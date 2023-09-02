Хет-трик Сона помог «Тоттенхэму» разгромить «Бернли»

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вчера, 18:58

«Бернли» проиграл «Тоттенхэму» (2:5) в матче 4-го тура АПЛ .

На 4-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Бернли» Лайл Фостер. На 16-й минуте форвард «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон сравнял счёт. В дополнительное к первому тайму время защитник Кристиан Ромеро вывел «шпор» вперёд. На 54-й минуте Джеймс Мэддисон удвоил преимущество гостей. На 63-й минуте Сон оформил дубль, а на 66-й минуте — хет-трик. В дополнительное ко второму тайму время голом отметился полузащитник «Бернли» Джош Браунхилл.

«Бернли» идёт на 20-м месте (0 очков), «Тоттенхэм» занимает 2-е место (10 очков).