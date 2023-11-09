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Главный тренер «Сочи» Точилин избежал дополнительной дисквалификации

вчера, 17:45
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи3 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

КДК РФС решил не применять дополнительную дисквалификацию к главному тренеру «Сочи» Александру Точилину за поведение в матче 14-го тура РПЛ с «Динамо» (3:3). Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Специалист был удалён в добавленное ко второму тайму время за выход на поле для вмешательства в действия официального лица матча.

Александр Точилин вышел за пределы технической зоны с выходом на поле. За появление на поле клуб оштрафован на 20 тысяч рублей, Точилин — на 10 тысяч рублей. Также Точилин был удалён. Он принял участие по видеосвязи в заседании, получили рапорт от судьи, где было указано, что нет нецензурной лексики и агрессии. Решили не применять дополнительную дисквалификацию.

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Все комментарии
Интерес
Интерес ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:17
Учитывая тенденцию у футбольных людей менять фамилию,впредь будем именовать его-БЕЗОБРАЗОВ.
Сп62
Сп62 ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 20:00
Обычно за выход на поле ограничиваются штрафом. Но тут же судил Безбородов.
Интерес
Интерес
вчера в 19:05
Если ничего не было,то что это было? Зачем красной размахивал? Тогда надо ответить за плохое судейство.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:49
Пожалели Точилина, да и Ротенберг возможно посодействовал, не зря же в исполкоме, как раб на галере сидит.
uvny6f3bjuyb
uvny6f3bjuyb
вчера в 17:48
Наличие рыжего физрука это скорее минус для Сочи, так что лучше бы забанили
Гость
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