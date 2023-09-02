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«Ахмат» минимально переиграл «Урал» в матче Премьер-Лиги

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PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 19:05
Ахмат с победой!!!! Молодцы!!! ☝️
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 17:02
УРАЛ, я тебя не узнаю! Что случилось? Проиграть у себя дома и кому!?.
lotsman
lotsman
вчера в 16:08
Рановато у Урала закружилась голова от успехов и поэтому они перестали соображать что делать у штрафной противника.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:01
Ахмат прям выдаёт результат с новым тренером... встряхнули...
Futurista
Futurista ответ Viollator (раскрыть)
вчера в 15:50
В смысле закрывать?)...отменить пенальти за нарушения в штрафной?)...
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:47
Это говорит о недостаточном классе команды.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:44
Урал 3 поражения за 1 неделю....
У Гончаренко победная серия сменяет пораженческую....
В чем причина цикличности....в разности класса соперников или в настроении "Виктора деклассатора Мадрида" - непонятно....
Но команда хорошая....
Удачи
Futurista
Futurista
вчера в 15:38
Вот и сказочке конец...кто ел картошку - молодец)....
Viollator
Viollator
вчера в 15:36
В рпль весь смысл получить пенальти. Половина игр на пенках стоит. Пора закрывать эту хрень.
ABir
ABir
вчера в 15:34
Похоже стартовый запал Урала иссяк, наступает обычный спад и непонятка, чем брать очки дальше
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 15:26
Нет будет в лидерах до последнего.
Это было очевидно ,что на долго их не хватит
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:25
От Урала большего нечего ждать, но придет время, когда не ждёшь, они удивят. Так и живём).
Ахмат с победой!
Capral
Capral
вчера в 15:21
Не по игре счет. Урал, как минимум не должен был проиграть! Второй тайм- подавляющее преимущество хозяев, но, то ли невезение, а возможно и недостаточное умение не позволили Уралу свести матч, хотябы вничью. Говорить о каком-то спаде Урала или о его месте в середине таблицы- глупо. Возможно, в итоге, команда там и окажется, возможно, но сейчас. Oсобенно у себя дома, уральцы смотрятся вполне прилично. Ну а результат не всегда бывает объективным, отсутствие элементарного везения- тоже играет важную роль. Во всяком случае, игра у Урала поставлена и неплохо, симпатично смотрится команда. Да, возможно, где-то однообразно атакуют, но можно понять и Ганчаренко- "материал" не совсем тот...

Ахмат с победой!
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 15:17
Два одинаковых момента у разных ворот, судья решил не рисковать, Ахмат серьезная фигура.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:08
Cкоро Урал вернется в середину таблицу для начала, а потом видно будет, может и ниже упадут
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:04
Поражение от Зенита вполне можно понять, но дома Ахмату Урал с нынешними амбициями проигрывать не должен.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:04
Что то Урал начал сдавать!
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