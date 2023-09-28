Фернандес высказался на тему отступных, которые отказался платить ЦСКА

Защитник «Зенита» рассказал об отступных, которые требовал «Интернасьонал».

Пункт появился ради справедливости по отношению к «Интеру». Там хотели меня сохранить всеми силами. Я просил только об одном условии. Если меня захочет заполучить клуб вне Бразилии, то должен будет «Интеру» 365 тысяч евро. А я при этом отказываюсь от зарплаты и бонусов. Потому что всё-таки в голове у меня было желание вернуться в Россию. А про компенсацию: речь идёт не о пяти миллионах евро, не о трёх, даже не об одном. Это сумма, которую я, подписывая контракт с «Интером», счёл логичной и справедливой. Никогда бы в жизни не подписал договор, в котором фигурировала бы слишком завышенная цена за мой переход в другой клуб. 365 тысяч — справедливые деньги для «Интера». Справедливо ли было требовать этой компенсации именно от ЦСКА ? Конечно, это же логично. Клубы, в том числе ЦСКА , тратят миллионы на новых игроков, а здесь — всего 365 тысяч! Я провёл 10 лет в ЦСКА , вроде бы приносил пользу, и эта цена казалась мне оправданной. И разумеется, я полагал: это не те деньги, над которыми кто-то будет думать, если клуб хочет меня вернуть.