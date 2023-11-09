«Локомотив» оштрафован по итогам матча со «Спартаком» на 40 тысяч рублей

1699530102

вчера, 14:41

КДК РФС оштрафовал «Локомотив» на 20 тысяч рублей за скандирования болельщиками нецензурной лексики на матче 14-го тура РПЛ против столичного «Спартака». Еще 20 тысяч клуб заплатит за необеспечение видеосвязи. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.