«Локомотив» оштрафован по итогам матча со «Спартаком» на 40 тысяч рублей

КДК РФС оштрафовал «Локомотив» на 20 тысяч рублей за скандирования болельщиками нецензурной лексики на матче 14-го тура РПЛ против столичного «Спартака». Еще 20 тысяч клуб заплатит за необеспечение видеосвязи. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
«Локомотив» не обеспечил видеосвязь на предматчевом совещании, штраф — 20 тыс. рублей. Болельщики «Локомотива» скандировали ненормативную лексику, штраф — 20 тыс. рублей. «Спартак» оштрафован на 20 тыс. рублей за задержку выхода команды перед началом матча.
Или, хотя бы, подвергнуть их административному штрафу...
Или, хотя бы, подвергнуть их административному штрафу...