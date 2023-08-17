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Гвардиола вышел на 2-е место по числу трофеев среди тренеров

сегодня, 00:54

Хосеп Гвардиола стал вторым тренером по количеству трофеев в истории профессионального футбола.

Победа в Суперкубке УЕФА 2023 года принесла испанцу 36-й титул за 15-летнюю тренерскую карьеру. Он обошёл Мирчу Луческу (35 побед за 42 года). Первое место занимает Алекс Фергюсон (49 трофеев за 39 лет).

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Все комментарии
47rbrvh53bv7
47rbrvh53bv7
сегодня в 07:49
Задвинул Пепка цыгана Будулая на третье место
Elliada
Elliada
сегодня в 07:40
2 гения современного футбола: Гвардиола и Месси. Каждый в этом году подкрепил своё величие: Пеп выиграл 3-ю ЛЧ и стал единственным тренером в истории с двумя треблами, Месси выиграл ЧМ, восьмой ЗМ и стал самым титулованным в истории футболистом.

36 трофеев за 15 лет!!!!! Это что невообразимое. Скорость набора трофеев просто мощная. Такими темпами Пеп обойдет сэра Алекса за 5-7 лет.
adekvat
adekvat
сегодня в 07:19
Про Семака забыли скоро всех обгонит.
112910415
112910415
сегодня в 07:08
и вполне молод ещё
qyw5xsx3gbmg
qyw5xsx3gbmg
сегодня в 05:45
Неплохо лысый уже трофеев нашарлатанил
Scorp689
Scorp689
сегодня в 05:45
Так и до легенды недалеко....
Aleks Captain
Aleks Captain
сегодня в 03:46
Станет 1-м , а полыхать будет где-то в Мадриде!
bnt2rge8twya
bnt2rge8twya
сегодня в 03:12
До сэра Алекса ещё далеко
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:37
Фергюсон действительно великий !
протон
протон
сегодня в 01:01
Как же Сити повезло с Пепом!
Хотя как сказать повезло, провели большую работу перед приглашением, не вмешиваются, а только помогают в работе.
И как результат пошел уже 8-ой год сотрудничества.
Лучший "трансфер" за всю историю клуба.
Все ругали Палмера за первый тайм и его замена напрашивалась в перерыве, а Пеп доверился молодому и оставил на поле. В итоге Палмер отжег во втором тайме и спас матч. Чуйка работает у Пепа
allemz
allemz
сегодня в 00:58
Краснощекий дедуля напрягся))
Гость
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