«Крылья Советов» разгромили «Факел» и вышли на 1-е место в РПЛ

«Крылья Советов» обыграли «Факел» (3:0) в матче 7-го тура РПЛ.
На 28-й минуте первый гол в игре с пенальти забил полузащитник «Крыльев» Фернандо Костанса. На 66-й минуте Амар Рахманович удвоил преимущество хозяев поля, а на 70-й минуте Владислав Шитов довёл счёт до разгромного.
«Крылья Советов» идут на 1-м месте (14 очков), «Факел» занимает 14-е место (4 очка).
Если до второго гола Крыльев я бы не сказал, что Факел заслуживает поражения, то после второго гола да. Прямо перед вторым голом мяч чудом не залетает в ворота Крыльев и через минуту, знаменитое футбольное правило "не забиваешь ты - забьют тебе" срабатывает против Факела. И ведь не скажешь, что незаслуженно, не скажешь, что контратака и везение. Нет, не контратака. Нет, это мастерство, а не везение. Гол Рахмановича (2:0) просто шедевр! Сам же очень технично убрал опекающего и начал атаку, отличная комбинация в короткий пас, начиная с середины поля, а навес Рассказова с правого фланга мягенько на голову Рахмановича просто заглядение. С такой хорошей подачей больше шансов забить, чем не забить. Вангую будет лучшим голом тура/месяца и претендентом на лучший гол этой части сезона(2023)
Кроме одного явного голевого и пары менее ярких моментов за весь матч Факел не показал ничего. И это уже вторая за неделю игра, где они ничего не могут сделать на поле. Крылья с победой, а Факел, увы, но ровно на своем месте в таблице - в нижней четвёрке
Если до второго гола Крыльев я бы не сказал, что Факел заслуживает поражения, то после второго гола да. Прямо перед вторым голом мяч чудом не залетает в ворота Крыльев и через минуту, знаменитое футбольное правило "не забиваешь ты - забьют тебе" срабатывает против Факела. И ведь не скажешь, что незаслуженно, не скажешь, что контратака и везение. Нет, не контратака. Нет, это мастерство, а не везение. Гол Рахмановича (2:0) просто шедевр! Сам же очень технично убрал опекающего и начал атаку, отличная комбинация в короткий пас, начиная с середины поля, а навес Рассказова с правого фланга мягенько на голову Рахмановича просто заглядение. С такой хорошей подачей больше шансов забить, чем не забить. Вангую будет лучшим голом тура/месяца и претендентом на лучший гол этой части сезона(2023)
Кроме одного явного голевого и пары менее ярких моментов за весь матч Факел не показал ничего. И это уже вторая за неделю игра, где они ничего не могут сделать на поле. Крылья с победой, а Факел, увы, но ровно на своем месте в таблице - в нижней четвёрке