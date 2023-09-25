Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: события

Бывший игрок сборной Украины Милевский госпитализирован из-за алкоголя

вчера, 19:02

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский госпитализирован из-за проблем с алкоголем. Об этом в своих соцсетях сообщил его бывший партнер по национальной команде и друг Александр Алиев.

Слава Богу, удалось его положить в больницу. Он уже в течение пяти дней там. Состояние, конечно, очень тяжёлое. Но ничего, врачи борются.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Матч «Аякс» — «Фейеноорд» не был доигран из-за поведения болельщиков
Вчера, 10:59
Осимхен выразил недовольство заменой в матче с «Болоньей»
Вчера, 09:39
Хавбек «Аль-Ахли» ждал Роналду возле раздевалки после матча с «Аль-Насром»
24 сентября Фото
Варди отпраздновал гол в ворота «Бристоль Сити» перед трибунами соперника
24 сентября
Арендованный у «Баварии» игрок ПСВ проспал матч своего клуба
24 сентября
«Атлетико» вступил в переговоры с Матеу Алемани
23 сентября
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:38
Не будем пинать лежачего. Это так просто. Пожалеем и пожелаем Артёму выбраться из этой непростой ситуации с честью. Его друзьям нужно взять Артёма под плотную опеку, как на футбольном поле, и осуществлять постоянный контроль за ним. Вспомнил в связи с этим В.С.Высоцкого и то, как многие близкие, знакомые и даже некоторые родственники надеялись, что он сам выберется из наркотической зависимости. Зря надеялись. (источник " Всё не так, ребята...", издат. АСТ Москва, 2017 г).
w7s78nduj82k
w7s78nduj82k
вчера в 22:20
Желаю чтоб Миля вышел с этого ступора,как это сделал сам Алиев, молод он ещё,жить ему ещё и жить
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:53
Для чего водка, спиртное в жизни? Для чего судьба делает из человека пьяницу или алкоголика, риторический вопрос.... говорят, спиртное останавливает гордыню внутри человека, чтобы спасти душу его. На счёт алкоголя, не скажу, но я заметил, у наркоманов анализы очень часто чистые, без патологии. В целом и там и тут зависимость. Но у алкоголиков всё таки пониженная самоценка.
протон
протон
вчера в 21:50
Милевский далеко не первый, кто спивается вне футбола..
маленькие имена и большие звёзды, футбольные работяги и короли мяча- мало кто смог переключиться, повесив бутсы на гвоздь, большинство топило ненужность в алкоголе
Валерий Воронин, Джордж Бест, Пол Гаскойн, Юрий Суслопаров
adekvat
adekvat
вчера в 21:21
Пил, пью ,будут пить.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:57
Он всегда был пьянью,и от этого нет спасения.Только разве что наличие собственного желания и воли может помочь выйти из пике..А их у него не просматривалось.
Incredulous
Incredulous
вчера в 20:09
Помню Милю ещё на ЧМ-2006, очень талантливый и перспективный парень был в то время. Но уже тогда у него начались проблемы с злоупотреблением алкоголем, когда он, играя за Динамо Киев, за регулярные пьянки был переведён в дубль. А возможно мог бы при желании стать вторым Шевченко или около того.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 20:04
Когда-то Бест всем давал особое наставление, не умирать так, как он. Надо прислушиваться, яркий пример
de1-pier0
de1-pier0
вчера в 19:52
Очень любит пить этот персонаж,помню как-то писали,что он один раз проснулся.....в СТАМБУЛЕ,прям как Бест,вечером игра закончилась в Манчестере,проснулся.. БИРМЕНГЕМЕ..таких я думаю что достаточно,я сам сидел за столом и пил с футболистами,если завтра выходной они пьют до упаду.Что можно сказать,здоровья ему,если не остановиться,дорога ему только в одно направление.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 19:31
Милевский очень хотел попасть в компанию к Гаскойну, Бесту и Гарринчи, просто зашёл с другой стороны.
112910415
112910415
вчера в 19:26
с алкоголем шутки плохи
Capral
Capral
вчера в 19:19
Бухарь- тот еще!!! Талантливый в прошлом футболист злоупотреблял зеленым змеем и во время занятием футболом, кутил, посещал притоны и тд. Алиев- собутильник Милевского, видимо здоровьем покрепче друга, поэтому бухает и поныне...

Удивляться особо нечему. Многие футболисты прошлого погибали из-за алкоголя- Знаменитый футболист Воронин погиб в пьяной драке.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:11
Видимо, по-серьезному бухал, что аж в больничку попал
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 