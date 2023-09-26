Райс имеет шансы сыграть против «Манчестер Сити»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс, вероятно, сможет сыграть в матче АПЛ против «Манчестер Сити» 8 октября.
Ранее из-за травмы спины он не смог доиграть поединок против «Тоттенхэма» (2:2).
Футболист избежал серьезного повреждения, но встречу с «Брентфордом» в Кубке Лиги он пропустит.
Сейчас посмотрел с другого аккаунта и моего предыдущего комментария не видно, а это значит, что я нахожусь на промке.
Вопрос за что?
Я бан не получал уже наверное сто лет, а так же троллинг наверное столько же.
И вообще заметил, что аккаунты попадают на промку не нарушая правил.
Сейчас посмотрел с другого аккаунта и моего предыдущего комментария не видно, а это значит, что я нахожусь на промке.
Вопрос за что?
Я бан не получал уже наверное сто лет, а так же троллинг наверное столько же.
И вообще заметил, что аккаунты попадают на промку не нарушая правил.