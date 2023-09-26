Анчелотти рассказал о текущем состоянии Гюлера

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал текущее состояние хавбека Арды Гюлера.
Арда в хорошей форме. Он полностью восстановился, но ему нужно еще немного времени, чтобы вернуться в игру.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал текущее состояние хавбека Арды Гюлера.
Арда в хорошей форме. Он полностью восстановился, но ему нужно еще немного времени, чтобы вернуться в игру.
с такими тонкими ногами опасно играть с таким стилем в целом
с такими тонкими ногами опасно играть с таким стилем в целом