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«Милан» впервые с 2006 года закрыл сезон с прибылью

вчера, 14:31

«Милан» закончил сезон с чистой прибылью впервые с 2006 года. Выручка клуба (за сезон 2022/2023) составила более 400 миллионов евро. Это стало возможно благодаря спортивным результатам, а также повышению коммерческих и спонсорских доходов. Прибыль клуба составила 6 миллионов евро.

В предыдущем финансовом году «Милан» понёс убытки в размере 66 миллионов евро.

Стоит отметить, что зарплата футболистов выросла на 50 миллионов евро по сравнению с прошлым сезоном.

В сезоне 2022/2023 «Милан» занял 4-е место в Серии А и дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.

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Милан
Перевод с calcioefinanza.it
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Все комментарии
4uuhdqtmm332
4uuhdqtmm332
вчера в 19:13
Зенит: - подержи моё пиво.
протон
протон
вчера в 16:58
В Италии и Испании, а также многие во Франции, почти все клубы убыточные.
Владельцы зарабатывают на перепродаже клубов, а не на текущих операциях. Потому что рынок entertainment растет (и футбол его часть). А зарабатывать на текущих делах весьма сложно.
Только если удачный трансфер провернуть, который на пару лет улучшит финансовую часть.
Giallorossi
Giallorossi
вчера в 14:48
Значит Милан на правильном пути.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 14:40
Во всех основных лигах клубы частные, поэтому там речь редко идёт о воровстве (хотя в "Арсенале" были вопросы к Санллехи о покупке Пепе за 80 миллионов, при том, что просочилась информация, что изначально продавец был согласен на 60, и Рауль был уволен), скорее, о неэффективном управлении. Воровство, откаты - это в первую очередь к РПЛ и ниже.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:33
Думаю что меньше воровать стали и откаты делать...:)))
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