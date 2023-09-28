Фернандес высказался на тему отступных, которые отказался платить ЦСКА

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал об отступных, которые требовал «Интернасьонал».
Пункт появился ради справедливости по отношению к «Интеру». Там хотели меня сохранить всеми силами. Я просил только об одном условии. Если меня захочет заполучить клуб вне Бразилии, то должен будет «Интеру» 365 тысяч евро. А я при этом отказываюсь от зарплаты и бонусов. Потому что всё-таки в голове у меня было желание вернуться в Россию. А про компенсацию: речь идёт не о пяти миллионах евро, не о трёх, даже не об одном. Это сумма, которую я, подписывая контракт с «Интером», счёл логичной и справедливой. Никогда бы в жизни не подписал договор, в котором фигурировала бы слишком завышенная цена за мой переход в другой клуб. 365 тысяч — справедливые деньги для «Интера». Справедливо ли было требовать этой компенсации именно от ЦСКА? Конечно, это же логично. Клубы, в том числе ЦСКА, тратят миллионы на новых игроков, а здесь — всего 365 тысяч! Я провёл 10 лет в ЦСКА, вроде бы приносил пользу, и эта цена казалась мне оправданной. И разумеется, я полагал: это не те деньги, над которыми кто-то будет думать, если клуб хочет меня вернуть.
Ранее Фернандес высказался о своей главной ошибке за прошлый год.
Когда прошла инфа, что Марио Заключил контракт с Зенитом, фаны ЦСКА начали оскорблять Марио и Зенит последними словами, так как считали, что питерский клуб украл игрока ЦСКА.
Даже в объяснения, что Марио не является игроком ЦСКА они не верили, так как их руководство ЦСКА просто обманывали.
Думаю тем кто оскорблял Марио и Зенит надо извиниться за свои слова если у них конечно есть совесть и честь!!!
Когда прошла инфа, что Марио Заключил контракт с Зенитом, фаны ЦСКА начали оскорблять Марио и Зенит последними словами, так как считали, что питерский клуб украл игрока ЦСКА.
Даже в объяснения, что Марио не является игроком ЦСКА они не верили, так как их руководство ЦСКА просто обманывали.
Думаю тем кто оскорблял Марио и Зенит надо извиниться за свои слова если у них конечно есть совесть и честь!!!