«Гранаду» исключили из Кубка Испании за нарушение регламента.
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) дисквалифицировала клуб в связи с выходом на поле в матче первого раунда турнира с «Аросой» (3:0) резервного вратаря Адриана Лопеса, который не имел права это делать. В соревновании могут участвовать игроки дочерних команд клубов, возраст которых не превышает 23 лет. Лопесу сейчас 24.
В «Гранаде» выразили несогласие с таким решением и заявили, что подадут апелляцию.
Поэтому стоит побороться
Поэтому стоит побороться
Но что-то мало верится что из этого что-то изменится.
Но что-то мало верится что из этого что-то изменится.