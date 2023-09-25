Бывший игрок сборной Украины Милевский госпитализирован из-за алкоголя

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский госпитализирован из-за проблем с алкоголем. Об этом в своих соцсетях сообщил его бывший партнер по национальной команде и друг Александр Алиев.
Слава Богу, удалось его положить в больницу. Он уже в течение пяти дней там. Состояние, конечно, очень тяжёлое. Но ничего, врачи борются.
маленькие имена и большие звёзды, футбольные работяги и короли мяча- мало кто смог переключиться, повесив бутсы на гвоздь, большинство топило ненужность в алкоголе
Валерий Воронин, Джордж Бест, Пол Гаскойн, Юрий Суслопаров
маленькие имена и большие звёзды, футбольные работяги и короли мяча- мало кто смог переключиться, повесив бутсы на гвоздь, большинство топило ненужность в алкоголе
Валерий Воронин, Джордж Бест, Пол Гаскойн, Юрий Суслопаров