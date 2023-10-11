«Манчестер Сити» хочет убрать опцию выкупа в контракте Холанда

«Манчестер Сити» намерен заключить новый контракт с нападающим Эрлингом Холандом.
«Горожане» намерены убрать опцию выкупа в новой сделке норвежца, которая сейчас составляет 173 млн фунтов стерлингов.
Так «Манчестер Сити» хочет обезопасить себя от потенциального перехода Холанда в «Реал» или «Барселону».
https://www.youtube.com/watch?v=7wYjCxssIa4&t=1s
В верности клубу он не клялся, уже взял с Сити ЛЧ и АПЛ, если в этом сезоне Сити не поплывет, ему может просто стать скучно, а если поплывёт - тем более. Сделает заявление: "Мне скучно: Реалы, Барсы - апорт!"
И, уж поверь, ради такого трансфера и Барса активирует новую порцию рычагов, тем более что Лёва уже почти всё, и Реал активизируется хотя бы для того, чтоб поунизить аппетиты французского Нытика, да и его самого поунизить
В верности клубу он не клялся, уже взял с Сити ЛЧ и АПЛ, если в этом сезоне Сити не поплывет, ему может просто стать скучно, а если поплывёт - тем более. Сделает заявление: "Мне скучно: Реалы, Барсы - апорт!"
И, уж поверь, ради такого трансфера и Барса активирует новую порцию рычагов, тем более что Лёва уже почти всё, и Реал активизируется хотя бы для того, чтоб поунизить аппетиты французского Нытика, да и его самого поунизить
Во-первых, ему нужно будет всё время повышать зарплату, а у него уже сейчас одна из самых высоких в АПЛ.
Во-вторых, чтобы Холанн был эффективен, ему нужно в подносчиках пару топовых полузащитников. Гюндоган ушел, Де Брюйне всё время на травме и возраст уже почтенный. А это опять траты (трансфер + зарплата).
Если деньги для МС это не проблема, то нет гарантии, что эти траты принесут результат. Сейчас всё идет к тому, что Сити будет в заложниках у Холанна. Это очень плохо.
Во-первых, ему нужно будет всё время повышать зарплату, а у него уже сейчас одна из самых высоких в АПЛ.
Во-вторых, чтобы Холанн был эффективен, ему нужно в подносчиках пару топовых полузащитников. Гюндоган ушел, Де Брюйне всё время на травме и возраст уже почтенный. А это опять траты (трансфер + зарплата).
Если деньги для МС это не проблема, то нет гарантии, что эти траты принесут результат. Сейчас всё идет к тому, что Сити будет в заложниках у Холанна. Это очень плохо.