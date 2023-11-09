Главный тренер «Сочи» Точилин избежал дополнительной дисквалификации

1699541106

вчера, 17:45

КДК РФС решил не применять дополнительную дисквалификацию к главному тренеру «Сочи» за поведение в матче 14-го тура РПЛ с «Динамо» (3:3). Об этом сообщил глава комитета .

Специалист был удалён в добавленное ко второму тайму время за выход на поле для вмешательства в действия официального лица матча.