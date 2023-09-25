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Меньян и Тео Эрнандес восстановились после травм

вчера, 20:33

Вратарь «Милана» Мик Меньян и защитник Тео Эрнандес восстановились после травм.

По данным источника, оба футболиста принимали участие в сегодняшней тренировке «россонери». Они смогут сыграть в ближайшем матче «Милана» против «Кальяри».

Защитник Давиде Калабрия тренировался сегодня по индивидуальной программе.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:16
Отличная новость! С Майком и Тео в составе как-то поспокойнее.
Флоренци тоже понравился. Надеюсь он будет в старте. Умный, техничный игрок. Вот он может исполнить роль ложного фулбека- то с чем плохо справляется Калабрия. Почаще надо в старт ставить, возможно Мальдини оказался прав, что ему личку 3,5 млн насыпал. Он когда здоров и в форме- очень сильный игрок. Один из немногих в Милане кто умеет крученые навесы давать аля Бекхем. Для вскрытия автобуса самое то.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:03
Для Милана сейчас это будет кстати .
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