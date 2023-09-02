«Ахмат» минимально переиграл «Урал» в матче Премьер-Лиги

«Урал» уступил «Ахмату» в 7-м туре РПЛ (0:1).
Гол забил Мохамед Конате на 43-й минуте с пенальти.
После матча «Урал» идет на 3-м месте (13 очков), «Ахмат» занимает 8-ю строчку (10 баллов).
«Урал» уступил «Ахмату» в 7-м туре РПЛ (0:1).
Гол забил Мохамед Конате на 43-й минуте с пенальти.
После матча «Урал» идет на 3-м месте (13 очков), «Ахмат» занимает 8-ю строчку (10 баллов).
Ахмат с победой!
Ахмат с победой!
У Гончаренко победная серия сменяет пораженческую....
В чем причина цикличности....в разности класса соперников или в настроении "Виктора деклассатора Мадрида" - непонятно....
Но команда хорошая....
Удачи
У Гончаренко победная серия сменяет пораженческую....
В чем причина цикличности....в разности класса соперников или в настроении "Виктора деклассатора Мадрида" - непонятно....
Но команда хорошая....
Удачи