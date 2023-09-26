Райс имеет шансы сыграть против «Манчестер Сити»

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сегодня, 15:18

Полузащитник «Арсенала» , вероятно, сможет сыграть в матче АПЛ против «Манчестер Сити» 8 октября.

Ранее из-за травмы спины он не смог доиграть поединок против «Тоттенхэма» (2:2).

Футболист избежал серьезного повреждения, но встречу с «Брентфордом» в Кубке Лиги он пропустит.