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«Зенит» серьёзно наказал Вендела за пропуск предсезонной подготовки

вчера, 10:48

Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал о том, как в клубе отреагировали на то, что бразилец Вендел вовремя не вернулся в Санкт-Петербург летом перед стартом предсезонной подготовки.

За пропуск предсезонки мы наказали его достаточно серьезно. Не думаю, что другие футболисты готовы заплатить такой же штраф. Но он здесь делает все, что делают другие, извинился перед командой и играет хорошо. Все дальнейшие действия зависят уже не от нас, а от самого Вендела.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:57
На стопицот рублей?
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:25
Думаю просто сказали Венделу: давай разыграем это так, типа тебя штрафанули, только пожалуйста не делай так больше
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:21
- Ну наказал и наказал. И правильно сделал. Есть команда, в ней дисциплина, и не хрен её нарушать. Иначе в команде может возникнуть бардак: ага, ему можно так делать, значит и мне можно. И пошла цепная реакция... А тут одного "прижучили" - и другим не повадно будет. Так что всё правильно, всё по уму, и чего тут обсуждать?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:42
Вендел может себе это позволить, спасибо Зениту, что платит ему такую зарплату.

Виллиам де Оливейра думал, что он что то умное сказал и типа других напугал, но по сути сам себя и Зенит дискредитировал.
То есть в Зените есть богатые и очень богатые, кто то себе может позволить платить подобный штраф, такие как Вендел, а кто то нет, а кого то неверное вообще за людей не считаю, так как просто за "штраф Вендела" придётся ещё и квартиру родителей продавать.
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:38
Карнавальщиков только реалом можно стимулировать..., причём в обе стороны...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:33
Вычли за прогулы всю зарплату да еще с процентами.
Интерес
Интерес
вчера в 13:06
Ждём второй серии в зимнем трансферном окне.Если "собака" глядит на сторону,то всё равно сорвётся с цепи и сбежит."Волк",а не "собака"-говорите? Ну тогда и лапу отгрызёт себе...
lotsman
lotsman
вчера в 12:41
Есть правила и порядок, принятые в команде.Все должны их выполнять. Дисциплина прежде всего. Так что всё правильно.
112910415
112910415
вчера в 12:38
на всю жизнь запомнит
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 12:15
Сколько это в долларах.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:06
«Зенит» серьёзно наказал Вендела за пропуск предсезонной подготовки ...
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:05
«Зенит» серьёзно наказал Вендела за пропуск предсезонной подготовки .
8w24g85reya8
8w24g85reya8
вчера в 11:49
Всё правильно,тебе говорили куда ты лезешь ,но ты и сам виноват,так что пожинай плоды.
Agamaga...............
Agamaga...............
вчера в 11:44
"Извинился перед командой", игроки были оскорблены его отсутствием.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:56
Главное дисциплина, а то Серега слишком добрый...
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