мирчу Луческу (35 побед за 42 года). Первое место занимает Алекс Фергюсон (49 трофеев за 39 лет).
36 трофеев за 15 лет!!!!! Это что невообразимое. Скорость набора трофеев просто мощная. Такими темпами Пеп обойдет сэра Алекса за 5-7 лет.
36 трофеев за 15 лет!!!!! Это что невообразимое. Скорость набора трофеев просто мощная. Такими темпами Пеп обойдет сэра Алекса за 5-7 лет.
Хотя как сказать повезло, провели большую работу перед приглашением, не вмешиваются, а только помогают в работе.
И как результат пошел уже 8-ой год сотрудничества.
Лучший "трансфер" за всю историю клуба.
Все ругали Палмера за первый тайм и его замена напрашивалась в перерыве, а Пеп доверился молодому и оставил на поле. В итоге Палмер отжег во втором тайме и спас матч. Чуйка работает у Пепа
Хотя как сказать повезло, провели большую работу перед приглашением, не вмешиваются, а только помогают в работе.
И как результат пошел уже 8-ой год сотрудничества.
Лучший "трансфер" за всю историю клуба.
Все ругали Палмера за первый тайм и его замена напрашивалась в перерыве, а Пеп доверился молодому и оставил на поле. В итоге Палмер отжег во втором тайме и спас матч. Чуйка работает у Пепа