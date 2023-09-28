«Милан» впервые с 2006 года закрыл сезон с прибылью

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вчера, 14:31

«Милан» закончил сезон с чистой прибылью впервые с 2006 года. Выручка клуба (за сезон 2022/2023) составила более 400 миллионов евро. Это стало возможно благодаря спортивным результатам, а также повышению коммерческих и спонсорских доходов. Прибыль клуба составила 6 миллионов евро.

В предыдущем финансовом году «Милан» понёс убытки в размере 66 миллионов евро.

Стоит отметить, что зарплата футболистов выросла на 50 миллионов евро по сравнению с прошлым сезоном.

В сезоне 2022/2023 «Милан» занял 4-е место в Серии А и дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.