«Челси» дома проиграл «Ноттингему»

«Челси» проиграл «Ноттингему» (0:1) в матче 4-го тура АПЛ.
Единственный гол в игре на 48-й минуте забил полузащитник «Ноттингема» Антони Эланга.
«Челси» идёт на 11-м месте (4 очка), «Ноттингем» занимает 8-е место (6 очков).
|Челси0 : 1Ноттингем Форест
|Матч завершен
«Челси» проиграл «Ноттингему» (0:1) в матче 4-го тура АПЛ.
Единственный гол в игре на 48-й минуте забил полузащитник «Ноттингема» Антони Эланга.
«Челси» идёт на 11-м месте (4 очка), «Ноттингем» занимает 8-е место (6 очков).
Нет игрока который может просто пробить! Нормальный навал не могут организовать. Позорники! Почет идет по пути своих предшественников.
Лесникам респект. Они сыграли от синих. И правильно поставили автобус.
Очень цепкая команда! Так и нужно с такими не бьющими клубами.
Нет игрока который может просто пробить! Нормальный навал не могут организовать. Позорники! Почет идет по пути своих предшественников.
Лесникам респект. Они сыграли от синих. И правильно поставили автобус.
Очень цепкая команда! Так и нужно с такими не бьющими клубами.
Ноттингем Форрест с заслуженной победой!
Ноттингем Форрест с заслуженной победой!
Стерлинг очень старался. Энцо.. почему не бил с дистанции?! Кайседо вроде играет,но иногда так косячит. Санчес ... именно в таких моментах хороший вратарь и выручает. А этот стоит и стоит. Чилл совсем плох. Играл только правый фланг.
Разочарован таким футбол Почеттино. С его бестолковым лицом. Не может поменять тактику, когда нужно.
Стерлинг очень старался. Энцо.. почему не бил с дистанции?! Кайседо вроде играет,но иногда так косячит. Санчес ... именно в таких моментах хороший вратарь и выручает. А этот стоит и стоит. Чилл совсем плох. Играл только правый фланг.
Разочарован таким футбол Почеттино. С его бестолковым лицом. Не может поменять тактику, когда нужно.