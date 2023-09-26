Захарян вернулся к тренировкам с «Реалом Сосьедад»

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вернулся к тренировкам с командой. В пресс-службе клуба дали комментарий по теме:
Арсен сегодня работал с командой, и мы ожидаем, что он будет готов к субботнему матчу против «Атлетика» из Бильбао.
Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вернулся к тренировкам с командой. В пресс-службе клуба дали комментарий по теме:
Арсен сегодня работал с командой, и мы ожидаем, что он будет готов к субботнему матчу против «Атлетика» из Бильбао.
Арсен выглядел тяжело, как будто долгая разминка в плохую погоду отняла у него силы, а необходимость делать рывки по флангу окончательно вымотала молодого россиянина. Мяча он касался редко, а когда получал — спешил, принимал неправильные решения и допускал глупые потери. Две из его потерь завершились голами “Гранады”.
Арсен выглядел тяжело, как будто долгая разминка в плохую погоду отняла у него силы, а необходимость делать рывки по флангу окончательно вымотала молодого россиянина. Мяча он касался редко, а когда получал — спешил, принимал неправильные решения и допускал глупые потери. Две из его потерь завершились голами “Гранады”.