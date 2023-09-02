«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм». Холанд оформил хет-трик

«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» (5:1) в матче 4-го тура АПЛ.
На 31-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес. На 33-й минуте защитник «Фулхэма» Тим Рим сравнял счёт. В дополнительное к первому тайму время Натан Аке снова вывел «горожан» вперёд. На 58-й минуте Эрлинг Холанд удвоил преимущество хозяев поля, а на 70-й минуте Холанд оформил дубль, реализовав пенальти. В дополнительное ко второму тайму время Холанд записал на свой счёт хет-трик.
«Манчестер Сити» идёт на 1-м месте (12 очков), «Фулхэм» занимает 14-е место (4 очка).
Доку пока не о чем, старался-пытался, но пока все бестолку.
Холланд- красава!!! 3 забил и 1 голевую отдал! Уже 6 забитых мячей! Идет по прошлогоднему графику!!))
Доку пока не о чем, старался-пытался, но пока все бестолку.
Холланд- красава!!! 3 забил и 1 голевую отдал! Уже 6 забитых мячей! Идет по прошлогоднему графику!!))
PS Помниться в 2010 году Месси больших трофеев не брал он получил золотую бутсу как лучший бомбардир ЗМ отдали ему, так не пойму чем Холанд сегодня хуже, тем что не распираен так или Роналду в 13 году пропвалившися везде но тоже с золотой бутсой ему подарили, а Холанду нельзя отдать хотя он замыкать получше нарцисса умеет, тому еще левых пенок надовали для статистики
PS Помниться в 2010 году Месси больших трофеев не брал он получил золотую бутсу как лучший бомбардир ЗМ отдали ему, так не пойму чем Холанд сегодня хуже, тем что не распираен так или Роналду в 13 году пропвалившися везде но тоже с золотой бутсой ему подарили, а Холанду нельзя отдать хотя он замыкать получше нарцисса умеет, тому еще левых пенок надовали для статистики