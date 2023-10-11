«Манчестер Сити» хочет убрать опцию выкупа в контракте Холанда

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вчера, 10:12

«Манчестер Сити» намерен заключить новый контракт с нападающим .

«Горожане» намерены убрать опцию выкупа в новой сделке норвежца, которая сейчас составляет 173 млн фунтов стерлингов.

Так «Манчестер Сити» хочет обезопасить себя от потенциального перехода Холанда в «Реал» или «Барселону».