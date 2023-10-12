«Манчестер Сити» готов начать переговоры о продлении контракта с Гвардиолой

«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с главным тренером Пепом Гвардиолой.
По информации источника, клуб готов начать переговоры о новом соглашении до 2027 года в ближайшие недели.
Испанский специалист возглавляет «горожан» с 2016 года.
«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с главным тренером Пепом Гвардиолой.
По информации источника, клуб готов начать переговоры о новом соглашении до 2027 года в ближайшие недели.
Испанский специалист возглавляет «горожан» с 2016 года.
Почему бы и нет?!
Почему бы и нет?!