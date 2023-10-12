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«Манчестер Сити» готов начать переговоры о продлении контракта с Гвардиолой

вчера, 08:17

«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с главным тренером Пепом Гвардиолой.

По информации источника, клуб готов начать переговоры о новом соглашении до 2027 года в ближайшие недели.

Испанский специалист возглавляет «горожан» с 2016 года.

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Все комментарии
5xjtkuhdq33p
5xjtkuhdq33p
вчера в 11:46
Эти конечно договорятся, там всех всё устраивает
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 11:26
Посмотрел бы на другого тренера в МС. Будет ли все также круто и "изи с такими деньгами".
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 10:55
а куда ему идти еще?
Пунт
Пунт
вчера в 10:15
Лярд пообещают на трансферы, тогда ок
ОПС
ОПС
вчера в 10:00
От добра не ищут. Надо продлевать.
kazakoff
kazakoff
вчера в 09:46
До 2026 наверно проработает, а дальше может и сборную возглавить
Почему бы и нет?!
lotsman
lotsman
вчера в 09:10
У него всё получается с МС, думаю он останется и продлит контракт.
izrafel
izrafel
вчера в 09:10
Думаю что Пеп согласится на продление контракта.
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:08
Думаю что Пеп продлит свой контракт.
Djebrael
Djebrael
вчера в 09:06
Ну а что Пепу еще искать.... пусть подписывает.
jxbbeef7zp3j
jxbbeef7zp3j
вчера в 08:56
Значит будет и дальше лысый на шейхов шарлатанить
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