«Зенит» серьёзно наказал Вендела за пропуск предсезонной подготовки ...

Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал о том, как в клубе отреагировали на то, что бразилец Вендел вовремя не вернулся в Санкт-Петербург летом перед стартом предсезонной подготовки.
За пропуск предсезонки мы наказали его достаточно серьезно. Не думаю, что другие футболисты готовы заплатить такой же штраф. Но он здесь делает все, что делают другие, извинился перед командой и играет хорошо. Все дальнейшие действия зависят уже не от нас, а от самого Вендела.
Виллиам де Оливейра думал, что он что то умное сказал и типа других напугал, но по сути сам себя и Зенит дискредитировал.
То есть в Зените есть богатые и очень богатые, кто то себе может позволить платить подобный штраф, такие как Вендел, а кто то нет, а кого то неверное вообще за людей не считаю, так как просто за "штраф Вендела" придётся ещё и квартиру родителей продавать.
https://youtu.be/yTwD60ujRSI
Виллиам де Оливейра думал, что он что то умное сказал и типа других напугал, но по сути сам себя и Зенит дискредитировал.
То есть в Зените есть богатые и очень богатые, кто то себе может позволить платить подобный штраф, такие как Вендел, а кто то нет, а кого то неверное вообще за людей не считаю, так как просто за "штраф Вендела" придётся ещё и квартиру родителей продавать.