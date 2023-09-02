«Крылья Советов» разгромили «Факел» и вышли на 1-е место в РПЛ

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вчера, 19:28

«Крылья Советов» обыграли «Факел» (3:0) в матче 7-го тура РПЛ .

На 28-й минуте первый гол в игре с пенальти забил полузащитник «Крыльев» Фернандо Костанса. На 66-й минуте Амар Рахманович удвоил преимущество хозяев поля, а на 70-й минуте Владислав Шитов довёл счёт до разгромного.

«Крылья Советов» идут на 1-м месте (14 очков), «Факел» занимает 14-е место (4 очка).