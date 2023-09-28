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Фернандес высказался на тему отступных, которые отказался платить ЦСКА

вчера, 12:25

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал об отступных, которые требовал «Интернасьонал».

Пункт появился ради справедливости по отношению к «Интеру». Там хотели меня сохранить всеми силами. Я просил только об одном условии. Если меня захочет заполучить клуб вне Бразилии, то должен будет «Интеру» 365 тысяч евро. А я при этом отказываюсь от зарплаты и бонусов. Потому что всё-таки в голове у меня было желание вернуться в Россию. А про компенсацию: речь идёт не о пяти миллионах евро, не о трёх, даже не об одном. Это сумма, которую я, подписывая контракт с «Интером», счёл логичной и справедливой. Никогда бы в жизни не подписал договор, в котором фигурировала бы слишком завышенная цена за мой переход в другой клуб. 365 тысяч — справедливые деньги для «Интера». Справедливо ли было требовать этой компенсации именно от ЦСКА? Конечно, это же логично. Клубы, в том числе ЦСКА, тратят миллионы на новых игроков, а здесь — всего 365 тысяч! Я провёл 10 лет в ЦСКА, вроде бы приносил пользу, и эта цена казалась мне оправданной. И разумеется, я полагал: это не те деньги, над которыми кто-то будет думать, если клуб хочет меня вернуть.

Ранее Фернандес высказался о своей главной ошибке за прошлый год.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 19:22
10 лет пробыл в ЦСКА, а в евреях так и не разобрался.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:13
Привыкли работать по понятиям отсюда проблема.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:43, ред.
Нормально ,проявив принципиальность "сэкономили".Ушло 15(!!!) игроков в аренду и насовсем ,пришло-три,за которых заплатили только напрямую за трансферы 10 млн.евреек. Пока явно не жаль только 500.000 евреек за Файзуллаева-молод,игрово симпатичен и не слиняет при первых трудностях-практически свой.Ему есть за что биться. Он,якобы,сам выкупил свой контракт,как и иноземец,но ,скорее всего,та же комбинация,что со вторым.
Так что нехрен наводить тень на плетень.В сухом остатке ЦСКА в опе,скандалах и без видимых перспектив.В активе грустный патриот Акинфеев и временами проявляющаяся боевитость,позволяющая выскрестись с 0-2 на ничейку.
112910415
112910415
вчера в 13:16
у каждого своя правда ... как всегда !
Байкал-38
Байкал-38 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 13:05
Распилили уже давно!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:04
Сумма в принципе символическая, а по простому копеечная, но ЦСКА решил не просто подставить Марио, но и Зенит в придачу.
Когда прошла инфа, что Марио Заключил контракт с Зенитом, фаны ЦСКА начали оскорблять Марио и Зенит последними словами, так как считали, что питерский клуб украл игрока ЦСКА.
Даже в объяснения, что Марио не является игроком ЦСКА они не верили, так как их руководство ЦСКА просто обманывали.
Думаю тем кто оскорблял Марио и Зенит надо извиниться за свои слова если у них конечно есть совесть и честь!!!
ZenCh1
ZenCh1 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 12:59
Я думаю, в ЦСКА понимают, что нет смысла подписывать контракт с 33 летним ветераном, который год находился без игровой практики, да ещё и платить за него деньги. В Зените, к сожалению, на это внимания не обратили
протон
протон
вчера в 12:56
Руководство ЦСКА пошло тебе навстречу и отпустили в Бразилию потому что "ты устал и хочешь к семье".
Но ты самостоятельно делаешь подлянку, возобновляя карьеру в бразильском клубе, так еще и САМ добавляешь пункт о выкупе своего контракта.
И еще удивляется почему ЦСКА не захотел сначала платить за то, что тебя отпустили бесплатно на вольные хлеба за счет твоей же договоренности с руководством.
FenixSL
FenixSL
вчера в 12:55, ред.
а в чем логика и справедливость в оплате 365к?
цска игрока потеряли, так еще и сверху должны оплатить за возвращение?
протон
протон
вчера в 12:45
А приостановил ты контракт с ЦСКА бесплатно или платил за это?
Comentarios
Comentarios
вчера в 12:34
Да ладно свинтил на родину только пятки сверкали.
LOpp
LOpp
вчера в 12:30
цска не смогли заплатить 365 тысяч евро?
где деньги за Карраскаля и Медину?
Гость
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