Меньян и Тео Эрнандес восстановились после травм

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вчера, 20:33

Вратарь «Милана» и защитник восстановились после травм.

По данным источника, оба футболиста принимали участие в сегодняшней тренировке «россонери». Они смогут сыграть в ближайшем матче «Милана» против «Кальяри».

Защитник тренировался сегодня по индивидуальной программе.