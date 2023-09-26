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Захарян вернулся к тренировкам с «Реалом Сосьедад»

вчера, 16:33

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вернулся к тренировкам с командой. В пресс-службе клуба дали комментарий по теме:

Арсен сегодня работал с командой, и мы ожидаем, что он будет готов к субботнему матчу против «Атлетика» из Бильбао.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 20:55, ред.
Интересный вопрос. Моё мнение такое: сейчас, когда российский футбол ограничен в возможностях, любой способный футболист, может попробовать себя в Европе, если есть предложение. Как бы мы не относились к европейскому футболу, но- это переполненные стадионы, живой интерес, пёстрая ,яркая Пресса, сенсации и футбольная жизнь- полная новизны, и новых отрытий!!!

С другой стороны, не каждый молодой человек готов сразу вписаться в европейский футбол. Здесь, в Европе- всё по другому. Никто с футболистами не нянчится, квартиры, они, по приезду ищут себе сами, ухаживают за собой сами, ну и конечно, оказавшись на чужбине- акклиматизация, в полном понимании этого слова, включая непривычную еду, уклад жизни новой страны, новые партнеры по команде и тд. После транировок, молодой человек предоставлен полностью самому себе...

В советское время, никто из футболистов, никуда не уезжал и не пытался. Играли в своей стране, за сборную, за клубы, побеждали и становились мастерами! Никто не страдал от невозможности выезда за границу. Наоборот, мастерство своё- шлифовали в родном чемпионате, который, надо сказать, в то время- входил в пятерку самых элитных чемпионатов Европы!!! На этом фоне, можно сравнить советских футболистов, игравших только в СССР и нынешних- играющих за границей.

И последнее. После победы киевского Динамо над Баварией в СК, в 1975г., ст. тренер Мюнхена Д.Крамер, предлагал руководству киевлян заоблачные деньги за Блохина. Но, Олег остался в союзе, и мастерство его от этого не стало меньше. Ну а, про Л.И.Яшина я уже и не говорю, всем известно предложение президента Реала... Поэтому, как посмотреть на отъезд Захаряна. Сейчас, однозначно сказать, чем закочится переезд Арсена в Испанию нельзя. На мой взгляд, он мог немного подождать и еще поиграть в ДИНАМО, год два... Окрепнуть, прежде всего морально, а потом, в зависимости от обстоятельств- решать.
Яркий пример Хвичи. Резво начал, и даже стал лучшим футболистом Серии А! A потом, начались сбои, игра поблекла... А вот у Головина не было такого головокружительного старта, но зато сейчас- он на виду, стабильный игрок основы. Поэтому, тут- кому как...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:10
Как считаете, ему стоило перейти в клуб из менее сильной лиги?
Capral
Capral
вчера в 20:05
Я болельщик ДИНАМО с 1969г. Но для меня, новость про Захаряна- самая обычная новость, а для болельщиков РС- думаю тоже. Другое дело- возвращение в строй Салаха в Ливерпуле или Кейна в Баварии! А кто такой Захарян, что выиграл, чего добился в футболе? Обычный, способный молодой футболист, только начинающий свой путь в большом футболе. Чисто человеческие качества Арсена, меня не впечатляли никогда, с начала хвастовства его заоблачной зарплатой и постоянным нытьем о желании перебраться в Европу... Как говорится- таланта тьма, но еще не раскрыт и не развит. Не могу сказать, что очень интересуюсь успехами Арсена в Испании. Нет, совсем не интересуюсь. Он уехал- и пусть ему будет хорошо. Поэтому, сенсации из этого сообщения не делаю.
Ironigor
Ironigor ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:15
Для меня и многих болельщиков, особенно Динамовских уж точно хорошая новость . И даже для большинства болельщиков самого Реал Сосьедад. Все хотят видеть новичков в деле в своей команде и ждут от них чего-то нового. А то что у него где-то что-то ещё не получается, так это очень даже совершенно не страшно. Период адаптации ещё никто не отменял . Да и времени у него для этого по большому счёту ещё не было. Да и трава, теперь ещё перенёс ковид . Ничего удивительного что он ещё не показал всё то на что он способен. Ни каждый топ игрок с переходом в другой клуб начинает показывать свой класс , а тут молодой паренёк из российского чемпионата, переходит в европейский топ чемпионат, и глупо бы было от него сразу чего-то требовать . Всему своё время. Удачи Арсену ! Всем Добра !
lotsman
lotsman ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:00
И в чём же она отличная? Болельщики Сосьедада ещё не видели его по настоящему в деле. Он провёл всего три матча и выходил на поле на замены в конце игр. Действиями на поле он не отличался. И навряд ли он выйдет в старте против Атлетико. Вот, к примеру, обзор его игры с Гранадой - Россиянин сыграл плохо. Садик и Чо имели несколько опасных моментов, но запороли их ужасными решениями в финальной стадии атаки. На этом фоне Захарян, отдавший партнерам пару обостряющих передач, мог выглядеть выигрышно. Но большинство его действий, к сожалению, также были неудачными.
Арсен выглядел тяжело, как будто долгая разминка в плохую погоду отняла у него силы, а необходимость делать рывки по флангу окончательно вымотала молодого россиянина. Мяча он касался редко, а когда получал — спешил, принимал неправильные решения и допускал глупые потери. Две из его потерь завершились голами “Гранады”.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:46
А вот это уже отличная новость для болельщиков команды.
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