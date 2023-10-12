«Манчестер Сити» готов начать переговоры о продлении контракта с Гвардиолой

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вчера, 08:17

«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с главным тренером .

По информации источника, клуб готов начать переговоры о новом соглашении до 2027 года в ближайшие недели.

Испанский специалист возглавляет «горожан» с 2016 года.