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«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм». Холанд оформил хет-трик

вчера, 19:02
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити5 : 1Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» (5:1) в матче 4-го тура АПЛ.

На 31-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес. На 33-й минуте защитник «Фулхэма» Тим Рим сравнял счёт. В дополнительное к первому тайму время Натан Аке снова вывел «горожан» вперёд. На 58-й минуте Эрлинг Холанд удвоил преимущество хозяев поля, а на 70-й минуте Холанд оформил дубль, реализовав пенальти. В дополнительное ко второму тайму время Холанд записал на свой счёт хет-трик.

«Манчестер Сити» идёт на 1-м месте (12 очков), «Фулхэм» занимает 14-е место (4 очка).

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Стадион «Этихад Стэдиум»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Манчестер Сити»
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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ Dima salev (раскрыть)
сегодня в 00:26
Холланд лучший бомбардир предыдущего розыгрыша ЛЧ xD
Elliada
Elliada ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 22:43
Тогда у Месси была уверенная победа. Он набрал больше голосов, чем Роналду и Неймар вместе взятые. https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотой_мяч_ФИФА_2015
Elliada
Elliada ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:41
1999 год требл МЮ, ЗМ выиграл Ривалдо, у которого победа в чемпионате и не смог выйти из группы ЛЧ. 2013 год требл Баварии, ЗМ выиграл Роналду, у которого 0 трофеев и 0 индивидуальных наград. Не всегда выигрывает тот, у кого трофеи круче.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:24
Кто из них сдуется, так это Мбаппе по моему видению. А рядом с Холландом есть великий тренер Хосеп Гвардиолла великий мотиватор, уроки которого хватят на всю жизнь.
DXTK
DXTK ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:22, ред.
Скажем когда то Роналдо в 97 году выиграл ЗМ, за свои феноменальные бомбардирские способности в составе Барселоны, хотя тогда выиграли только КОК и кубок испании, так почему Холанд не может сделать подобное с треблом......золотая бутца и лучший игрок сезона от уефа????? не понимаю

PS Вот как раз Холанд в прошлом сезоне за МС это феномен Роналдо сезона 96/97 за Барсу.
Per4ick
Per4ick ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:22, ред.
в 2015 лучший бомбардир ла лиги был Роналду с 48 голами, в ЛЧ было у Неймара Роналду и Месси поровну голов 10, а финал кубка америки где месси выдал один нормальный матч с парагваем а потом безуспешно слил чили ни о чем не говорит. он проиграл тогда. так что ты как всегда пытаешься натянуть сову на глобус. любитель статистики и допускаешь такие ошибки
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:18
Ок. Время, действительно, покажет. Но мне кажется, что он игрок пары сезонов. Пофеерит пару лет, а потом либо травмы замучают, либо звезду словит, как Мбаппе и начнет вредить команде, либо уйдет из Сити, как в свое время Роналду из Реала и сдуется.
Elliada
Elliada ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:15
Во-первых, Месси и Неймар забили поровну в ЛЧ. У Месси были голы в решающих матчах ЛЧ (полуфинал с Баварией), но у Неймара было больше решающих голов в ЛЧ. Почему дали Месси? Помимо ЛЧ, Месси стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, ЛЧ и дошел до финала КА со сборной
DXTK
DXTK ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:10
Неймар в 2015 году лучший бомбардир ЛЧ и победитель в составе барсы забивал решающие голы даже в финале, и он это сделал после шокирующей травмы на ЧМ 2014 года........ почему ему не дали ЗМ...... за 15 год. Потому что имя Месси в футболе значит больше???? в том сезоне Ней был на его уровне...после не только перезд в ПСЖ деньги испортили ему карьеру но и травмы......
Elliada
Elliada ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:09, ред.
Ну да, ЧМ. Модричу дали за ЧМ. А так бы Роналду ЗМ получил. Видимо ФФ посчитал, что Модрич, который со средней сборной добрался до финала ЧМ и выиграл ЛЧ, более достоин, чем кто-то из сборной Франции, состав которой стоил 1,5 млрд. Лично я бы отдал ЗМ 2018 Гризманну, который занял 3-е место. Он выиграл ЧМ, ЛЕ, Суперкубок УЕФА. Но видимо Перес подсуетился.

Выиграть мало, нужно еще выделиться своей игрой. В этом сезоне Альварес выиграл ЧМ и требл, но его нет в тройке
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:07
Ничего против Рона и Месси не имею. Мне нравится игра Холланда. Время покажет
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:05
Да пусть соперничает за звание лучшего, Только не надо его возвеличивать. Ему до великого далеко. Даже Мбаппе до величия далеко, хоть он чемпион мира. Величие не зависит от количества голов. Сколько Марадона голов забил? Или Зидан, Роналдиньо, Кройф и другие? Хоть не люблю Роналду, но он хотя бы умел исполнять штрафные, имел дриблинг, был быстрым, мог играть креативно. А Холанн всего лишь замыкатель. Дело свое знает, не спорю. Но великим ему не стать.

