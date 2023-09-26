Захарян вернулся к тренировкам с «Реалом Сосьедад»

Полузащитник «Реала Сосьедад» вернулся к тренировкам с командой. В пресс-службе клуба дали комментарий по теме:

Арсен сегодня работал с командой, и мы ожидаем, что он будет готов к субботнему матчу против «Атлетика» из Бильбао.