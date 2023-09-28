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Объявлена сборная из самых дорогих игроков, которые сейчас травмированы

вчера, 15:32

Объявлена сборная из самых дорогих футболистов, травмированных на данный момент.

Голкипер: Тибо Куртуа («Реал», 45 миллионов евро).

Защитники: Нуну Мендеш (Пари Сен-Жермен, 65 миллионов евро), Уэсли Фофана («Челси», 55 миллионов евро), Эдер Милитао («Реал», 70 миллионов евро), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль, 65 миллионов евро).

Полузащитники: Френки Де Йонг («Барселона», 75 миллионов евро), Арда Гюлер («Реал», 15 миллионов евро), Педри («Барселона», 100 миллионов евро), Серж Гнабри («Бавария», 55 миллионов евро), Кристофер Нкунку («Челси», 80 миллионов евро).

Нападающий: Тэмми Абрахам («Рома», 40 миллионов евро).

Общая стоимость данного состава оценивается в 665 миллионов евро.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:36
Думаю, что этот состав мог быть дать бой некоторым топ клубам.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 22:31
У него цена всё падает, уже 15 лямов тоже, но с допингом, поэтому Гюлеру проиграл, видимо)
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 22:09
    pomor45
    pomor45
    вчера в 18:58
    Педри так высоко оценили по протекции ЛГБТ?
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    вчера в 17:16
    А где Погба? Или из-за допинга больше не котируется?
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 16:51
    Срочно огласите сборную 56ов составителей подобных сборных!
    kazakoff
    kazakoff
    вчера в 16:49
    Весёлая компашка каличей
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 16:18
    А где КДБ? Стоунс?
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 16:09
    "Реал" в трёх линиях представлен, жаль, со стоимостью 3 миллиона Хоселу никак не попадет в сборную даже если травмируется, хаха
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 16:05
    Кому-то нечем заняться.
    FenixSL
    FenixSL
    вчера в 15:37
    хороший такой состав
    если не брать во внимание Гюлера и Педриньо
    Гость
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