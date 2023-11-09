Главный тренер «Сочи» Точилин избежал дополнительной дисквалификации

КДК РФС решил не применять дополнительную дисквалификацию к главному тренеру «Сочи» Александру Точилину за поведение в матче 14-го тура РПЛ с «Динамо» (3:3). Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Специалист был удалён в добавленное ко второму тайму время за выход на поле для вмешательства в действия официального лица матча.
Александр Точилин вышел за пределы технической зоны с выходом на поле. За появление на поле клуб оштрафован на 20 тысяч рублей, Точилин — на 10 тысяч рублей. Также Точилин был удалён. Он принял участие по видеосвязи в заседании, получили рапорт от судьи, где было указано, что нет нецензурной лексики и агрессии. Решили не применять дополнительную дисквалификацию.