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Райс имеет шансы сыграть против «Манчестер Сити»

сегодня, 15:18

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс, вероятно, сможет сыграть в матче АПЛ против «Манчестер Сити» 8 октября.

Ранее из-за травмы спины он не смог доиграть поединок против «Тоттенхэма» (2:2).

Футболист избежал серьезного повреждения, но встречу с «Брентфордом» в Кубке Лиги он пропустит.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 15:55
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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 15:44
И сразу второй вопрос.
Сейчас посмотрел с другого аккаунта и моего предыдущего комментария не видно, а это значит, что я нахожусь на промке.
Вопрос за что?
Я бан не получал уже наверное сто лет, а так же троллинг наверное столько же.
И вообще заметил, что аккаунты попадают на промку не нарушая правил.
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