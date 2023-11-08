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«Гранаду» исключили из Кубка Испании за нарушение регламента

вчера, 23:30
АросаЛоготип футбольный клуб Ароса (Вильягарсия-де-Ароса)0 : 3Логотип футбольный клуб ГранадаГранадаМатч завершен

«Гранаду» исключили из Кубка Испании за нарушение регламента.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) дисквалифицировала клуб в связи с выходом на поле в матче первого раунда турнира с «Аросой» (3:0) резервного вратаря Адриана Лопеса, который не имел права это делать. В соревновании могут участвовать игроки дочерних команд клубов, возраст которых не превышает 23 лет. Лопесу сейчас 24.

В «Гранаде» выразили несогласие с таким решением и заявили, что подадут апелляцию.

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Перевод с sport.es
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:58
"маленьких" наказывают легко ...
kazakoff
kazakoff
сегодня в 02:49
А возможно на момент начала игр Кубка ему было 23
Поэтому стоит побороться
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:51
Начнут копаться в его возрасте и выяснится, что это дама.. Адриана.. А-ха-ха-ха.. 🤭
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:47
Ну посмотрим что даст эта апелляция .
Но что-то мало верится что из этого что-то изменится.
Гость
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