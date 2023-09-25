Меньян и Тео Эрнандес восстановились после травм

Вратарь «Милана» Мик Меньян и защитник Тео Эрнандес восстановились после травм.
По данным источника, оба футболиста принимали участие в сегодняшней тренировке «россонери». Они смогут сыграть в ближайшем матче «Милана» против «Кальяри».
Защитник Давиде Калабрия тренировался сегодня по индивидуальной программе.
Флоренци тоже понравился. Надеюсь он будет в старте. Умный, техничный игрок. Вот он может исполнить роль ложного фулбека- то с чем плохо справляется Калабрия. Почаще надо в старт ставить, возможно Мальдини оказался прав, что ему личку 3,5 млн насыпал. Он когда здоров и в форме- очень сильный игрок. Один из немногих в Милане кто умеет крученые навесы давать аля Бекхем. Для вскрытия автобуса самое то.
Флоренци тоже понравился. Надеюсь он будет в старте. Умный, техничный игрок. Вот он может исполнить роль ложного фулбека- то с чем плохо справляется Калабрия. Почаще надо в старт ставить, возможно Мальдини оказался прав, что ему личку 3,5 млн насыпал. Он когда здоров и в форме- очень сильный игрок. Один из немногих в Милане кто умеет крученые навесы давать аля Бекхем. Для вскрытия автобуса самое то.