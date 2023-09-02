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Хет-трик Сона помог «Тоттенхэму» разгромить «Бернли»

вчера, 18:58
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли2 : 5Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Бернли» проиграл «Тоттенхэму» (2:5) в матче 4-го тура АПЛ.

На 4-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Бернли» Лайл Фостер. На 16-й минуте форвард «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон сравнял счёт. В дополнительное к первому тайму время защитник Кристиан Ромеро вывел «шпор» вперёд. На 54-й минуте Джеймс Мэддисон удвоил преимущество гостей. На 63-й минуте Сон оформил дубль, а на 66-й минуте — хет-трик. В дополнительное ко второму тайму время голом отметился полузащитник «Бернли» Джош Браунхилл.

«Бернли» идёт на 20-м месте (0 очков), «Тоттенхэм» занимает 2-е место (10 очков).

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Стадион «Тюрф Мур»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Тоттенхэм»
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:38
Сон хорошо заменяет Кейна в клепании мячей
3gj48nahyppg
3gj48nahyppg
вчера в 20:22
Шпоры активно начали сезон, просто преобразились
DXTK
DXTK
вчера в 19:35
Наконец капитан проснулся, как спящий великан и оформил хет-трик. Честно неожиданно Тоттенхэм Потелеглу справляется и делают это без Кейна.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:06
Хорошая перестрелка вышла))
Гость
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