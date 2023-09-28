Объявлена сборная из самых дорогих игроков, которые сейчас травмированы

Объявлена сборная из самых дорогих футболистов, травмированных на данный момент.
Голкипер: Тибо Куртуа («Реал», 45 миллионов евро).
Защитники: Нуну Мендеш (Пари Сен-Жермен, 65 миллионов евро), Уэсли Фофана («Челси», 55 миллионов евро), Эдер Милитао («Реал», 70 миллионов евро), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль, 65 миллионов евро).
Полузащитники: Френки Де Йонг («Барселона», 75 миллионов евро), Арда Гюлер («Реал», 15 миллионов евро), Педри («Барселона», 100 миллионов евро), Серж Гнабри («Бавария», 55 миллионов евро), Кристофер Нкунку («Челси», 80 миллионов евро).
Нападающий: Тэмми Абрахам («Рома», 40 миллионов евро).
Общая стоимость данного состава оценивается в 665 миллионов евро.
если не брать во внимание Гюлера и Педриньо
если не брать во внимание Гюлера и Педриньо