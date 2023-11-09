«Зенит» серьёзно наказал Вендела за пропуск предсезонной подготовки ...

Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал о том, как в клубе отреагировали на то, что бразилец вовремя не вернулся в Санкт-Петербург летом перед стартом предсезонной подготовки.

За пропуск предсезонки мы наказали его достаточно серьезно. Не думаю, что другие футболисты готовы заплатить такой же штраф. Но он здесь делает все, что делают другие, извинился перед командой и играет хорошо. Все дальнейшие действия зависят уже не от нас, а от самого Вендела.