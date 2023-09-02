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«Челси» дома проиграл «Ноттингему»

вчера, 19:00
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

«Челси» проиграл «Ноттингему» (0:1) в матче 4-го тура АПЛ.

Единственный гол в игре на 48-й минуте забил полузащитник «Ноттингема» Антони Эланга.

«Челси» идёт на 11-м месте (4 очка), «Ноттингем» занимает 8-е место (6 очков).

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Стадион «Стэмфорд Бридж»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер АПЛ
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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 08:42
в Челси не плохо отыграл Санчес и Стерлинг. За что были потраченны деньги на Енцо - не понятно... может Абрамович как то их выводил из клуба и потом Бенфика через прокладки отдавала их самому богатому гражданину Португалии? Или же на самом деле Челси полные бараны в трансферной политике? Кайседо вообще посредственный игрок. столько бабла отвалили - не понятно за какие качества.пока что только обрезки и привозы. Нужен нормальный нап,который мог бы замыкать прострелы Рахима. Мудрик вообще не тянет Челси,бегает бестолково не находя себе место на поле.
В общем Почетинно предстоит серьёзная работа по созданию этого состава,справится ли он или же повторит судьбу предшественника - посмотрим.пока что уверенная победа над дебютантом,в активе аргентинца и пенсионеров. Но если честно, трансферная политика - полностью провалена.
Ну а Лесники - команда шанса,а учитывая,что им от топ клубов предоставляется не много,то им приходится из них выжимать максимум. Вот МЮ забили два мяча на старте,но отдадим должное Красным,что они всё же взялись за дело и смогли победить. Хотя и там не особо много мастеров.но всё же классом повыше,чем у Челси.МЮ где то с 10 минуты, просто насел на ворота Егерей и практически не слазил. Челси не может создавать давления даже на короткое время,ну если минут 10 - это максимум. А если нет давления,то и соперник играет более спокойно и не нервничает.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:02
Это даже,не сенсация,все ожидаемо!!
3ton
3ton
вчера в 21:52
Как и ожидалось. Пригласили среднего тренера.
Ничего с таким тренером не светит Челси
протон
протон
вчера в 21:36
Хорошая была команда Челси.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 21:34
Не в Поттере дело было, команда стагнировала. Это и сейчас уже очевидно.
Непонятная ситуация происходит у Челси.
e22zn7x3k4th
e22zn7x3k4th
вчера в 20:09
Так держать! Следующий сезон в чемпионшипе надеюсь
ilia77707
ilia77707
вчера в 20:04
Сколько еще сотни миллионов надо потратить на трансферы , чтобы команда хоть как то заиграла
Incredulous
Incredulous
вчера в 20:03
Я не понимаю, что вообще футболисты Челси делают на тренировках? И это вопрос не к футболистам, а к тренеру. Такое впечатление, что тренер и не менялся, как не было игры в прошлом сезоне, так её и нет в этом, абсолютно ничего не поменялось. Просто бесполезно катают мяч по полю, контроль ради контроля. Из 21 удара по воротам целых 2 в створ, и это против даже не середняка, это против явного аутсайдера, который в прошлом сезоне закончил чемпионат в четырёх очках от зоны вылета. Даже трудно предъявить претензии какому-то футболисту синих конкретно. На поле просто нет команды, есть 11 игроков, но нет команды.
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 19:59
Отставить панику.лично я не ожидал от этого сезона каких то больших побед и борьбы за медали,если Челси будет в 5ке это уже будет гуд,а на 5ку шанс не потерян только начало сезона.
Нашим комсомольцем надо дать время,что бы они начали понимать друг друга на поле, а понимая как раз и нет,отсюда и гол себе привезли,отсюда какое-то желание завести мяч в ворота. Я вижу что все кто выходит играть в футболке Челси,все стараются, и это отличают Челси этого сезона,от Челси прошлого года.
Да проиграть лесникам не приятно,но не смертельно,команда строиться и такие поражения бывают.
В общем ждём следующий матч.....
NFFC
NFFC
вчера в 19:48
Такие победы приносят уверенность команде!
Молодцы лесники!
DXTK
DXTK
вчера в 19:26
Аха-ах-ах!!! а сколько говорили после победы над Лутоном и ничьей с Ливерпулем, Челси на правильном пути. Ну что Почеттино АУТ или еще подождем???..........
sihafazatron
sihafazatron ответ azkan (раскрыть)
вчера в 19:16
спасибо.
ну да по одной игре конечно же рано судить
azkan
azkan ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:15
Качественно обыгрывал одного двух. Но потом в никуда или пас назад. Никак не помог. Если в следующем матче будет в старте, можно оценивать.
azkan
azkan
вчера в 19:12
Что Джексон, что Мудрик и этот новичок Палмер деревянные. Джексона точно нужно оставить на скаменйке набираться уму разуму.
Стерлинг очень старался. Энцо.. почему не бил с дистанции?! Кайседо вроде играет,но иногда так косячит. Санчес ... именно в таких моментах хороший вратарь и выручает. А этот стоит и стоит. Чилл совсем плох. Играл только правый фланг.
Разочарован таким футбол Почеттино. С его бестолковым лицом. Не может поменять тактику, когда нужно.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:07
Как там Палмер сыграл?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:05
Сами себе привезли гол на ровном месте. Очень много ошибок. Но это ещё ладно, в атаке как не умели играть, так пока и не могут.
Ноттингем Форрест с заслуженной победой!
azkan
azkan
вчера в 19:03
421 млн против 164 млн Карл! И ничего не могут!
Нет игрока который может просто пробить! Нормальный навал не могут организовать. Позорники! Почет идет по пути своих предшественников.
Лесникам респект. Они сыграли от синих. И правильно поставили автобус.
Очень цепкая команда! Так и нужно с такими не бьющими клубами.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:02
пенсионеры заблудились в лесу???
как так??
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