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«Крылья Советов» разгромили «Факел» и вышли на 1-е место в РПЛ

вчера, 19:28
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)3 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Крылья Советов» обыграли «Факел» (3:0) в матче 7-го тура РПЛ.

На 28-й минуте первый гол в игре с пенальти забил полузащитник «Крыльев» Фернандо Костанса. На 66-й минуте Амар Рахманович удвоил преимущество хозяев поля, а на 70-й минуте Владислав Шитов довёл счёт до разгромного.

«Крылья Советов» идут на 1-м месте (14 очков), «Факел» занимает 14-е место (4 очка).

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Все комментарии
AlVi77
AlVi77
сегодня в 03:21
О, е _план архангельский опять показал кто он есть
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:55
Ну какая разница- продают или теряют? Факт в том, что у тренера нарушается баланс, рвутся игровые связки и наработки, что само по себе очень существенно.

Всё, на сегодня. Спокойной ночи.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:45
Это совсем неочевидные вещи, уже только потому, что смотрят на них все по разному и то, что очевидно одному может быть совершенно неочевидным другому. И ещё: КС не теряет ведущих игроков - он их продаёт. Все продают.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:45
Извини, дорогой, но если ты не видишь очевидных вещей, мне трудно будет тебе что-то доказать. Главное достоинство Осинькина- его умение ставить игровой футбол. Его Самара имеет стиль- привлекательный и комбинационный. Но Самара, каждый год теряет ведущих игроков, а это значит, что тренеру, каждый раз нaдо перекраивать состав и игру в зависимости от ситуации. Что касается Евсеева, то он- очень убогий, примитивный тренер, всегда и везде работающий по старинке, в одном ключе, играет в неинтересный футбол. Это его стиль- его лицо.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:35
Чем тогда Осинькин - гений? Просто везёт мужику больше остальных. В данном случае Евсеев просто счёл, что у КС потери и можно в глухой обороне не сидеть, а оказалось, что это боевой состав. Только для Осинькина это тоже оказалось неожиданностью. С московскими командами и Зенитом этот физрук Евсеев так играть не станет. Выстроит такой забор, что дырки не найдёшь, а тут купился: решил отличиться, а преподнёс Осинькину подарок.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:23
В моём тоже.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:09
В моём понимании суперкоманды в РПЛ нет вообще, как и гениальных тренеров.
протон
протон
вчера в 21:31
Крылья с победой! Факел пока по игре совсем никакой да ещё и тренер начудил с заменами.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:05
В твоём понимании только Зенит суперкоманда, а проблемы других значения не имеет. Всего доброго.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:58
Какие потери? Может эти потери привели гения к находке и те, кто остался, как раз те, что нужны, но не будь потерь, гений их бы держал на лавке? Если состав даёт результат, значит это тот состав, который нужен - основной. Ну и, конечно, соперник не тот, чтобы выводы делать.
adekvat
adekvat ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:36
До перерыва сдуются.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 20:12
КС👍👍👍
lotsman
lotsman
вчера в 20:03
Молодцы Крылья, но надолго ли их хватит.
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:59
Одно слово.... МОЛОДЦЫ Самарцы!!! .... очень хочется чтобы они поборолись за медали.
zfx5hhtyaupm
zfx5hhtyaupm
вчера в 19:53
Вперед за Крылья ... !
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:45
Кто то вспотел не на рокам
Capral
Capral
вчера в 19:45, ред.
Осинькин- конечно Гений!!! Неся такие потери, продолжать бороться и побеждать- может исключительно Большой, незаурядный ТРЕНЕР!!!

Крылья с победой- крупной и убедительной!!!
1580556558
1580556558
вчера в 19:44
Евсеев "дает результат". Факел перестал походить на себя прошлогоднего. Тренер сломал то, что было, а нового ничего не придумал (не построил). Не зря многие опасались прихода Евсеева.
nubom
nubom
вчера в 19:41
От всей души поздравляю Виктора Витальевича Осинькина и самарские Крылышки с первым местом в первенстве России!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:39
Именно, советская "волжская защепка"!!!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:34
В этом матче, как и во всех матчах Крыльев, я болел за Салтыкова, вижу в нем, через год игровой практики в основе - молодую звезду, по меркам нашего футбола. Зачем его Чертаново продало в прошлом году - не понятно. Наверное, Чертановские спецы не разглядели потенциал, а может на смешные 30 тысяч евро повелись.

Если до второго гола Крыльев я бы не сказал, что Факел заслуживает поражения, то после второго гола да. Прямо перед вторым голом мяч чудом не залетает в ворота Крыльев и через минуту, знаменитое футбольное правило "не забиваешь ты - забьют тебе" срабатывает против Факела. И ведь не скажешь, что незаслуженно, не скажешь, что контратака и везение. Нет, не контратака. Нет, это мастерство, а не везение. Гол Рахмановича (2:0) просто шедевр! Сам же очень технично убрал опекающего и начал атаку, отличная комбинация в короткий пас, начиная с середины поля, а навес Рассказова с правого фланга мягенько на голову Рахмановича просто заглядение. С такой хорошей подачей больше шансов забить, чем не забить. Вангую будет лучшим голом тура/месяца и претендентом на лучший гол этой части сезона(2023)

Кроме одного явного голевого и пары менее ярких моментов за весь матч Факел не показал ничего. И это уже вторая за неделю игра, где они ничего не могут сделать на поле. Крылья с победой, а Факел, увы, но ровно на своем месте в таблице - в нижней четвёрке
Futurista
Futurista
вчера в 19:29
Советские Крылья страшная сила)...
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