ЗМ получит Месси. Сомневаюсь, что Холанн вообще получит ЗМ. Он не способен играть в трудных матчах. Когда-то Неймару прочили большое будущее. И что?
DXTK
DXTK ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:05
у ФФ всегда был опредлеяющим фактором ЧМ? ну хорошо В 2018 году ЧМ выиграла Франция, тогда уже францфутбола давал ЗМ, что они им не дали раз ЧМ определяющий фактор? хотя в Реале играл Варан обладатель ЛЧ и ЧМ в 2018 году?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:57
Холанд в отличной форме,голы посыпались !
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:52
На данный момент Эрлинг Холанд соперничает с Килианом Мбаппе за звание лучшего нападающего в футболе. Пока Мбаппе играет во французской лиге и проявляет себя в основном против команд с не самым высоким уровнем игры, Холанд играет в самой сложной лиге мира и устанавливает новые бомбардирские рекорды один за одним. С таким отношением делу у Эрлинга Холанда есть все шансы стать обладателем «Золотого мяча» в ближайшие годы и стать одним из величайших футболистов в истории.
Эрлингу 22 года, а он уже забил 182 гола на профессиональном уровне.
Elliada
Elliada ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 21:49
2010-2015 ЗМ давали совместно с ФИФА. Когда вручал ФФ, всегда ЧМ был главным критерием.
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:48
Серьезно? Какой из Холанна феномен? Игрок амплуа Левандовски, которому повезло с командой
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 21:46
В каждый год кто-то недоволен. Оуэну дали, были недовольные, в 2013 дали Роналду, и недовольных все равно меньше не стало, тогда вообще все думали, что у Рибери конкурентов нет. И что теперь? Месси сделал ярче путь прохождения сборной, и в финале выдал суперигру.
Он заслужил ЗМ, но если всё - таки отдадут Холанду, то значит так тому и быть, он тоже заслужил своей яркой игрой.
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 21:41
А что значит не показывать ничего? В вашем представлении.
Igo0rek
Igo0rek ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:36
По такому принципу в 2010 году должны были дать ЗМ Иньесте, причем он в целом заслуживал его.
протон
протон
вчера в 21:35
Думал, что после Месси и Роналду мы еще долго будем ждать очередной феномен, но Холланд доказывает обратное!
Dima salev
Dima salev
вчера в 21:30
Холланд хот 10 голов забьёт в одном матче он серевно игрок только для внутреннего чемпионата. В лиге чемпионов он обычный игрок и не может решать исход матча в нужный момент!
Elliada
Elliada ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 21:06
Забыл про 0 голов в Суперкубке Англии. Что в прошлом сезоне, что в этом
Elliada
Elliada ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 21:05
Также, как Каннаваро, Роналдо и прочие
Igo0rek
Igo0rek ответ Agamaga........... (раскрыть)
вчера в 20:17
Это странная логика. Весь год не показывать ничего, но выиграть ЧМ и получить Золотой мяч.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 20:16
Интересный факт в статистике Холланда))

Сезон 2022/23
1 тур - 2 гола
2 тур - 1 гол
3 тур - 0 голов
4 тур - хет-трик

Сезон 2023/24
1 тур - 2 гола
2 тур - 1 гол
3 тур - 0 голов
4 тур - хет-трик
Elliada
Elliada ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:09
Во-первых, в 2010 году ЗМ давали совместно с ФИФА. Тогда были другие критерии определения победителя. Во-вторых, прежде всего ценится индивидуальная игра игрока, а потом достижения. Тогда Месси был на 2 головы лучше всех, а Холанн всего лишь замыкатель. В-третьих, в 2013 году ЗБ выиграл Месси. У Роналду 0 трофеев и индивидуальных наград.

По поводу ЗМ 2023. Думаю, Холанну достаточно отдали должное. При этом обделили Де Брюйне. ЗМ возьмет Месси.
Agamaga...........
Agamaga........... ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:34
Месси выиграл ЧМ. Заслужил 8-й золотой мяч!
DXTK
DXTK
вчера в 19:32
На классе МС просто смял соперника, не понятно как Фулхэм отобрал очки у Арсенала, но они это сделали. Холанд это машина ну ЗМ его должен быть.........

PS Помниться в 2010 году Месси больших трофеев не брал он получил золотую бутсу как лучший бомбардир ЗМ отдали ему, так не пойму чем Холанд сегодня хуже, тем что не распираен так или Роналду в 13 году пропвалившися везде но тоже с золотой бутсой ему подарили, а Холанду нельзя отдать хотя он замыкать получше нарцисса умеет, тому еще левых пенок надовали для статистики
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:08
Неплохо..
Гость
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