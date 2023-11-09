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«Локомотив» оштрафован по итогам матча со «Спартаком» на 40 тысяч рублей

вчера, 14:41
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

КДК РФС оштрафовал «Локомотив» на 20 тысяч рублей за скандирования болельщиками нецензурной лексики на матче 14-го тура РПЛ против столичного «Спартака». Еще 20 тысяч клуб заплатит за необеспечение видеосвязи. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Локомотив» не обеспечил видеосвязь на предматчевом совещании, штраф — 20 тыс. рублей. Болельщики «Локомотива» скандировали ненормативную лексику, штраф — 20 тыс. рублей. «Спартак» оштрафован на 20 тыс. рублей за задержку выхода команды перед началом матча.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 18:19
Неподъёмные для Локо суммы . Хотите их обанкротить ? Обнаглели совсем в КДК ! ))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:07
Стыд и срам, особенно за то что не смогли
Futurista
Futurista
вчера в 15:08, ред.
Не помогает fan ID против мата на трибунах?)...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:58
А слабо болельщиков, кричащих нецензурщину, не пускать на стадион?
Или, хотя бы, подвергнуть их административному штрафу...
drug01
drug01
вчера в 14:49
Это штраф не велик! Но порядок нужен!!!
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