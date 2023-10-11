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«Манчестер Сити» хочет убрать опцию выкупа в контракте Холанда

вчера, 10:12

«Манчестер Сити» намерен заключить новый контракт с нападающим Эрлингом Холандом.

«Горожане» намерены убрать опцию выкупа в новой сделке норвежца, которая сейчас составляет 173 млн фунтов стерлингов.

Так «Манчестер Сити» хочет обезопасить себя от потенциального перехода Холанда в «Реал» или «Барселону».

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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 19:46
Человек "зато его держат семеро в больших матчах" пока не оправдал столько шумихи вокруг него. Много забил в АПЛ? Чуть больше Кейна? При этом МС просел по голам и набору очков вообще? Люди не видят что эта команда даже из опорника может сделать голеадора, а из ноунейм пацанов топовых звёзд? Пусть идёт в Барсу как Лева доказывать свою крутость)
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:31
Холланд таких денег не стоить . Он не кому не нужен , Холланд зависимый игрок , не может решать исход матча в одиночку.
С топ клубами играеть как средний игрок.
В лиге чемпионов забывал только слабым клубам. Сити в основном тащили Гюндоган, Де брюне.
Холланд игрок только для внутренних чемпионат, в еврокубках он обычный игрок. Скорей всего старый Карим бензема больше ползу приносил бы Сити в еврокубках чем Холланд
Elliada
Elliada ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:37
Насчет медийности не знаю. Как по мне, в медийном плане Холанн мало кому интересен. Я вообще считаю, что ЦН не нужен Сити. Я скучаю по командной игре Сити, когда не нужно было играть на одного, а голы забивали всей командой. Давая больше денег и власти Холанну, Сити рискует превратиться в ПСЖ. А результаты ПСЖ сам знаешь.
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 16:12
Сейчас в сити всё хорошо, на данный момент лучший клуб мира, врядли он захочет поменять место работы ближайшие три года. Реал нацелен на Мбаппе, захотят отвалят все деньги, если нет будут ждать.
Барселона в нынешнем состоянии вообще не способна покупать дорогих игроков и платить им огромную зарплату.
52m9rfyv44nq
52m9rfyv44nq
вчера в 16:05
Холанд, как и Мбаппе, может быть интересен кому-то только с подносчиков мячей -например, с таким как КДБ.
steel900
steel900
вчера в 14:32
Ну и зря.
Попытки клубов намертво привязать игрока ни к чему хорошему не приведут.
Вещий
Вещий
вчера в 13:09
Интересное дело ... там отступные мама не горюй, а тут еще и такая перестраховка.
Igo0rek
Igo0rek ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:42
Вот с одной стороны ты прав, а с другой... Найти чистого страйкера, который будет обладать теми же качествами, что и Эрлинг, задача очень не из простых. И я сейчас говорю не только о его футбольных скиллах, но и медийной составляющей, которая в нынешних реалиях футбола тоже не маловажна.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:11
Согласен, но недалекие представители руководства Наполи врезались с ним в штыки, причем на пустом месте, так что если не зимой то летом наверняка уйдет, а дыру кем-то закрывать надо
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 12:09
Я бы и не хотел его в "Арсенал". Осимхена хочу.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:06
Это случайно не зависть Арсеналовца, оттого что в Арсенале нет таких центрнападающих как Холланд?))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 12:05
Осимхен куда лучше Холанна)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 11:58
Ну, Гирасси тоже почти 190 см, а какая пластика, как он с мячом работает. От Холанна же всё-таки при приёме частенько на три метра отскакивает, да и такие голы он не смог бы забить, как некоторые из подборки.

Возможно, и смог бы, потому что, хотя я всегда говорю, что не надо переоценивать футболистов из БЛ, тут есть и габариты, и физа неплохая, и класс. Тот же Вернер и в БЛ половину моментов порол, например. Тут важно смотреть процентное соотношение, потому что в БЛ очень много очень дешевых команд, и наколотить даже условный Дзюба на острие "Баварии" может, а вот мазал Вернер так же, как и в АПЛ мазал часто, и это уже Грановская не учла.

Хотя суперсерию из 8-ми матчей порой разные напы выдают, если он так же к зиме предолжит, то тут уже, кажется, "Реалу" нужно будет задуматься (МС не надо, МЮ только что купил, "Челси" купил даже не одного, "Бавария" купила, поэтому битва за ЦН не будет большая).
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:53
Я бы не сказал, что Холланд деревянный. Для его роста и комплекции даже хорош. Вот Гирасси, да шороху наводит в Бундеслиге)). Интересно заиграл бы он в АПЛ?!
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:35
Теперь слово за Холандом и его агентами - посмотрим за их действиями , интересно каков будет ответ.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 11:11
Холанд и Реал больше подошли бы друг другу, чем МС и Холанд. Думаю надо подождать до конца сезона, пока ещё больше не сдуется норвежец, и предложить лямов 90-100
Elliada
Elliada
вчера в 11:04
Не нужно убирать опцию. Что-то МС слишком переоценивает Холанна. Даже, если не брать в расчет, что он теряется в важных матчах, то Холанн будет обходиться Сити очень дорого.

Во-первых, ему нужно будет всё время повышать зарплату, а у него уже сейчас одна из самых высоких в АПЛ.

Во-вторых, чтобы Холанн был эффективен, ему нужно в подносчиках пару топовых полузащитников. Гюндоган ушел, Де Брюйне всё время на травме и возраст уже почтенный. А это опять траты (трансфер + зарплата).

Если деньги для МС это не проблема, то нет гарантии, что эти траты принесут результат. Сейчас всё идет к тому, что Сити будет в заложниках у Холанна. Это очень плохо.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:02, ред.
За 173 он свалит в абсолютно любой топ, по нынешним временам это вообще не деньги, даже условный Наполи, продав Осимхена добавит из своих кровных 10-15 млн и пожалуйста, другое дело что самому Эрлингу не сдался этот Наполи.
В верности клубу он не клялся, уже взял с Сити ЛЧ и АПЛ, если в этом сезоне Сити не поплывет, ему может просто стать скучно, а если поплывёт - тем более. Сделает заявление: "Мне скучно: Реалы, Барсы - апорт!"
И, уж поверь, ради такого трансфера и Барса активирует новую порцию рычагов, тем более что Лёва уже почти всё, и Реал активизируется хотя бы для того, чтоб поунизить аппетиты французского Нытика, да и его самого поунизить
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 10:35, ред.
Куда он свалит за 173 миллиона? Разве что к саудитам, и это огромный задел на новые трансферы будет для МС. Возьмут Гирасси (причём пластичность у него на уровень выше деревянного норвега) миллионов за 40 и на оставшиеся деньги ещё пару защей в голлекцию лысому гению купят)

Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 10:26
Такое чувство, что чем больше они суетятся, тем больше Эрлинг будет раздумывать на тему "А не свалить ли?"
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:19
Перес ещё не сошёл с ума, а у "Барселоны" рычаги закончились. Так что это излишне.
idres
idres
вчера в 10:13
Ну прямо совсем его хотят "рабом" сделать... посмотрим на продолжение этой истории
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