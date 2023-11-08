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вчера, 23:30

«Гранаду» исключили из Кубка Испании за нарушение регламента.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) дисквалифицировала клуб в связи с выходом на поле в матче первого раунда турнира с «Аросой» (3:0) резервного вратаря , который не имел права это делать. В соревновании могут участвовать игроки дочерних команд клубов, возраст которых не превышает 23 лет. Лопесу сейчас 24.

В «Гранаде» выразили несогласие с таким решением и заявили, что подадут апелляцию.