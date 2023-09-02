«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм». Холанд оформил хет-трик

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вчера, 19:02

«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» (5:1) в матче 4-го тура АПЛ .

На 31-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес. На 33-й минуте защитник «Фулхэма» Тим Рим сравнял счёт. В дополнительное к первому тайму время Натан Аке снова вывел «горожан» вперёд. На 58-й минуте Эрлинг Холанд удвоил преимущество хозяев поля, а на 70-й минуте Холанд оформил дубль, реализовав пенальти. В дополнительное ко второму тайму время Холанд записал на свой счёт хет-трик.

«Манчестер Сити» идёт на 1-м месте (12 очков), «Фулхэм» занимает 14-е место (4 очка).