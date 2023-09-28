Объявлена сборная из самых дорогих игроков, которые сейчас травмированы

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вчера, 15:32

Объявлена сборная из самых дорогих футболистов, травмированных на данный момент.

Голкипер: («Реал», 45 миллионов евро).

Защитники: (Пари Сен-Жермен, 65 миллионов евро), («Челси», 55 миллионов евро), («Реал», 70 миллионов евро), ("Ливерпуль, 65 миллионов евро).

Полузащитники: («Барселона», 75 миллионов евро), («Реал», 15 миллионов евро), («Барселона», 100 миллионов евро), («Бавария», 55 миллионов евро), («Челси», 80 миллионов евро).

Нападающий: («Рома», 40 миллионов евро).

Общая стоимость данного состава оценивается в 665 миллионов евро.